Giá vàng hôm nay 14/11: Tăng nhẹ chờ thông tin mới

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 14/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.945 USD/ounce, tăng nhẹ 5 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua.

Giá vàng tăng nhẹ trong hai phiên đầu tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ công bố trong tuần này để đánh giá lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số giá tiêu dùng dự báo tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 3,7% trong báo cáo tháng 9. CPI cốt lõi được dự báo tăng 4,1%, không đổi so với mức được ghi nhận trong tháng 9.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho biết nếu dữ liệu cho thấy lạm phát cao hơn dự kiến, vàng có thể sẽ giảm trở lại vì điều đó làm tăng khả năng tăng lãi suất khác. “Tuy nhiên, nếu dữ liệu phù hợp, vàng sẽ giao dịch ở mức 1.950 USD” chuyên gia này nói thêm.

Nhà phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam tại OANDA cho biết, lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại liên quan đến xung đột Israel-Hamas “vẫn chưa giảm bớt hoàn toàn... và có thể dễ dàng quay trở lại ở bất kỳ giai đoạn nào”. Chuyên gia này cho rằng, một khi lực cầu trú ẩn giảm dần, thị trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến dữ liệu kinh tế.

Trong một diễn biến khác, cuối năm là mùa lễ hội ở các quốc gia châu Á. Theo truyền thống, giá vàng vào cuối năm thường sẽ tăng do nhu cầu cao. Tuy nhiên năm nay, giá vàng chưa có nhiều biến động. Nhu cầu vàng được cải thiện ở Ấn Độ vào tuần trước do giai đoạn diễn ra các lễ hội quan trọng, nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy, lượng mua vào thấp hơn một chút so với năm ngoái do giá vàng cao hơn khiến một số khách hàng thận trọng.

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,7 - 70,52 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 69,65 - 70,5 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 69,5 -70,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

