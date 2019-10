iPhone 11 hàng Lock rầm rộ đổ bộ, rẻ hơn 10-15 triệu so với máy gốc

iPhone 11 hàng Lock rầm rộ đổ bộ, rẻ hơn 10-15 triệu so với máy gốc; giá thịt lợn hơi sắp chạm mốc 70.000 đồng/kg; cua biển Việt Nam xuất sang Trung Quốc giá chỉ 46.000 đồng/kg; Toyota Vios dẫn đầu Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9/2019… là những tin thị trường đáng chú ý tuần qua.

Giá thịt lợn hơi đắt kỷ lục, sắp chạm mốc 70.000 đồng/kg

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá thịt lợn tại các tỉnh thành ba miền Bắc - Trung - Nam đều chung xu hướng tăng mạnh, thậm chí tại một số địa phương giá lợn hơi xuất chuồng được điều chỉnh liên tục, mỗi ngày tăng vài giá.

Cụ thể, cuối tháng 9, giá lợn hơi tại miền Bắc chỉ quanh mốc 46.000 - 48.000 đồng/kg thì sáng 11/10 đã tăng lên 65.000 - 67.000 đồng/kg, tức chỉ khoảng 10 ngày đầu tháng giá thịt lợn hơi đã tăng thêm khoảng 20.000 đồng/kg. Cá biệt tại Cao Bằng, giá lợn hơi ghi nhận tại nhiều hộ chăn nuôi được thương lái trả tới 68.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn hơi sắp chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa giá lợn tăng lên mốc 58.000 đồng/kg (tăng từ 10.000 - 13.000 đồng/kg so với cuối tháng 9). Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Còn tại các tỉnh phía Nam, giá lợn hơi ở các địa phương đa phần đã tăng lên mốc 56.000 - 60.000 đồng/kg, một số ít tỉnh giá lợn hơi xuất chuồng ở mức 47.000 -55.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn hơi xuất chuồng đang tăng phi mã, kéo theo đó giá thịt lợn tại các chợ cũng đua nhau tăng mạnh. Hiện tại các chợ ở Hà Nội, giá thịt lợn các loại dao động từ 110.000 - 130.000 đồng/kg tùy loại. Riêng sườn non giá tăng lên mốc 150.000-160.000 đồng/kg.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, với đà tăng như hiện nay, thịt lợn hơi xuất chuồng có thể chạm mốc 70.000 đồng/kg trong vài ngày tới.

Cua biển Việt Nam xuất sang Trung Quốc giá chỉ còn 46.000 đồng/kg

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 8 tháng đầu năm xuất khẩu cua, ghẹ của Việt Nam đạt 86,4 triệu USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ 2018. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và EU là 4 thị trường chính chiếm gần 90%.

Trong số các thị trường trên, cua ghẹ sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng tốt nhất, đạt 1,2 triệu USD, tăng 219% so với cùng kỳ. Đặc biệt, giá cua biển sống xuất sang thị trường này trung bình chỉ khoảng 2 USD/kg (46.000 đồng) loại một con 200 gram trở lên, còn loại 500 gram giá trung bình 6 USD/kg, tức 139.000 đồng. Đây là mức giá rẻ chưa từng có so với giá cua sỉ tại thị trường trong nước.

Cua biển Việt Nam xuất sang Trung Quốc giá chỉ 46.000 đồng/kg.

Khảo sát tại chợ dân sinh và cửa hàng bán hải sản trên địa bàn Hà Nội cho thấy, giá cua thịt loại 4-5 con/kg giá 220.000 đồng/kg, loại 3 con/kg giá 390.000 - 400.000 đồng/kg, loại 2 con/kg giá 450.000 – 480.000 đồng/kg.

Nghệ An: Mất trắng mùa hồng, nông dân thất thu tiền tỷ

Năm nay, 100% vườn hồng ở 2 xã Nam Anh, Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) gần như mất trắng, sản lượng quả chỉ bằng 5-10% so với năm ngoái, ước tính người dân thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

Theo các hộ trồng hồng, có 3 nguyên nhân dẫn đến hồng mất mùa thê thảm. Thứ nhất, do nắng hạn kéo dài, độ ẩm trong đất không còn, nước khe, suối ở các vườn đồi cạn kiệt, không có nước tưới nên cây hồng cằn, không ra hoa, đậu quả.

Thứ hai, năm 2018, được mùa hồng, quả sai trĩu nhưng lại rớt giá, khó tiêu thụ, người dân để mặc hồng chín nẫu trên cây không thu hái. Do đó, cây phải vắt kiệt sức nuôi quả trong thời gian dài khiến năm nay cây không đủ sức sinh trưởng.

Thứ ba, mùa đông năm 2018 ấm hơn, nhiệt độ cao hơn, thời gian lạnh rất ít, do đó, từ trong năm (tháng Chạp) hồng đã đâm chồi nảy lộc, không có thời gian “ngủ đông” (bình thường, đến tháng 2 âm lịch hồng mới ra lá non) trong khi thời gian nuôi cành, lá kéo dài nên cây hồng không cho quả.

Giá mía thấp khiến người dân vùng mía lớn nhất ĐBSCL lao đao

Năm nay, giá mía thấp cùng với chính sách thu mua mới do Nhà máy đường Phụng Hiệp ở tỉnh Hậu Giang đưa ra khiến nông dân lo lắng. Hiện tại tiến độ thu hoạch mía cũng chậm so với cùng thời điểm những năm trước.

Theo đó, giá mía được nhà máy thu mua chỉ ở mức 700.000 đồng/kg đối với mía 10 chữ đường nhưng kèm theo đó phải đảm bảo mía sạch, không có mía chết, mía non. Trong khi theo tính toán sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, giá thành sản xuất mía của nông dân Hậu Giang trong vụ mía này ước hơn 675.000 đồng/kg. Do vậy, nông dân cầm chắc thua lỗ sau khi bán mía. Giá mía thấp, cùng với hình thức thu mua mới khiến cho tiến độ thu mua mía những ngày qua diễn ra rất chậm. Hiện tại, toàn huyện chỉ thu hoạch khoảng 20ha mía/ngày.

Toyota Vios dẫn đầu Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 9/2019

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), trong tháng 9/2019, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.767 xe, tăng 29% so với tháng 8/2019, tăng 11% so với tháng 9/2018.

Top 5 ô tô bán chạy nhất tháng 9/2019.

Xét tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9/2019 tăng 18% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 30%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết tháng 9/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 13% trong khi xe nhập khẩu tăng 150% so với cùng kì năm ngoái.

Dù mới 3 tuần kể từ khi Apple chính thức mở bán thế hệ iPhone 11 nhưng ngay tại thời điểm này, những mẫu máy Lock phiên bản khoá mạng đã được tuồn ra và có mặt tại Việt Nam.

Mặc cho những hạn chế nhất định, vẫn có một bộ phận kha khá người dùng tỏ ra hứng thú với phiên bản này bởi những ưu điểm hấp dẫn về mức giá: Rẻ hơn tận 10-15 triệu so với hàng chính gốc.

Theo đó, iPhone 11 64G được rao bán giá 22.900.000 đồng đối với màu đen và 23.200.000 đồng đối với màu vàng. Có thể thấy rằng, iPhone Lock là một món hời cho những ai ví chưa dày lắm. Tuy nhiên, đa số người dùng iPhone Lock thường “ăn không ngon, ngủ không yên” vì sợ máy bị phát hiện và vô hiệu hoá. Chính vì vậy, tuy giá rẻ nhưng sức hút của iPhone Lock giảm đi nhiều, không còn được ưa chuộng như trước.