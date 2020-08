Giá vàng hôm nay 17/8: Vàng giảm ngay phiên đầu tuần, dân buôn “méo mặt”

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 09:05 AM (GMT+7)

Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm khiến giới đầu tư “tan tành” giấc mộng gỡ vốn.

Vào thời điểm 8h30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.935 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Tuần này, phần lớn các chuyên gia vẫn dự đoán giá vàng sẽ tăng. Lý do bởi vẫn còn hai yếu tố lớn sẽ tác động và khiến giá vàng biến động, đó là gói kích thích tài chính của Mỹ nhằm vực dậy nền kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất thế giới đang chờ thông qua và các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung liệu có thể được nối lại vào cuối tháng 8, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sự trở lại trên mức 1.900 USD/ounce của vàng khiến nhiều nhà phân tích tin rằng, kim loại quý này sẽ phục hồi nhanh chóng.

Nói về lý do giá vàng giảm trong khoảng thời gian này, một số nhà phân tích chỉ ra rằng, vàng đang chịu sức ép giảm giá do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nhân tố thúc đẩy hoạt động bán tháo của giới đầu tư. Bên cạnh đó, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 triệu (963 nghìn người) vào tuần trước kể từ khi bắt đầu đại dịch cũng là lý do khiến giá vàng giảm.

Giá vàng giảm ngay đầu tuần

Tại thị trường trong nước, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 53,85-55,5 triệu đồng/lượng, giảm 330.000 đồng/lượng chiều mua vào và 680.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 54,15-55,7 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 54,2-56 triệu đồng/lượng.

