Du lịch Thái Lan dự kiến tăng tỷ đô nhờ luật hôn nhân đồng giới

Luật được Vua Maha Vajiralongkorn phê chuẩn vào tháng 9 và sẽ có hiệu lực vào cuối tháng một năm 2025. Thái Lan trở thành quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tiên ở Đông Nam Á, thứ ba ở châu Á, sau Đài Loan và Nepal, công nhận hôn nhân đồng giới sau khi nhà vua phê chuẩn dự luật bình đẳng hôn nhân được quốc hội thông qua vào đầu năm nay.

Luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua ở Thái Lan.

Luật mới sửa đổi Bộ luật Dân sự và Thương mại của Thái Lan, thay thế các thuật ngữ phân biệt giới tính như "nam và nữ" bằng các thuật ngữ trung tính về giới tính như "cá nhân". Luật sẽ cho phép các cặp đôi đồng giới kết hôn và được hưởng đầy đủ các quyền pháp lý, tài chính và y tế.

Công ty lữ hành Agoda, được thành lập tại Phuket, Thái Lan, dự đoán rằng trong vòng hai năm kể từ khi luật có hiệu lực, quốc gia này chứng kiến doanh thu du lịch tăng gần 2 tỷ USD mỗi năm. Agoda dự báo sẽ có thêm bốn triệu du khách quốc tế đến Thái Lan mỗi năm.

Nghiên cứu của công ty về tác động kinh tế của luật này đối với ngành du lịch cho biết lượng du khách đổ về có thể hỗ trợ thêm 152.000 việc làm toàn thời gian và nâng GDP của Thái Lan lên 0,3%.

Darren Burn, CEO và nhà sáng lập của công ty lữ hành hạng sang Out Of Office dành cho cộng đồng LGBTQ+ và hướng dẫn viên du lịch Travel Gay, chia sẻ với The Independent: "Thái Lan từ lâu đã là một trong những điểm đến phổ biến nhất trên nền tảng du lịch đồng tính Travel Gay với sự quan tâm ngày càng tăng qua từng năm. Nơi đây luôn được coi là điểm đến chào đón trong cộng đồng và việc đưa ra luật bình đẳng hôn nhân sẽ giúp tăng trưởng hơn nữa".

Agoda cũng dự đoán Thái Lan trở thành trung tâm khu vực cho các cặp LGBTQ+ từ các quốc gia lân cận đang muốn ăn mừng niềm vui này

Thái Lan hứa hẹn thành thiên đường cho các đôi LGBTQ+.

Burn cho biết Out Of Office đã giúp các đôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới đồng giới mang tính biểu tượng ở những nơi như Chiang Mai và hy vọng rằng các nghi lễ cưới truyền thống cũng xuất hiện trong thời gian tới.

"Ngày càng có nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ muốn kết hôn ở nước ngoài, đặc biệt là nhiều khách hàng của chúng tôi đến từ Mỹ. Vẫn còn hạn chế các lựa chọn nơi hôn nhân hợp pháp dành cho các cặp đôi đồng giới và do đó Thái Lan hứa hẹn sẽ chứng kiến một lượng khách du lịch tương đối lớn vì điều này", Burn cho biết.

Henry Koh, giám đốc điều hành của Hiệp hội đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính quốc tế (ILGA) châu Á cho biết: "Thực tế đáng tiếc là hơn một nửa số du khách cộng đồng này từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã phải trải qua một hình thức phân biệt đối xử nào đó khi đi du lịch, khiến vấn đề an toàn trở thành mối quan tâm hàng đầu của họ khi đi du lịch. Bằng cách ban hành luật mới, Thái Lan đang khẳng định đây là điểm đến an toàn và được ưa chuộng, có thể mang đến cho họ cơ hội tổ chức đám cưới ở nước ngoài".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]