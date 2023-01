Trải nghiệm qua đêm tại nhà người Hobbit

Bất kỳ ai đã xem phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" hay "Người Hobbit" của Peter Jackson chắc chắn sẽ không thể quên đươc ngôi làng đậm chất cổ tích của tộc người nhỏ bé này.

Những ngọn đồi xanh mơn mởn lấm chấm đốm trắng của bầy cừu, hay loạt các ngôi nhà ẩn mình dưới lòng đất là khung cảnh mà bạn có thể không bao giơ lãng quên.

Vốn dĩ là một phim trường nằm trong trang trại tọa lạc tại thị trấn Matamata, vùng Waikato làng Hobbit ở New Zealand lại trở thành một khu du lịch nổi tiếng toàn cầu.

Đến năm 1998 đoàn làm phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” – The Lord of the Rings đã thuê một khu đất để dựng thành bối cảnh phim.

Được đầu tư với kinh phí khoảng nửa triệu đô, ngôi làng nhỏ đã khiến cho người chủ thật của khu trang trại này ngỡ ngàng, vì không nghĩ rằng nó lại nổi tiếng đến vậy. Đến năm 2012, làng Hobbit chính thức mở cửa cho du khách tham quan, với lượt ghé thăm ngày càng đông, có lúc đón đến 350.000 người mỗi năm.

Bên triền các ngọn đồi, nhà sản xuất đã cho xây dựng 44 ngôi nhà như những chiếc hang xinh xắn. Mỗi ngôi nhà có kích cỡ, hình dáng đặc trưng và màu sắc riêng tạo nên một tổng thể nhiều màu sắc, nổi bật và bắt mắt.

Các ngôi nhà nhỏ xinh này đều được phủ xanh bởi cây cối, thảm cỏ, hoa lá nên tạo cảm giác “lạc vào miền cổ tích”.

The Millhouse

Gần đây nhất, ngôi làng này đã có một ngôi nhà đặc biệt dành cho du khách muốn ở để trải nghiệm hành trình khám phá cuộc sống trong truyện kể của người Hobbit.

Đây là lần đầu tiên, du khách có thể trải nghiệm nghỉ qua đêm tại Phim trường Hobbiton trên nền tảng đặt phòng Airbnb. Một ngôi nhà có tên là Millhouse sẽ tạm thời được chuyển đổi thành nơi lưu trú độc quyền cho du khách.

Phòng ngủ ấm cúng

Ngôi nhà này có hai phòng ngủ ấm cúng đầy đủ tiện nghi, với một góc viết lách như của nhân vật Bilbo Baggins trong film.

Căn nhà này đáp ứng tối đa 4 du khách và cũng chỉ có giá 10 đô la New Zealand.

Chiếc bàn của nhân vật Bilbo Baggins

Tuy nhiên cơ hội này không phải xảy ra thường xuyên. Hiện tại, du khách có thể đặt phòng qua trang web AirBnB lúc 10 giờ sáng theo giờ NZDT vào ngày 14/12 cho 3 đợt lưu trú hai đêm vào ngày 2-4, 9-11 và 16-18 trong tháng 3.

Những du khách may măn sẽ có sự cạnh tranh dựa trên hồ sơ Airbnb và có lịch sử đánh giá tích cực.

Theo nhà quản lý thì khách sạn ở trong chính bối cảnh khu phim trường Hobbit có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và phá hủy đi giá trị cốt lõi của vùng đất này. Vì thế đợt lưu trú Air BnB không phải là dịch vụ cố định tại đây tại Hobbiton Movie Set.

Năm 2003, các nhà khoa học đã tìm thấy bộ hài cốt của người lùn mà họ tin rằng đó là thủy tổ của loài người - người Hobbit. Truyền thuyết cũng như sử sách nhiều quốc gia cũng ghi lại rằng, khoảng 70-80 ngàn năm trước, trên trái đất từng có những người lùn chỉ cao khoảng 6 tấc và có thể sống đến 130 tuổi.

Ban đầu họ sống bằng săn bắt, hái lượm, sau đó biết trồng tỉa, canh tác, chăn nuôi.

Căn cứ trên những dữ liệu đó, nhà văn J.R.R Tolkien đã viết bộ tiểu thuyết “The Lord Of The Rings” có nói về cuộc phiêu lưu của những người lùn Hobbit. Dựa vào tiểu thuyết này, đạo diễn Peter Jackson đã chuyển thể nên một loạt phim điện ảnh cùng tên.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/trai-nghiem-qua-dem-tai-nha-nguoi-hobbit-c13a44330.html