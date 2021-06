Giảm mạnh, giá lợn hơi bất ngờ chạm đáy, nông dân thua lỗ bỏ chuồng

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 16:17 PM (GMT+7)

Giá thịt lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng chóng mặt.

Thời gian qua giá lợn hơi liên tục sụt giảm mạnh. Tính đến sáng nay, giá lợn hơi trên thị trường Việt Nam đã xuống mức 62.000 – 68.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi, giá heo hơi cuối tháng 6 dao động ở mức 62.000 – 68.000 đồng/kg, giảm khoảng 32.000 – 38.000 đồng/kg so với thời kỳ khi giá heo lên đỉnh 100.000 đồng vào tháng 5/2020.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, thực tế, giá lợn hơi tại Đồng Nai đã giảm xuống mức dưới 60.000 đồng/kg.

Trung Quốc có thể đối mặt với khủng hoảng dư cung khiến giá lợn hơi nhiều nước, trong đó có Việt Nam lao dốc theo đà giảm của thị trường sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới này.

Giá thịt lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng chóng mặt trong nhiều tháng qua, khiến không ít nông dân thua lỗ, phải bỏ chuồng.

Giá lợn hơi liên tục giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi giá thành sản xuất liên tục tăng cao.

Nói về nguyên nhân giá thịt lợn giảm, ông Trọng cho rằng do nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn, trong khi việc tái đàn ở trong nước vẫn đạt hơn 70%. Trong quý 1/2021, Việt Nam nhập khẩu gần 169.300 tấn thịt và sản phẩm từ thịt; tăng 0,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Riêng thịt lợn nhập khẩu là 34.650 tấn; tăng hơn 101% về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, theo ông Trọng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp việc vận chuyển, tiêu thụ trở nên khó khăn, nhiều nông dân lo ngại lúc đấy sẽ không bán được nên giá nào cũng cho xuất chuồng. Đặc biệt, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong nhiều tháng qua, khiến người dân không chịu nổi đành bán tống, bán tháo, thậm chí bị các thương lái ép giá.

Nguồn: http://danviet.vn/giam-manh-gia-lon-hoi-bat-ngo-cham-day-nong-dan-thua-lo-bo-chuong-502021296161...Nguồn: http://danviet.vn/giam-manh-gia-lon-hoi-bat-ngo-cham-day-nong-dan-thua-lo-bo-chuong-50202129616183676.htm