Giá vàng hôm nay 19/8: Áp lực bủa vây, vàng chưa thể tăng

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 19/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.889 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng đang chịu áp lực do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chỉ số US Dollar Index tăng. Tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Chỉ số US Dollar Index đạt mức cao nhất trong 9 tuần.

Lợi suất trái phiếu tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không lãi suất như vàng, trong khi sự phục hồi của đồng USD lấy đi sức hấp dẫn của kim loại quý này với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. 2 cơn gió ngược đã đẩy vàng xuống mức thấp nhất trong 5 tháng.

Trong khi đó, dữ liệu về thị trường việc làm cũng không mang lại sự hỗ trợ nào cho kim loại quý. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 11.000 xuống còn 239.000, giảm so với ước tính sửa đổi của tuần trước là 248.000 đơn.

Bên cạnh đó, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm cũng là lực cản đối với những người đầu cơ vàng, do họ lo ngại nhu cầu tiêu thụ vàng tại quốc gia này sụt giảm mạnh.

Nhà phân tích Warren Venketas của công ty DailyFX cho rằng, thị trường tài chính đang chờ sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ để thay đổi kỳ vọng về lãi suất. Cho tới lúc điều đó xảy ra, giá vàng sẽ còn đương đầu với áp lực giảm.

Giá vàng giảm sâu

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng giá vàng có nhiều khả năng thấp hơn trong thời gian tới. Ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đưa ra quan điểm trung lập tại Hội nghị Jackson Hole và lãi suất tín hiệu sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích cao cấp của ActivTrades cho biết: “Các thị trường hiện đang định giá trong thời gian dài lãi suất của Mỹ tăng cao, một động lực hỗ trợ đồng USD và là tin xấu đối với kim loại quý”, “trong bối cảnh đó, giá vàng có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực, dao động quanh mức 1.890,4 USD/ounce".

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 67 - 67,72 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 66,95 - 67,75 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên gần nhất.

Vàng PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,05- 67,65 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

