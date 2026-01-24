Mê mẩn với rừng khộp lớn nhất Việt Nam vào mùa thay lá

Cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 40km, Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn có diện tích hơn 115.500ha, là khu rừng đặc dụng lớn thứ hai của Việt Nam.

Rừng khộp Yók Đôn vào mùa thay lá đẹp mê mẩn như châu Âu

Từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, rừng khộp ở VQG Yók Đôn bước vào mùa thay lá. Đây được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm, khi thiên nhiên nơi đây chuyển mình, tạo nên một khung cảnh hiếm có.

Cánh rừng như được khoác lên tấm áo mới với những gam màu vàng, đỏ đan xen sắc xanh, mang vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa lãng mạn.

Nơi đây có phong cảnh thơ mộng, trữ tình gắn với dòng sông chảy ngược Sêrêpốk huyền thoại.

Vào tháng 11-2024, VQG Yók Đôn được xác lập kỷ lục là VQG bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam.

Vẻ đẹp của rừng khộp mùa thay lá đã thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, khám phá hệ sinh thái và tận hưởng những trải nghiệm đầy cuốn hút giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Nhiều năm nay, VQG Yók Đôn đã trở thành điểm đến hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Năm 2025, VQG Yók Đôn thu hút khoảng 14.000 lượt khách, trong đó có khoảng 8.000 lượt khách quốc tế.

Rừng khộp ven hồ nước lớn là nơi lý tưởng để du khách cắm trại

Vào mùa thay lá, VQG Yók Đôn sắc đỏ rực cả một vùng trời