Thiền viện Trúc Lâm An Giang đẹp như 'Vịnh Hạ Long' giữa vùng Bảy Núi - nơi bạn rất nên đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thiền viện Trúc Lâm An Giang ở đâu?

Thiền viện Trúc Lâm An Giang tọa lạc tại Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang. Bên cạnh đó, nơi đây còn được biết đến với tên gọi là "vịnh Hạ Long" giữa vùng Bảy Núi.

Toàn cảnh công trình kiến trúc độc đáo thiền viện Trúc Lâm An Giang.

Sự hòa quyện giữa non nước và mây trời đẹp như tranh vẽ tại thiền viện Trúc Lâm An Giang. (Ảnh: Huy Trần)

Đây điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở miền Tây. (Ảnh: Huy Trần)

Cách di chuyển đến thiền viện Trúc Lâm An Giang

Tuỳ khoảng cách địa lý của từng người, nhìn chung, di chuyển đến thiền viện Trúc Lâm An Giang không quá khó khăn. Nơi đây cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 20km. Bạn có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô đều được nhé.

Công trình với lối kiến trúc văn hóa đặc trưng. (Ảnh: Huy Trần)

Thiền viện Trúc Lâm An Giang - cực phẩm của công trình kiến trúc văn hóa

Không chỉ nổi tiếng ở vẻ yên tĩnh, nơi đây còn được ví von như “vịnh Hạ Long” giữa vùng Bảy Núi.

Thiền viện Trúc Lâm An Giang được khởi công xây dựng từ năm 2017. Tổng diện tích của công trình là khoảng 11ha. Thiền viện Trúc Lâm An Giang là công trình kiến trúc văn hoá sở hữu những nét đặc trưng riêng. Với địa thế núi non, sông nước hữu tình, nơi đây đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan, hành hương.

Phía trên đỉnh núi nơi đây hiện đang được xây dựng ngôi bảo tháp 13 tầng và tượng đài Phật cao 63m. Cảnh đẹp tâm linh thanh bình nơi đây đã trở thành không gian nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách sau những xô bồ cuộc sống.

Tượng Phật cao 63m (Ảnh: Huy Trần)

Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Phật Giáo. Theo đó, thiền viện Trúc Lâm An Giang gồm 2 khu vực: khu nội diện (xây dựng trên núi gồm thiền đường, tăng đường…) và khu ngoại diện (xây dưới mặt đất cùng các hạng mục: chánh điện, nhà tổ, hội trường, thiền đuờng, lầu chuông, chay đường, cổng tam quan…). (Ảnh: Huy Trần)

Không gian rộng rãi và thoáng mát. Ngoài ra, nơi đây còn khiến cho lòng người bao dung bởi chốn non nước hữu tình, núi xanh bát ngát cùng làn mây trắng tinh không. (Ảnh: Huy Trần)

Ngày nay, thiền viện Trúc Lâm An Giang là một thắng cảnh tuyệt đẹp trên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, thiền viện còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân. Công trình đã góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa đạo đức của tiền nhân. Đồng thời, tiếp nối tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm.

Trên đây là đôi nét về thiền viện Trúc Lâm An Giang mà GĐ&XH muốn giới thiệu đến bạn đọc. Sau những ồn ào cuộc sống, bình yên chắc hẳn là điều ai cũng mong mỏi. Hãy đến và cảm nhận hết vẻ đẹp bình yên nơi này bạn nhé!

