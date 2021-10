Tìm về quê hương Thu Nhi - Nữ võ sĩ làm nên lịch sử boxing Việt Nam

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Với cảnh sắc thiên nhiên bình yên và thơ mộng, An Giang - quê hương của Nguyễn Thị Thu Nhi, nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai WBO thế giới - là vùng đất tuyệt vời cho những ai thích tham quan khám phá.

Với cảnh sắc thiên nhiên bình yên và thơ mộng, An Giang - quê hương của Nguyễn Thị Thu Nhi, nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành đai WBO thế giới - là vùng đất tuyệt vời cho những ai thích tham quan khám phá.

An Giang có diện tích khá lớn so với các tỉnh Miền Tây, không chỉ nổi tiếng với Miếu Bà Chúa Xứ, nơi đây còn được biết đến như một bức tranh thu nhỏ về vẻ đẹp của miền Tây Nam Bộ.

Đến đây du khách sẽ được đến viếng thăm Hồ Thủy Liêm (Núi Cấm), ngắm tượng đài Cá Basa ở Châu Đốc, và khám phá Rừng Tràm Trà Sư,...

An Giang mang trên mình vẻ đẹp đậm chất miền Tây với những đồng lúa rộng thênh thang, những con sông đượm màu phù sa hay những mái nhà, ngôi làng hết sức thân thuộc.

Đặc biệt, nếu bạn đi du lịch An Giang nhằm tháng 4 hay tháng 8 âm lịch thì càng tuyệt , vì những tháng này ở An Giang sẽ tổ chức 2 lễ hội cực kỳ lớn, là lễ hội bà chúa Xứ ở núi Sam (ngằm ngày 23/4 đến 27/4 âm Lịch) và lễ hội đua bò (nhằm vào khoảng cuối tháng 8 Âm lịch).

Du lịch An Giang sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời về miền Tây sông nước.

Rừng tràm Trà Sư - Địa điểm du lịch nổi tiếng mùa nước nổi

Mỗi khi nhắc đến An Giang thì khách du lịch nào cũng nghĩ ngay đến rừng tràm Trà Sư, đây là một trong những địa điểm du lịch An Giang nổi tiếng vào mùa nước nổi.

Rừng tràm Trà Sư - điểm đến An Giang cực kỳ nổi tiếng hiện nay.

Đến đây, bạn sẽ được đi thuyền giữa những cánh rừng tràm, lướt trên những mảng bèo xanh um và nghe tiếng chim hót thánh thót ở đâu đây. Quả thực đó là sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Ngoài ra, bạn còn được trải nghiệm hái bông sen, bắt cá, nướng cá và nêm các món đặc sản theo mùa khác nhau.

Chèo thuyền qua những tán cây, mảng bèo xanh ươm, có cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh.

Núi Cấm - Huyền ảo và bí ẩn

Ngay từ cái tên đã làm cho khách du lịch không khỏi tò mò rồi. Nguồn gốc của cái tên này chưa rõ, nhưng có lẽ vì thế mà đã tạo nên một không khí huyền ảo, bí ẩn cho ngọn núi nổi tiếng này.

Bước chân đến núi Cấm, bạn sẽ cảm thấy thanh tịnh khi bước vào các ngôi chùa uy nghiêm, cổ kính, rồi một chút thanh bình trong khi dạo qua suối Thanh Long êm đền, hay một chút tò mò khi vào động Thủy Liêm thần bí…

Núi Cấm ẩn hiện đầy huyền ảo trong sương sớm.

Núi Sam - Điểm du lịch tâm linh nổi tiếng

Sở dĩ ngọn núi này có tên như vậy vì nếu nhìn từ xa, bạn sẽ thấy nó như một con sam màu đen nổi bật giữa những ruộng lúa xanh um. Ngoài ra, có một số truyền thuyết kể rằng ngày xưa ngọn núi này là một hòn đảo trên biển và có rất nhiều con sam sống ở đây.

Ngọn núi này có chiều cao khoảng 245m, với những con đường dốc khá thoải nhưng lại ngập tràn bóng cây. Trên núi Sam có tượng Bà Chúa Xứ cực kỳ nổi tiếng và thu hút khách du lịch thập phương ghé thăm mỗi ngày.

View từ trên đỉnh núi Sam.

Núi Sập - Chú thỏ đang say giấc

Núi Sập cũng là cái tên quen thuộc trong nhiều tour du lịch An Giang gần đây. Ngọn núi khá ấn tượng và có hình dạng như một chú thỏ đang say giấc bên những thảm cỏ tươi xanh.

Hình dáng độc đáo, cùng với những mảng xanh bao phủ tạo cho ngọn núi này một vẻ huyền bí khó cưỡng. Chỉ có đi An Giang, bạn mới dễ dàng cảm nhận được vẻ quyến rũ đó bằng chính mắt và tâm hồn mình.

