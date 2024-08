Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng thế giới tăng phi mã rồi cắm đầu lao dốc

Tại thị trường trong nước, phiên hôm qua, giá vàng SJC được đồng loạt điều chỉnh tăng ở chiều mua vào thêm 500.000 đồng/lượng, rút ngắn chênh lệch giá mua - bán còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 3/8, giá vàng tại các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau (Đơn vị: Đồng/lượng):

Thương hiệu Giá mua Giá bán Tăng/Giảm Mua vào Bán ra SJC 1 lượng 78.300.000 79.800.000 0 0 Doji HN SJC 78.300.000 79.800.000 0 0 PNJ HN SJC 78.300.000 79.800.000 0 0 Phú Quý SJC 78.300.000 79.800.000 0 0 BTMC SJC 78.300.000 79.800.000 0 0 Vàng nhẫn SJC 999.9 76.150.000 77.550.000 -200.000 -100.000 Nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 76.400.000 77.550.000 0 -100.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 76.350.000 77.620.000 0 0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 76.250.000 77.550.000 -100.000 -100.000 Nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long BTMC 76.430.000 77.630.000 0 0

Giá vàng thế giới tăng cao rồi quay đầu lao dốc

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 3/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.442 USD/ounce, tương đương với mức giá cùng giờ sáng qua. Hôm qua, đã có lúc giá vàng tăng vọt lên ngưỡng 2.476 USD/ounce nhưng không giữ được lâu và quay đầu giảm ngay sau đó.

Dù giá vàng gần như không đổi so với sáng 2/8 nhưng đã giảm mạnh so với mức tăng có được trong ngày hôm qua do chịu áp lực chốt lời sau đợt tăng giá vừa qua.

Trong tuần này, vàng đã có được mức tăng gần 2% nhờ nhận được sự hỗ trợ mạnh từ lực cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ sớm tiến hành xoay trục chính sách tiền tệ.

Theo Giám đốc đầu tư David Meger của High Ridge Futures, lợi suất thấp hơn, nhu cầu trú ẩn an toàn, kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng cao khi các dữ liệu cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế đầu tàu thế giới cùng chỉ số US Dollar Index giảm đã thúc đẩy kim loại quý.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Jim Wyckoff Kitco Metals, thị trường hiện đang tính đến hơn 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng 9.

Nguồn: [Link nguồn]