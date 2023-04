Loạt xe sang Lexus, BMW, Mecerdes-Benz được ngân hàng thanh lý giá rẻ

Thị trường ô tô mới trong nước đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi doanh số bán hàng đã tăng trở lại trong 2 tháng gần nhất. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 30.038 ô tô các loại, tăng 30% so với tháng 2 và tăng 73% so với tháng 1/2023. Trong đó, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.174 xe, tăng 30% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.864 xe, tăng 31% so với tháng trước.

Để kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân, các hãng xe và đại lý liên tục tung ra những chương trình ưu đãi, khuyến mại với số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Việc các hãng, đại lý liên tục tung ra những chương trình ưu đãi, khuyến mại đã ảnh hưởng đến thị trường xe cũ hiện nay, trong đó có xe ô tô được các ngân hàng thanh lý.

Nhiều ô tô hạng sang đang được các ngân hàng thanh lý với giá rẻ

Để phát mại tài sản thành công nhằm xử lý nợ xấu, nhiều ngân hàng đưa ra mức giá giảm sâu cho nhiều mẫu xe hạng sang.

Trong tháng 4 này, ngân hàng VIB vẫn đang là nhà băng có số lượng ô tô rao bán thanh lý nhiều nhất trên thị trường, lên tới gần 150 chiếc bao gồm nhiều mẫu xe sang có giá thấp hơn vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng so với giá xe cũ trên thị trường.

Cụ thể Chiếc Mercedes C250 đời 2018, được ngân hàng định giá thị trường 1,7 tỷ đồng nhưng đang được chào bán với giá khởi điểm 1,02 tỷ đồng; chiếc Mercedes E250 đời 2018 đã qua sử dụng được rao bán thanh lý với giá 1,26 tỷ, trong khi giá thị trường lên tới 1,6 tỷ đồng.

Tương tự là các mẫu Mercedes E300 đời 2021 có giá thị trường 2,65 tỷ đồng, đang được ngân hàng rao bán thanh lý giá chỉ 2,27 tỷ, hay Mercedes Benz CLA45 đời 2015 rao bán chỉ 684 triệu đồng…

Hay chiếc BMW 730I đời 2016 đã qua sử dụng được nhà băng này chào bán với giá 2,16 tỷ đồng. Trên thị trường, những chiếc BMW 730I đời 2016 đã qua sử dụng cũng được rao bán trên các chợ ô tô cũ với giá 2,3 tỷ đồng. Như vậy, giá khởi điểm ngân hàng đưa ra cho mẫu xe sang này đang rẻ hơn thị trường tới hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, ngân hàng VIB cũng đang thanh lý nhiều mẫu xe sang khác như chiếc BMW 528I đời 2016 bán giá 971 triệu đồng; xe Landrover Range đời 2012 thanh lý giá khởi điểm 700 triệu đồng; 2 chiếc Peugoet 3008 đời 2020 giá 727 triệu và 795 triệu đồng...

Tương tự VIB, ngân hàng TPBank cũng đang rao bán thanh lý một số xe sang là tài sản thế chấp của khách hàng nhằm xử lý nợ xấu. Trong đó, nhà băng này rao bán thanh lý 1 chiếc Lexus 570 đời 2016 đã qua sử dụng với giá chỉ 4,47 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, dòng xe này hiện có giá mua mới (đời 2023) lên tới 9,3 tỷ đồng. Nếu mua xe đã qua sử dụng, Lexus 570 đời 2016 cũng đang có giá dao động trong khoảng 5,6-5,8 tỷ đồng, như vậy mức giá được ngân hàng đưa ra giảm tới 25-30% so với giá thị trường xe cũ hiện nay.

TPBank cũng đang rao bán thanh lý chiếc Toyota Land Cruiser đời 2020 với mức giá 3,74 tỷ đồng, hay chiếc Mecerdes-Benz GLB35 đời 2021 giá 2 tỷ đồng. Nhà băng này cũng đang rao bán thanh lý xe Mercedes-Benz E300 với giá khởi điểm 1,275 tỷ đồng, mức giá được ngân hàng đưa ra thấp hơn đáng kể so với giá được niêm yết trên các sàn mua bán xe ô tô cũ.

Trong khi đó, ngân hàng TMCP Kiên Long cũng đang rao bán thanh lý ô tô hạng sang Mercedes-Benz GLB 200 với mức giá khởi điểm 1,6 tỷ đồng. Trên thị trường xe mới, Mercedes-Benz GLB 200 AMG đang được chào bán với mức giá hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, các mẫu xe cũ phiên bản năm 2020 và 2021 đang được rao bán với giá từ 1,7 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng.

Với giá chào bán thấp hơn thị trường, những chiếc xe thanh lý từ ngân hàng cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. Tuy nhiên, vì thủ tục phức tạp và mất nhiều thời gian nên số người tham gia đấu giá không nhiều, do đó tại nhiều ngân hàng, lượng xe thu giữ và chờ thanh lý hiện nay là rất lớn, đặc biệt là những xe bình dân với mức giá từ 200 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loat-xe-sang-lexus-bmw-mecerdes-benz-duoc-ngan-hang-thanh-ly-gia-re-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/loat-xe-sang-lexus-bmw-mecerdes-benz-duoc-ngan-hang-thanh-ly-gia-re-1459034.ngn