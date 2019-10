Đua nhau khuyến mại, giảm giá siêu hấp dẫn dịp 20/10

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 17:00 PM (GMT+7)

Từ đầu tháng 10 đến nay, các cửa hàng, trung tâm thương mại đua nhau tung ra các chương trình kích cầu, khuyến mại, giảm giá thu hút người tiêu dùng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Kinh Doanh Sự kiện:

Các siêu thị, trung tâm thương mại đua nhau kích cầu tiêu dùng bằng khuyến mại, giảm giá

Tại trung tâm thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội), hàng loạt các biển hiệu quảng cáo các mặt hàng từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm giảm giá nhân dịp 20/10. Cụ thể, mỹ phẩm, ưu đãi nhiều nhất lên đến 50% nhiều thương hiệu quốc tế như Maybelline, L’oreal, Marc Jacobs...

Các hãng nữ trang ra mắt bộ sưu tập mới, đồng thời áp dụng nhiều hình thức ưu đãi như giảm giá đến 50%, mua 2 tặng 1, tặng trang sức, rút thăm trúng thưởng... Các thương hiệu giày dép, túi xách tặng coupon mua sắm đến 200.000 đồng, giảm giá 25% mọi sản phẩm, mua combo giày và túi xách từ 650.000 đồng... Có nơi mua hàng tặng hộp quà socola, bánh macaroon, combo hạt điều, hạt macca, gừng, mật ong... tốt cho sức khỏe.

Theo một nhân viên bán hàng mỹ phẩm Ohui trong trung tâm thương mại, trung bình, tại cửa hàng của chị bán đến 20 hộp quà tặng mỹ phẩm đính kèm hoa và gấu bông. Mỗi hộp quà tặng tùy vào sản phẩm lựa chọn đồ trong hộp có giá từ 1- 5 triệu đồng bao gồm nước hoa, son...

Hộp quà tặng được cánh đàn ông lựa chọn nhiều khi làm quà cho nửa kia của mình

Hệ thống siêu thị Coopmart lại đưa ra các sản phẩm quà tặng như: trong mỗi hộp quà có từ 1-2 sản phẩm là dầu gội, dầu xả, sữa tắm, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da... của nhiều thương hiệu, giá từ 50.000-200.000 đồng/hộp. Vỏ hộp quà đủ màu vàng, tím, đỏ, xanh… tiệp với màu của bao bì sản phẩm, in họa tiết hoa, chữ "Thank you" (cảm ơn) kèm tấm thiệp ghi lời chúc.

Bên cạnh các hộp quà, tại đây còn có các phần quà là bánh kẹo, máy sấy tóc gói trong lớp giấy kiếng được thắt nơ xinh xắn, gối ôm hình trái tim in chữ "I love you", giỏ hoa, yến mạch...

Hệ thống siêu thị Big C và GO! chọn cách triển khai chương trình Lễ hội “Một ngày tươi sáng”, kéo dài đến hết ngày 20/10. Theo đó, chương trình mang đến hơn 1.000 sản phẩm của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, tập trung vào các nhóm sản phẩm như chăm sóc da mặt, trang điểm, sản phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc da, dưỡng thể, chăm sóc sức khoẻ,… áp dụng giảm giá lên đến 49%, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn.

Không chỉ các cửa hàng, trung tâm thương mại, trên các trang thương mại điện tử cũng đua nhau khuyến mại. Tiki.vn triển khai chương trình "Phụ nữ Việt Nam - Quà thời trang cho nàng Tiki", với những ưu đãi giao hàng trong ngày miễn phí TikiNow, miễn phí gói quà... Đồng thời, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm như đồng hồ, trang sức, túi xách, giày dép...

Trên Shopee.vn có nhiều chương trình 20/10, áp dụng ưu đãi cho ngành hàng công nghệ, hóa mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng, sách. Cùng với mức giảm hơn 50%, Shopee.vn phát hành voucher cho khách hàng.

Ngoài ra, thị trường quà tặng 20/10 năm nay sôi động bởi có thêm sự xuất hiện của những bông hoa hồng “ăn được”. Đó là những bông hoa hồng được làm từ những nguyên liệu như socola, bánh kem, hoa quả hay thậm chí là các loại rau và được đặt vào những chiếc hộp xinh xắn. Với đủ màu sắc, nếu chọn hoa hồng đỏ thì nguyên liệu chủ yếu là hoa quả màu đỏ như dưa hấu kết hợp với phô mai và bột dẻo. Hay bó hoa làm từ quả cheery, dâu tây…

Hoa ăn được đang "hot" trên thị trường quà tặng dịp 20/10

Chẳng hạn, hoa hồng xanh được làm bằng bánh kem và chất tạo màu trong thực phẩm. Hoa hồng tím được chế tạo từ socola và những nguyên liệu phụ gia. Một bông hoa hồng “ăn được” đang được bán với giá từ 40.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy nguyên liệu, kích thước và cách thức trang trí.

Oải hương theo bó, có giá từ 250.000 - 800.000 đồng tùy loại. Bên cạnh oải hương, hoa bất tử, hoa tuyết nhiệt đới khô cũng khá đắt khách. Với hoa bất tử, nhiều cửa hàng nhập trực tiếp từ Đà Lạt, tuổi thọ của mẫu hoa này có thể lên đến vài năm. Hoa bất tử còn được biến tấu bằng cách gắn vào thiệp, sổ thành những món quà tặng dễ thương và độc đáo.

Thậm chí, nhiều cửa hàng cắt tóc, gội đầu cũng đua nhau giảm giá cho khách hàng làm đẹp vào đúng ngày 20/10…