Là người yêu thích thiên nhiên thì không thể không ghé qua núi Sập

Chợ Châu Đốc - Ngôi chợ cực kỳ nổi tiếng

Đến du lịch An Giang mà không ghé thăm chợ Châu Đốc thì chẳng ai xem bạn đã từng đi tour An Giang cả. Ngôi chợ này cực kỳ nổi tiếng với đủ các loại mặt hàng, từ loại thường ngày đến những sản vật đặc trưng chỉ An Giang mới có. Không chỉ mua sắm những món quà lưu niệm hay những món ăn dân dã, bạn còn được tận hưởng cuộc sống nhộn nhịp của người dân ở đây.

Đi tour du lịch An Giang thì bạn phải ghé qua chợ Châu Đốc để mua sắm đấy nhé.

Chợ Tịnh Biên - Mua hàng đặc sản miền Tây

Tương tự chợ Châu Đốc, chợ Tịnh Biên cũng bán nhiều mặt hàng đặc sản miền Tây nổi tiếng. Ngoài ra, đến đây, bạn còn có thể mua được một số mặt hàng khác của Campuchia, hoặc cả Thái nữa đấy.

Chợ Tịnh Biên cũng là một ngôi chợ nổi tiếng mà bạn nên ghé qua

Chợ nổi Long Xuyên - phản ánh chân thực cuộc sống người dân miền Tây

Nếu bạn muốn đổi cảm giác đi chợ thì hãy ghé qua chợ nổi Long Xuyên. Ngôi chợ này có tuổi đời lâu năm, đến nay vẫn còn vẹn nguyên những nề nếp sinh hoạt từ xưa. Chỉ cần bỏ ra khoảng 200 nghìn đồng là bạn có thể tham quan, dạo chợ, thưởng thức những món ăn trứ danh của miền Tây sông nước.

Chợ nổi Long Xuyên phản ánh chân thực cuộc sống người dân miền Tây thường ngày.

Búng Bình Thiên - Hồ nước đậm chất thơ

Khi mùa nước nổi về, bạn sẽ ngỡ ngàng trước một hồ nước ngọt rộng thênh thang, thanh bình ngập tràn sắc xanh và vàng của lục bình, lẫn những chùm hoa điên điểm. Khắp quanh hồ còn thấp thoáng những ngôi làng người Chăm đượm chất thơ. Hãy thử ghé nơi đây để cảm nhận chút phong cảnh miền Tây đặc trưng này nhé.

Búng Bình Thiên bảng lảng đậm chất thơ.

Cánh đồng Tà Pạ - Những ruộng lúa ấn tượng

Đến với cánh đồng Tà Pạ, bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữ những ruộng lúa xanh ngắt hay đã nhuộm vàng ươm cực kỳ ấn tượng. Gần đó, bạn còn có thể ghé qua tham quan đồi và hồ Tà Pạ cũng trữ tình không kém.

Không chỉ là điểm đến du lịch An Giang hấp dẫn mà đây còn là điểm chụp ảnh cưới ưa thích của nhiều cặp đôi.

Chùa Tây An - Một ngôi chùa cổ

Đến với núi Sam thì bạn cũng nên ghé một ngôi chùa cổ ở ngay dưới chân núi tên là Tây An. Ngôi chùa này được xây dựng từ năm 1847 với lối kiến trúc pha lẫn chất Ấn Độ và Việt Nam.

Không chỉ được đánh gia cao về nghệ thuật kiến trúc mà chùa Tây An cũng là điểm đến du lịch tâm linh An Giang cực kỳ thu hút.

Chùa Tây An cũng là một địa điểm tour An Giang thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ.

Lăng Thoại Ngọc Hầu - Điểm đến lịch sử

Thoại Ngọc Hầu là một vị quan được rất nhiều người dân An Giang yêu quý và biết ơn vì đã có nhiều cống hiến cho mảnh đất này. Vì thế, người ta đã dựng lăng để tưởng nhớ những công lao của ông ngay khi ông qua đời.

Được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, trải qua thăm trầm của lịch sử, lăng hầu như vẫn còn giữ nguyên kiến trúc tỉ mỉ, độc đáo và có ý nghĩa văn hóa, lịch sử rất cao.

Bạn phải viếng thăm lăng Thoại Ngọc Hầu nữa nhé.

Hồ Soài So - Điểm sống ảo lý tưởng

Đây là điểm đến du lịch An Giang mới được khai thác gần đây nhưng cũng hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan. Với phong cảnh sơn thủy hữu tình, khá còn hoang sơ, hồ Soài So chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi vẻ đẹp riêng biệt của nó khi đến đây.

Hồ Soài So cũng là một địa điểm sống ảo lý tưởng cho các bạn trẻ

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/tim-ve-que-huong-thu-nhi-nu-vo-si-lam-nen-lich-su-boxing-viet-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/tim-ve-que-huong-thu-nhi-nu-vo-si-lam-nen-lich-su-boxing-viet-nam-c14a18360.html