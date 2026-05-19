Săn khoảnh khắc cá voi kiếm ăn ở cù lao Mái Nhà

Sáng 16/5, tại khu vực cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan (Phú Yên cũ), hai con cá voi Bryde (Balaenoptera edeni) dài khoảng 10 m xuất hiện và kiếm ăn, cách bờ hơn 300 m, vào khoảng 6h30 đến 8h.

Anh Trần Phương, sống tại TP HCM, cho biết cơ duyên ghi lại khoảnh khắc cá Ông xuất hiện ở vùng biển cù lao Mái Nhà (Đăk Lăk) đến khá bất ngờ. Tối 15/5, khi nghe bạn bè báo tin có cá voi xuất hiện gần đảo, anh lập tức sắp xếp công việc, bắt xe giường nằm từ TP HCM ra Phú Yên ngay trong đêm với hy vọng kịp ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp trên biển Việt Nam.

"Với tôi, đó vừa là sự háo hức của một người mê nhiếp ảnh, vừa là cảm giác muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên quá đặc biệt", anh Phương nói.

Khoảng 6h ngày 16/5, anh Phương xuất phát từ làng chài An Hải, đi ca nô vòng quanh khu vực cù lao Mái Nhà để săn ảnh cá voi.

Phát hiện cá cách bờ khoảng 3 km, thuyền dừng tiếp cận ở khoảng cách 100 m. Để ghi hình trọn vẹn cặp mẹ con "cá Ông", cả nhóm phải túc trực sẵn flycam cùng máy ảnh gắn ống kính tele do cá ngoi lên săn mồi rất bất ngờ.

Theo anh Phương, khi đi "săn ảnh", khó khăn lớn nhất là không thể đoán trước hướng cá voi nhô lên.

Sau mỗi lần lặn, cá có thể di chuyển một quãng xa dưới nước và bất ngờ xuất hiện ở vị trí khác. Cả nhóm phải chia nhau quan sát, tập trung cao độ để không bỏ lỡ từng khoảnh khắc.

Theo Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES), loài cá voi xuất hiện tại khu vực này thuộc họ Bryde (Balaenoptera edeni) -một trong những động vật biển quý hiếm. Khác với nhiều loài cá voi thường sống theo đàn, cá voi Bryde có tập tính săn mồi đơn lẻ hoặc theo nhóm nhỏ trong cùng gia đình.

Cá voi Bryde sống gần bờ, xuất hiện nhiều ở vùng biển Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, đặc biệt quanh khu vực vịnh Thái Lan. Tại Việt Nam, chúng được ghi nhận ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Riêng tại Phú Yên, tần suất cá voi Bryde xuất hiện ngày càng dày trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Cá voi mẹ (ảnh), dài khoảng 10 m. Loài này dễ nhận diện bằng ba đường gờ chạy trên đỉnh đầu phía trước lỗ thở, 40-70 nếp gấp ở vùng cổ họng giúp mở rộng miệng khi kiếm ăn.

"Bộ ảnh lần này tôi chụp bằng máy có khả năng zoom xa, lấy nét nhanh, chống rung tốt. Khi ngồi trên cano giữa sóng biển, đây là yếu tố rất quan trọng để giữ được khung hình rõ nét trong khoảnh khắc chỉ vài giây", anh Phương nói.

Trước chuyến đi Phú Yên, anh Phương từng thực hiện nhiều bộ ảnh động vật hoang dã như chim, bướm, côn trùng và rắn ở rừng Mã Đà (Đồng Nai), hay voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Người dân địa phương cho biết thời gian gần đây có ba cá voi xuất hiện ở đảo cù lao Mái Nhà - làng chài Phước Đồng, gồm hai con lớn và một con nhỏ. Một số ngư dân tin rằng cá voi con được sinh ra tại cù lao nên hai con cá lớn thường quay lại mỗi mùa sinh sản.

Theo những người đi biển lâu năm, dấu hiệu để nhận biết nơi cá voi xuất hiện là quan sát đàn chim biển bay phía trên mặt nước. Hai loài này có mối liên hệ cộng sinh trong quá trình săn mồi.

Các chuyên gia môi trường biển cho rằng sự xuất hiện của cá voi là tín hiệu tích cực, cho thấy hệ sinh thái biển địa phương ổn định, nguồn thức ăn ven bờ phong phú.

Các chuyên gia du lịch và chính quyền khuyến cáo du khách không nên tham gia các tour tự phát áp sát cá voi tại khu vực cù lao Mái Nhà để chụp ảnh, làm ảnh hưởng đến tập tính săn mồi của động vật biển, đồng thời tác động tiêu cực đến định hướng phát triển du lịch bền vững của địa phương.