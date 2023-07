Giá vàng hôm nay 13/7: Bất ngờ tăng vọt, chạm đỉnh 3 tuần

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 13/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.959 USD/ounce, tăng mạnh 21 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Giá kim loại quý đã chạm ngưỡng cao nhất trong vòng hơn 3 tuần qua.

Giá vàng tăng vọt sau khi báo cáo mới công bố cho thấy lạm phát tăng thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế. Cụ thể, báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 đã tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng dự kiến là 3,1% và so với mức tăng 4,0% trong báo cáo tháng 5. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3-2021.

CPI cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,2% so với tháng 5. Con số này thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế là 5% và 0,3%.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định, báo cáo tháng 6 là minh chứng cho thấy các chính sách thắt chặt tiền tệ của họ đã đem lại tác dụng khi lạm phát giảm trong bối cảnh nền kinh tế không bị đình trệ.

Bên cạnh đó, giá vàng còn đang được hỗ trợ nhờ sự suy yếu của đồng USD. Đây là phiên giao dịch thứ 2, tỷ giá USD liên tiếp giảm. Đà giảm của USD bắt đầu từ đà giảm của chỉ số USD Index. Ngày 13/7, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt thế giới về mức 100,5 điểm, giảm 0,05 điểm so với trước đó và là mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Trong ngắn hạn, về mặt kỹ thuật, cả giới đầu cơ giá lên và giá xuống đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn như nhau. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của giới đầu cơ giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở mức 2.000 USD/ounce. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.900,6 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh

Ở thị trường trong nước, mở sửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,65 - 67,27 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 66,55 - 67,20 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

