Giá vàng hôm nay 15/2: Lên xuống như "tàu lượn", tương lai khó đoán

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 15/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.858 USD/ounce, tăng nhẹ 3 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá kim loại quý hiện chưa ổn định, đêm qua, vàng lên xuống như "điện giật", có lúc vọt lên 1.870 USD rồi lại quay đầu giảm mạnh về 1.843 USD.

Đây được coi là những phản ứng đầu tiên của vàng đối với dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố hôm qua. Cụ thể, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 cho thấy CPI của Mỹ đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng so với mức dự báo 6,2% nhưng giảm so với mức tăng 6,5% trong báo cáo tháng 12. So với tháng trước, CPI tăng 0,5% so với mức tăng 0,4% trong tháng 12.

Mức tăng này phù hợp với kỳ vọng, làm tăng triển vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng lập trường chính sách tiền tệ tích cực của mình trong suốt thời gian còn lại của năm.

Theo Công cụ CME FedWatch, sau báo cáo lạm phát, các thị trường bắt đầu định giá 94% khả năng Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 3, 80% khả năng tăng 25 điểm cơ bản khác vào tháng 5 và 52% khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6.

Các nhà phân tích tại ANZ Bank cho biết, giới giao dịch vàng đang cố gắng dự đoán động thái tiếp theo của Fed. Theo các nhà phân tích này, đồng USD sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian còn lại của năm, qua đó, thúc đẩy vàng lên giá.

Vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lãi như vàng.

Giá vàng tăng nhẹ

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,5 - 67,32 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,35 - 67,25 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,45 - 67,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

