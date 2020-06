Những hình ảnh chợ đầu mối Thủ Đức lớn nhất TP.HCM trước thông tin sắp bán

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 13:30 PM (GMT+7)

Chợ đầu mối Thủ Đức là một trong những chợ đầu mối về nông sản lớn nhất ở TP.HCM. Mới đây, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức công bố sẽ chuyển nhượng hết cổ phần tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khiến nhiều người bất ngờ.

Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức (Thuduc Agromarket) được biết đến là khu chợ buôn bán nhiều loại rau củ, trái cây, hoa quả lớn ở Sài Gòn. Hàng hóa ở đây có đủ loại, từ trái cây đến rau củ và hoa, đồ khô.

Chợ toạ lạc trên địa bàn Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức ngay mặt tiền đường Quốc lộ 1A (cách cầu vượt Bình Phước 500m), đây được xem là vị trí thuận lợi vì nằm ngay cửa ngõ phía Đông thành phố đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, và Tây Nguyên với các trục giao thông chính: Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam.

Theo báo cáo của Công ty CP Quản lý và Kinh doạnh chợ nông sản Thủ Đức, trung bình mỗi đêm lượng hàng hóa nhập vào chợ hơn 3.500 tấn, trong đó có hơn 500 tấn hàng ngoại nhập từ các nước như Thái Lan, Mỹ, Úc… Trong những ngày đầu tháng 6/2020 này, sản lượng hàng về chợ đạt khoảng 3.200 – 3.000 tấn/ngày, trong đó, trái cây khoảng 1.400 tấn/ngày, còn lại là rau củ. Vào những ngày Rằm và mùng Một của tháng, lượng hàng về chợ có thể đạt mức từ 4.000 – 4.500 tấn/ngày.

Tuy nhiên, ngày hôm qua (4/6), thông tin trên báo NLĐ cho biết, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã CK: TDH) bất ngờ công bố sẽ chuyển nhượng hết cổ phần tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo đó, HĐQT Thuduc House đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn còn lại tại Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức (đơn vị quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức), tương ứng hơn 1,8 triệu cổ phần còn lại (~ 49% vốn) với giá 48.400 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chuyển chuyển nhượng đạt gần 88 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự kiến ngay trong tháng 6 này. Sau giao dịch này, Thuduc House không còn liên quan gì với chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Trước đó vào giữa năm 2018, Thuduc House đã thực hiện chuyển nhượng 51% vốn Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức với giá 34.900 đồng/cổ phần cho chính các cán bộ quản lý của Thuduc House và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức.

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ là 37 tỉ đồng do Thuduc House góp 100% vốn.

Về Thuduc House, công ty quyết định bán hết cổ phần tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính của Thuduc House đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, quý I/2020 doanh thu thuần công ty đạt 570 tỉ đồng giảm 17% so với cùng kỳ. Áp lực chi phí tăng dẫn tới lỗ ròng 18 tỉ đồng, trong khi quý I/2019 lãi sau thuế 17 tỉ đồng.

Theo giải trình từ phía Thuduc House, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bán hàng giảm, thị trường bất động sản gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh do vướng mắc các thủ tục pháp lý, trong khi các mảng hoạt động kinh doanh khác (thương mại, dịch vụ) đều giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh toàn cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh về chợ đầu mối Thủ Đức, một trong những chợ đầu mối lớn nhất ở Sài Gòn trước thông tin sắp bán:

Chợ đầu mối Thủ Đức được coi là một trong những "vựa" hoa quả lớn nhất tại Sài Gòn

Chợ đầu mối Thủ Đức về đêm

vẫn tấp nập và rộn ràng

Chợ đầu mối Thủ Đức không chỉ có hoa quả mà còn có những sạp hàng hoa

Trung bình mỗi đêm lượng hàng hóa nhập vào chợ hơn 3.500 tấn, trong đó có hơn 500 tấn hàng ngoại nhập từ các nước như Thái Lan, Mỹ, Úc…

Những ngày đầu tháng 6/2020, sản lượng hàng về chợ đầu mối Thủ Đức đạt khoảng 3.200 – 3.000 tấn/ngày, trong đó, trái cây khoảng 1.400 tấn/ngày, còn lại là rau củ. Vào những ngày Rằm và ngày mùng Một, lượng hàng về chợ có thể đạt mức từ 4.000 – 4.500 tấn/ngày

Năm 2002, thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố nhằm di dời các chợ nhỏ lẻ trong nội thành, Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức (Thuduc Agromarket) được thành lập do Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) làm chủ đầu tư nhằm mục đích quản lý và điều hành hoạt động Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Chợ được khởi công xây dựng vào năm 2002 với tổng số kinh phí ban đầu lên đến 182,4 tỷ đồng (chưa kể vốn đầu tư các công trình theo quy hoạch) trên quy mô hơn 20 ha, được quy hoạch bao gồm: khu nhà lồng chợ, khu nhà phố chợ cùng với các công trình phụ trợ và dịch vụ chợ như: Khu điều hành, khu xử lý kỹ thuật, khu hành chánh trung tâm, khu nhà nghỉ, khu nhà kho, kios, bãi đổ hàng hoá, bưu điện, ngân hàng, trạm xăng… Chợ toạ lạc trên địa bàn Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức ngay mặt tiền đường Quốc lộ 1A (cách cầu vượt Bình Phước 500m), đây được xem là vị trí thuận lợi vì nằm ngay cửa ngõ phía Đông thành phố đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, và Tây Nguyên với các trục giao thông chính: Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23 tháng 10 năm 2003, với tổng số điểm kinh doanh là 1.352 ĐKD (chưa bao gồm căn tin, khu ăn uống…) đến nay toàn bộ ô vựa đã được thuê kín, hoạt động của chợ đã đi vào ổn định và hiệu quả. Lượng hàng hóa nhập chợ ngày càng tăng, trung bình mỗi đêm lượng hàng hóa nhập vào chợ hơn 3.500 tấn, trong đó có hơn 500 tấn hàng ngoại nhập từ các nước như Thái Lan, Mỹ, Úc… cũng được nhập vào chợ và phân phối trên toàn quốc nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Với tầm cỡ và quy mô hoạt động rộng khắp cả nước, khi đi vào hoạt động chợ cũng đã tạo được công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn quận kể cả số lao động di dời từ các chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh…

