Top 5 điểm đến lãng mạn làm tan chảy mọi con tim vào dịp lễ tình nhân

Chủ Nhật, ngày 13/02/2022 01:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dù thích một chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn giữa lòng thủ đô Hà Nội quyến rũ hay cuộc phiêu lưu mạo hiểm ở vùng núi Sa Pa lạnh giá, sẽ luôn có nơi dừng chân dành cho bạn.

Lễ tình nhân 14/2 hàng năm là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với người mình yêu thông qua những tấm thiệp, hoa hồng đỏ và món quà xinh xắn, nhưng đối với những ai muốn bày tỏ tấm lòng của mình bằng hành động ý nghĩa hơn, một chuyến du lịch lãng mạn là lựa chọn lý tưởng!

Dưới đây danh sách các điểm đến lãng mạn trong nước được các cặp đôi và du khách đánh giá cao trên Booking để giúp bạn kỷ niệm ngày lễ tình nhân và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời với nửa kia của mình.

Đà Lạt - Thung lũng tình yêu dành cho cặp đôi vốn là bạn thân

Nếu bạn là cặp đôi “bạn thân” có cùng sở thích và đam mê thì không có nơi nào tuyệt vời để cùng trải qua một kỳ nghỉ lãng mạn hơn là ở Đà Lạt, đứng đầu danh sách các điểm đến lãng mạn nhất được du khách đánh giá cao. Xứ sở ngàn hoa xinh đẹp này đã mê hoặc và thu hút các cặp đôi từ mọi tầng lớp với nhịp sống yên bình, cảnh đẹp như tranh vẽ và tiết trời se lạnh quanh năm.

Một số hoạt động mà các cặp đôi không thể bỏ lỡ là đạp thuyền thiên nga trên hồ Xuân Hương đẹp mê hồn, dạo chơi tại những thác nước đẹp như Pongour hay Prenn, hay đơn giản là cùng nhau thưởng thức cà phê tại những quán cà phê xinh xắn.

Hà Nội - Nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những cặp đôi có sở thích trái ngược

Vẻ đẹp của Hà Nội nằm ở sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Vì vậy, nếu bạn và người ấy thuộc tuýp “thu hút nhau bởi sự đối lập” và có những sở thích, thú vui khác nhau thì cũng đừng lo lắng vì thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến là điểm dừng chân hoàn hảo mang tới những nét đẹp tương phản, với sự pha trộn hài hòa giữa yếu tố hiện đại và các truyền thống lâu đời.

Nếu mang một “linh hồn già cỗi”, bạn có thể khám phá vô số công trình kiến trúc thuộc địa Pháp, tham quan hàng giờ đồng hồ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm xinh đẹp. Và với nửa kia - người yêu thích phong cách hiện đại, bạn có thể cùng nhau lái xe quanh Hồ Tây nổi tiếng, thưởng thức bia thủ công và sau đó kết thúc ngày bằng bữa tối lãng mạn tại một trong những nhà hàng sang trọng của Hà Nội. Đây đều là những gợi ý tuyệt vời để cả hai tận hưởng kỳ nghỉ tình nhân này.

Sa Pa - Thiên đường trên mây dành cho những cặp đôi thích phiêu lưu mạo hiểm

Đi bộ qua những cánh đồng xanh mướt hay leo lên những ngọn núi cao chót vót có thể không phải là tưởng tượng của mọi người về một kỳ nghỉ lãng mạn, nhưng đối với những cặp đôi đang tìm kiếm những cuộc phiêu lưu kỳ thú mà vẫn có thể thưởng thức cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Sa Pa sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của bạn về một chuyến du lịch hoàn hảo.

Sa Pa hùng vĩ không nghi ngờ là một trong những điểm đến lãng mạn nhất Việt Nam, trong đó Cổng Trời là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách nhất bởi vẻ đẹp độc đáo. Trên đường lên đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn và Thác Bạc đẹp mê hồn, bao quanh là lớp sương mù đầy lãng mạn - một trải nghiệm mà bạn và người yêu sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Đừng quên chụp thật nhiều ảnh trên đỉnh Cổng Trời vì chắc chắn bạn sẽ muốn dậy lại ký ức kỳ diệu này trong tương lai.

Hội An - Nơi dừng chân bình yên của những cặp đôi “không xô bồ”

Hội An, với bầu không khí yên bình không lẫn vào đâu được, sẽ hấp dẫn những cặp đôi đang tìm kiếm một chuyến nghỉ ngơi yên bình và thư thái. Những cặp đôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong chuyến đi sẽ thích tản bộ dọc những con đường quanh co với vô số đèn lồng rực rỡ và nhiều công trình kiến trúc truyền thống vẫn được bảo tồn tốt; tham quan Phố Cổ Hội An trên những chuyến xích lô đầy thư giãn; hay chèo những chiếc thuyền xinh xắn được trang trí bởi đèn lồng thu nhỏ để dạo quanh dòng sông Hoài trữ tình.

Rời xa nhịp sống hối hả và hòa mình vào khung cảnh thanh bình của Hội An sẽ là kỷ niệm khó quên mà bạn và người ấy luôn trân trọng trong nhiều năm tới.

Đà Nẵng - Thiên đường “tất cả trong một”

Bạn và nửa kia không thể quyết định du lịch trên núi hay dưới biển, trải nghiệm một chuyến phiêu lưu thú vị hay tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng thư thái? Vậy thì Đà Nẵng - mang đến tất cả những trải nghiệm này - chính là giải pháp lý tưởng cho bạn. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng vô số cảnh quan tươi đẹp như biển, núi, sông, đảo, Đà Nẵng sẽ mang đến cho các cặp đôi cơ hội tạo nên những kỷ niệm đẹp khó quên trong chuyến du lịch.

Bán đảo Sơn Trà hoang sơ, bãi biển Mỹ Khê với bờ cát trắng trải dài và Ngũ Hành Sơn hùng vĩ ở phía Đông; Bà Nà Hill nổi tiếng và đèo Hải Vân cheo leo ở phía Tây và Bắc - tất cả đều nằm trong thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Cho dù bạn và người yêu thích leo núi hay thư giãn dưới ánh mặt trời trên bãi biển, bạn đều có thể trải nghiệm tất cả ở đây.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/top-5-diem-den-lang-man-lam-tan-chay-moi-con-tim-vao-dip-le-tin...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/top-5-diem-den-lang-man-lam-tan-chay-moi-con-tim-vao-dip-le-tinh-nhan-c14a25570.html