Sai lầm 'ngớ ngẩn' khiến du khách lạc đường ở Thái Lan

Jack, nam du khách 22 tuổi người Pháp, lần đầu đến Thái Lan du lịch tự túc vào tháng 2. Ngày 12/2, anh đặt xe từ thủ đô Bangkok đến đảo Koh Tao (Ko Tao), miền biển nhiệt đới phía nam đất nước. Lên xe, Jack ngủ thiếp đi và bất ngờ khi tỉnh dậy thấy đang ở nơi toàn núi đồi, thay vì những bãi biển cát trắng.

Lúc này, Jack mới phát hiện lỗi sai "ngớ ngẩn" của bản thân đã đẩy anh đi lệch khỏi nơi muốn đến gần 1.000 km và mất oan gần 180 USD tiền taxi. Thay vì đọc điểm đến là "Koh Tao", anh phát âm thành "Doi Tao", nằm ở phía bắc đất nước. Jack phát âm từ Koh giống từ "cho" trong "chocolate" và Tao, phát âm giống "wow". Cách phát âm này dễ khiến người nghe nhầm thành "Doi". Tài xế vì rào cản ngôn ngữ nên cũng không biết cách trao đổi hay hỏi lại được chính xác nơi du khách muốn đến. Do vậy dẫn đến sự nhầm lẫn.

Jack chụp ảnh lưu niệm cùng cảnh sát ở Doi Tao. Ảnh: VP

Sau khi chia sẻ sự cố của bản thân, nhiều người đã góp ý cho Jack. Do đi Thái Lan lần đầu nên Jack không biết rằng đường đến Koh Tao không đơn giản bắt taxi là xong. Anh cần phải đi phà để đến hòn đảo này. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Jack quay lại cảnh nói chuyện với cảnh sát và được dạy lại cách phát âm chuẩn từ Koh Tao. Cảnh sát cũng đưa Jack đến một khách sạn để nghỉ qua đêm và sắp xếp cho anh đi nhờ trên một chuyến xe chở bắp cải từ Doi Tao về lại Bangkok vào ngày hôm sau.

"Ngày mai (13/2), tôi sẽ đến Koh Tao, không phải Doi Tao. Đảo Koh Tao ấy", Jack nói trong video.

Ảnh chụp Google Maps cho thấy khoảng cách từ Bangkok đến Ko Tao và Doi Tao mà Jack đã đi nhầm. Ảnh: GM

Nam du khách cho biết đã bình tĩnh khi đối phó với tình huống gặp phải nhưng vẫn thắc mắc lý do tài xế biến mất sau khi thu tiền và thả anh xuống. Dù vậy, anh vẫn sốc khi tỉnh dậy và thấy mình đã ở Lamphun, gần tỉnh Chiang Mai. "Xung quanh toàn là núi, thay vì biển", anh nói.

Cảnh sát trưởng Teerapat Modjod của Doi Tao cho biết khi nắm được tình hình của nam du khách đã đưa anh đến một khu nghỉ dưỡng để ở lại qua đêm, cũng như hỗ trợ anh đến đúng điểm muốn tới.

Koh Tao còn được biết đến là Đảo Tử thần, do nhiều trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân tại nơi này. Năm 2014, hai du khách Anh được tìm thấy chết trên đảo do bị hai người nhập cư đến từ Myanmar sát hại. Dù vậy, hàng trăm nghìn du khách vẫn đến đây mỗi năm và check in tại mỏm đá đẹp như tranh vẽ này cùng làn nước trong vắt, hệ sinh vật biển đa dạng.