Sân bay Nội Bài được xếp vào top 10 sân bay tốt nhất thế giới

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa ghi nhận bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng uy tín toàn cầu khi đồng thời thăng hạng trong Top 100 và lần đầu góp mặt trong Top 10 sân bay tốt nhất thế giới theo nhóm công suất 30–40 triệu hành khách.

Theo kết quả xếp hạng World Airport Awards 2026 do tổ chức quốc tế Skytrax công bố, Cảng HKQT Nội Bài vươn lên vị trí thứ 71 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới, tăng 8 bậc so với năm 2025.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên sân bay cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội lọt vào Top 10 sân bay tốt nhất toàn cầu trong nhóm có công suất từ 30 đến 40 triệu hành khách/năm. Thành tích này đưa Nội Bài đứng cùng nhóm với nhiều sân bay quốc tế lớn như Riyadh, Vienna hay Zurich.

Cùng với Nội Bài, Cảng HKQT Đà Nẵng – một thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – tiếp tục duy trì vị trí trong Top 100 và tăng 9 bậc so với năm trước, góp phần khẳng định sự phát triển đồng đều của hệ thống cảng hàng không Việt Nam.

Kết quả thăng hạng của Nội Bài gắn liền với quá trình đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng trong thời gian qua. Cảng đã tập trung cải tạo, mở rộng khu vực làm thủ tục tại cả hai nhà ga hành khách, tối ưu hóa không gian và nâng cao công suất phục vụ, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Hệ thống trang thiết bị cũng được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, từ khu vực check-in, soi chiếu an ninh đến băng chuyền hành lý, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng trải nghiệm thuận tiện cho hành khách.

Khách quốc tế làm thủ tục tại Cảng HKQT Nội Bài.

Bên cạnh đó, cảnh quan và các tiện ích tại sân bay được nâng cấp theo định hướng “sân bay xanh”, tạo môi trường di chuyển hiện đại, thân thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể.

Không chỉ chú trọng hạ tầng, Nội Bài còn triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số trong quản lý và vận hành. Việc áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không (A-CDM) giúp nâng cao hiệu quả điều hành bay, cải thiện tỷ lệ đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Các dịch vụ tự động như kiosk tự làm thủ tục (Self check-in), cổng kiểm soát tự động (Autogate)… được đưa vào khai thác rộng rãi, góp phần tối ưu hóa thời gian và tăng tính chủ động cho hành khách.

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hoạt động tại sân bay – từ cơ quan quản lý nhà nước, công an cửa khẩu, hải quan đến các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất – được xác định là yếu tố then chốt tạo nên chất lượng dịch vụ đồng bộ.

Mọi hoạt động tại Cảng đều hướng tới triết lý “lấy hành khách làm trung tâm”, từ thái độ phục vụ của nhân viên đến việc hoàn thiện không gian tiện ích, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của tổ chức xếp hạng quốc tế.

Việc đạt “cú đúp” thành tích tại World Airport Awards 2026 không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Cảng HKQT Nội Bài mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, việc lọt Top 10 trong nhóm sân bay 30–40 triệu hành khách và thăng hạng trong Top 100 toàn cầu là động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, xứng đáng là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của Thủ đô Hà Nội.