Dự báo giá vàng ngày 15/4: Lao dốc không phanh

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 80,6 - 83,1 triệu đồng/lượng.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 80,6-83,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Doji 9999 tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 74,05 – 73,15 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 80,6-83,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 74,3 - 76,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 80,9 - 83,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 74,08 – 76,08 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.344,53, giảm 32,47 USD vào lúc 20h57 ngày 14/4 theo giờ Việt Nam.

Tình hình tại Trung Đông đang rất khó đoán định và có khả năng leo thang hơn nữa. Bất kỳ hành động quân sự mới nào hoặc thông báo về các biện pháp trả đũa đều có khả năng đẩy giá vàng lên cao hơn khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn. Tâm lý thị trường hiện đang nghiêng về cẩn trọng, do đó hướng tới ưu tiên đầu tư vào vàng với đặc tính là tài sản an toàn.

Vàng thế giới giảm mạnh

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường lên tiếng cảnh báo các nhà đầu tư không nên đầu tư toàn bộ tài sản vào vàng. Giới chuyên môn cho rằng xét về lâu dài, nhà đầu tư sẽ có lợi hơn nếu nắm giữ những tài sản có khả năng tăng trưởng và mang lại lợi nhuận với lãi kép.

"Các ngân hàng trung ương đã gây ra tâm lý mua vào, từ đó thúc đẩy giá vàng. Chúng ta đã thấy lực mua vàng rất lớn nhờ sự hỗ trợ của các ngân hàng trung ương và gần đây là hoạt động mua lẻ ở Trung Quốc", ông Francisco Blanch, chuyên gia lĩnh vực hàng hóa tại công ty phân tích Bank of America Global Research, chia sẻ với Yahoo Finance .

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo giá thế giới, vì vậy, giá vàng có thể sẽ tăng trong phiên ngày 12/4.

