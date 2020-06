Loài hoa sen 7 năm nở một lần, giá 5 triệu đồng/bông nhưng dân Việt vẫn lùng mua

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 16:30 PM (GMT+7)

Mặc dù có giá lên đến 4-5 triệu đồng/bông nhưng người mua vẫn gật gù đáng giá bởi tác dụng độc đáo của loài sen này.

Nếu đã từng đắm say trong các câu chuyện tiên hiệp, chắc chắn bạn từng một lần nghe nói đến Thiên sơn tuyết liên. Trong những câu chuyện thần bí đầy màu sắc huyền ảo, tưởng chừng bắt nguồn từ trí tưởng tượng của con người ấy, Thiên sơn tuyết liên hay hoa sen tuyết là loại thần dược có tác dụng cải lão hoàn đồng, nâng cao công lực.

Tưởng chừng chỉ là một sản phẩm sáng tạo trong trí tưởng tượng của con người, nhưng tuyết liên lại là loại hoa có thật trong tự nhiên. "Giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn", học giả Trung Quốc Triệu Học Mẫn vào đời nhà Thanh cảm thán khi lần đầu tiên phát hiện tuyết liên.

Tuyết liên mọc trên đỉnh núi Thiên Sơn. Ảnh: Ts.cn

Theo DBW, tuyết liên được gọi là "Bách thảo chi vương" (Vua của trăm loài dược thảo). Đây là loài cây hiếm, chỉ sinh trưởng ở trên núi cao 2.500-4.000 mét so với mực nước biển. Nó mọc trong các khe núi đá, là loài sinh trưởng chậm, mất 5-7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa, và chỉ 5% số hạt có thể nảy mầm.

Hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, sinh trưởng trong điều kiện 3-5 độ C, và chịu được lạnh -21 độ C. Nó có thể nảy mầm, sinh trưởng và ra hoa trong thời gian ngắn, là kết quả của quá trình thích nghi với môi trường khắc nghiệt trên núi tuyết ở khu vực Tân Cương, Tây Tạng.

Thiên sơn tuyết liên được còn được gọi là hoa sen mọc trên núi tuyết.

Mặc dù mất 5-7 năm từ lúc nảy mầm đến khi nở hoa nhưng quá trình tăng trưởng thực tế của nó chỉ diễn ra trong khoảng 8 tháng. Đây là đặc điểm sinh học độc đáo mà hiếm loài nào có được.

Tại Trung Quốc, hoa sen tuyết được sử dụng trong y học cổ truyền Tây Tạng hàng nghìn năm nay. Hoa giàu alkaloid, flavonoid và nhiều chất khác, có tác dụng tăng cường khí huyết, đặc biệt hữu hiệu trong việc thúc đẩy lưu thông máu, từ đó tăng cường âm dương cho nam giới và nữ giới. Ngoài ra, nó có chất hạ sốt và giải độc tự nhiên, thường sử dụng để chữa viêm thấp khớp.

Chính vì những công dụng độc đáo của tuyết liên mà dẫn đến sự khai thác quá đà khiến loài hoa này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ở Việt Nam, loại sen tuyết quý hiếm này cũng là sản vật được giới nhà giàu "sủng ái". Với mức giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng/bông, còn mua theo cân là từ 80 - 100 triệu đồng/kg, sen tuyết được giới nhà giàu Việt Nam trân quý như một loại dược liệu tăng cường sức khỏe và món quà giá trị để có thể biếu tặng trong những mối quan hệ thân thiết.

Loại hoa này đang được rao bán tại Việt Nam với giá từ 4-5 triệu đồng/bông.

Theo anh Quân, chủ một đầu mối bán thảo dược quý ở Thanh Trì (Hà Nội), trước kia nguồn cung khá dồi dào, người dân Trung Quốc thấy hoa này có giá trị cao nên đổ xô khai thác khiến hoa ngày càng khan hiếm, giá cũng tăng cao ngất ngưởng.

"Hiện giá hoa lên tới 5 triệu đồng/bông mà nguồn hàng tôi kiếm được vẫn không đủ cung cho khách đặt trước". Anh nói và cho biết, vì đắt đỏ nên đối tượng dùng hoa này thường là giới nhà giàu mua làm quà biếu tặng hoặc mua về dùng. Họ thường đặt mua 2-5 bông/lần, có những người đặt cả chục bông, thậm chí vài chục bông.

Với những bông tuyết liên size nhỏ (25-30 gram/bông) thì giá chỉ tầm 2 triệu đồng/bông.

Tuy nhiên, dù đã đặt trước thì khách hàng vẫn phải chờ đợi trong thời gian khá dài, ít thì một tuần đến nửa tháng, còn không thì phải đợi cả tháng may ra mới mua được.

