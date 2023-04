Giá vàng hôm nay 28/4: Lên xuống như tàu lượn

Thời điểm 8h40 sáng nay ngày 28/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.989 USD/ounce, giảm nhẹ 3 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá vàng tăng giảm liên tục trong một phiên giao dịch. Có lúc giá quý kim vọt lên 2.008 USD nhưng rồi lại cắm đầu lao xuống mức 1.974 USD ngay sau đó.

Giá kim loại quý đêm qua gặp áp lực giảm sau báo cáo tăng trưởng GDP trong quý đầu tiên của Mỹ yếu hơn nhiều so với kỳ vọng, chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức tăng trưởng quý IV/2022 là 2,6%. Điều này làm gia tăng khả năng nền kinh tế đầu tàu thế giới đang rơi vào suy thoái. Một kịch bản như vậy đồng nghĩa với việc nhu cầu thương mại và tiêu dùng đối với kim loại sẽ ít hơn.

Các chuyên gia nhận định rủi ro địa chính trị là một trong những lo ngại lớn nhất đối với giá vàng, chỉ sau lạm phát cao. Dự báo trong thời gian tới, thị trường vàng sẽ biến động không ngừng trong phản ứng với những dữ liệu kinh tế mới nhất.

Ngân hàng Lombard Odier của Thụy Sĩ mới đây đưa ra báo cáo triển vọng về vàng trong năm nay với nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát dai dẳng có thể khiến Fed tăng lãi suất trong suốt mùa hè nhưng không thể ngăn vàng đạt mức cao mới mọi thời đại.

Giám đốc đầu tư Stéphane Monier tại Lombard Odier cho biết ông đang nâng mục tiêu giá cuối năm lên 2.100 USD/ounce, tăng so với mục tiêu trước đó là 1.940 USD/ounce. Bất chấp lãi suất tăng, Monier nói rằng sự bất ổn kinh tế ngày càng tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong suốt năm 2023.

Giá vàng giảm nhẹ

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,5 - 67,12 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gia-vang-hom-nay-284-len-xuong-nhu-tau-luon...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gia-vang-hom-nay-284-len-xuong-nhu-tau-luon-171813.html