Dự báo giá vàng ngày 14/6: Quay đầu tăng trước cuộc họp của Fed

Chốt phiên giao dịch ngày 13/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, không đổi.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 1.961,52 USD/ounce, tăng 1,44 USD vào lúc 20h24 ngày 13/6 theo giờ Việt Nam.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Ba. Đây là một điểm dữ liệu có ảnh hưởng lớn đến các động thái chính sách tiền tệ của Fed, từ đó tác động đến giá của các tài sản trong đó có vàng.

Giới phân tích dự báo CPI toàn phần tiếp tục giảm nhẹ nhưng CPI lõi có thể vẫn cao dai dẳng. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones kỳ vọng CPI toàn phần tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước, so với mức tăng 0,4% trong tháng 4. So với cùng kỳ năm ngoái, các nhà kinh tế dự báo mức tăng 4%.

Ngày thứ Ba cũng là ngày đầu tiên của cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed.

“Nắm giữ trạng thái vàng khi bước vào tuần này là một việc đầy may rủi”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Vàng tăng trở lại

“Vàng đang giao dịch ở vùng giá có cơ sở là giả định rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này. Nếu Fed tăng lãi suất, giá vàng sẽ sụt về ngưỡng 1.900 USD/oz”, nhà phân tích Rupert Rowling của Kinesis Money nhận định.

Ngân hàng ANZ cho hay nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng hàng đầu, đang giảm xuống do tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu theo mùa ảm đạm.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Giá vàng trong nước thường diễn biến theo vàng thế giới, vì vậy, rất có thể giá vàng sẽ tăng trong phiên ngày 14/6.

