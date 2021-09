Giá vàng hôm nay 6/9: Có tăng như chuyên gia đoán trước?

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 08:56 AM (GMT+7)

Giá vàng được kì vọng sẽ tiếp đà tăng mạnh mẽ trong tuần này.

Thời điểm 8h45 sáng nay 6/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.828 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với mức giá đóng cửa phiên tuần trước.

Phiên thứ 7 tuần trước, giá vàng thế giới vọt tăng hơn 20 USD/ounce trong bối cảnh dữ liệu được mong đợi nhất về số lượng việc làm mới trong tháng 8/2021 của Mỹ kém hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Điều đó khiến cả các chuyên gia và giới đầu tư đều dự đoán giá quý kim sẽ tiếp đà tăng mạnh trong tuần này.

Diễn biến của giá vàng gần đây liên quan chặt chẽ đến thay đổi về tỷ giá đồng USD, cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Sau khi báo cáo thị trường việc làm Mỹ được công bố, USD giảm giá.

Trưởng bộ phận phân tích tại AvaTrade, Naeem Aslam, phân tích dữ liệu mới nhất về thị trường việc làm quá thấp so với kỳ vọng, cho thấy thị trường việc làm Mỹ còn lâu mới hồi phục hoàn toàn từ khủng hoảng.

Gary Wagner, Chuyên gia phân tích kim loại quý hàng đầu của của Kitco chia sẻ, ngay khi mọi người nghĩ rằng, nền kinh tế đã tới cuối đường hầm và chuẩn bị tiến tới một sự bình thường mới sau đại dịch, biến chủng Delta đã làm thay đổi đáng kể mọi thứ.

Hiện tại, Mỹ có hơn 150.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và các quốc gia khác cũng đang có tỷ lệ lây nhiễm gia tăng đáng kể. Bệnh viện lại đang hoạt động hết công suất, Covid-19 một lần nữa dập tắt sự lạc quan vừa le lói.

"Chúng tôi đã tin, vượt qua được cuộc khủng hoảng này, nhưng hiện lại nhận ra rằng, nó sẽ tồn tại lâu hơn chúng tôi dự đoán", Gary Wagner chia sẻ.

Những yếu tố này sẽ có tác động cực kỳ tích cực đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng vì nhiều lý do, trong đó, các dữ liệu cập nhật bi quan hơn nhiều so với kỳ vọng đã khiến giới đầu tư buộc phải tính đến vàng trong giỏ "trứng'' của mình.

Giá vàng tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,75-57,47 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,5-57,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,7-57,7 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với phiên liền trước.

