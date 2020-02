Bán khẩu trang với giá "cắt cổ" tại chợ thuốc Hapulico

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 19:19 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp là cá nhân, cửa hàng găm khẩu trang bán với giá gấp 4, 5 lần tại chợ thuốc Hapulico.

Virus Corona Sự kiện:

Ngày 1/2, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng TP.Hà Nội xử lý 1 cơ sở và 2 cá nhân có hành vi tăng giá bán khẩu trang y tế gấp 4, 5 lần.

Nhiều người dân đến mua vật tư y tế để phòng dịch bệnh do virus Corona gây ra

Cụ thể, sáng 1/2, Đội An ninh Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, Cục QLTT TP.Hà Nội phát hiện quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường, kinh doanh tại chợ thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng) đang bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất loại 4 lớp/50 chiếc/hộp với giá 270.000 đồng/hộp và không niêm yết giá bán. Lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, rà soát, cơ quan công an đã phát hiện thêm 2 cá nhân là N.T.T (SN 1986, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và B.T.L.A (SN 1986, trú huyện Tân Yên, Bắc Giang) đang bày bán rong trước cổng chợ thuốc khoảng 30 hộp khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất với giá là 200.000 đồng/hộp 50 chiếc.

Lực lượng chức năng xác định các trường hợp này đã tăng giá bán gấp 4, 5 lần đối với các mặt hàng y tế, cụ thể, 1 hộp khẩu trang y tế kháng khuẩn loại hộp 50 chiếc được bán với giá 250.000 đồng, trong khi giá bán gốc khoảng 50.000 đồng. Nước rửa tay sát khuẩn có cồn loại 500ml giá 300.000 đồng, giá bán gốc khoảng 100.000 đồng.

Trung tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị đã làm việc với Ban Quản lý chợ thuốc Hapulico để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp để trục lợi. Các đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để thắt chặt quản lý, kiểm soát, xử lý các trường hợp tương tự như trên.

