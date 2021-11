Khám phá những thành đá có kết cấu kì lạ ở Serbia

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 01:00 AM (GMT+7)

Đây là những thành đá có “1-0-2” trên thế giới, bạn không thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu ngoài Serbia.

Khi hầu hết mọi người nghĩ về các thành tạo đá đỏ mang tính biểu tượng, họ sẽ hình dung đến hẻm núi Bryce ở Utah, hoặc những tảng đá cao chót vót xung quanh Sedona, Arizona. Thế nhưng, núi Radan ở Serbia là nơi có một số thành tạo đá đỏ ấn tượng nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng, nơi đây đã xảy ra các trận đấu giữa ác quỷ để gây ảnh hưởng lên các vùng đất xung quanh. Kết quả của các trận hỗn chiến này đã tạo ra những khối đá cao, mảnh, trông giống như những ngọn tháp của một thế giới khác.

Trên thực tế, những thành đá này là kết quả của sự xói mòn nhanh chóng được tạo ra bởi dòng nước chảy xiết, hoạt động núi lửa cổ đại và nạn phá rừng. Người dân địa phương sống ở núi Radan thường suy đoán về các linh hồn và ác quỷ và họ tin rằng, đây cũng là nơi cư trú của quỷ do sự thẳng hàng của các khối đá, gió rít lên khi thổi qua. Đồng thời, những vệt đen và vàng trên những tảng đá đỏ là bằng chứng về sự hiện diện ma quỷ mãi mãi rình rập ở núi Radan.

Một số người dân địa phương nghĩ, những tảng đá của Devil's Town – Thị trấn quỷ là những người bị hóa đá, những người đã ngu ngốc nghĩ rằng họ có thể qua mặt một phù thủy quỷ quyệt. Dù đã được khoa học chứng minh, nhưng du khách đến đây sẽ không ngừng suy nghĩ và truyền tai nhau những câu chuyện cổ tích về nguồn gốc có thể có của địa điểm này.

Hai suối tự nhiên Devil's Water và Red Well nằm khá gần Thị trấn của quỷ. Do khoáng chất trong đất thấm vào các suối nước, cả Devil's Water và Red Well đều có màu đỏ đáng kinh ngạc. Nhiều người dân địa phương tin rằng, dòng nước màu đỏ này xuất hiện để kiểm soát các thế lực ma quỷ và ngăn chúng gây hại cho cư dân của những ngôi làng gần đó. Nhờ có một dòng trầm tích đất vô tận, Devil's Water chứa đầy các khoáng chất như lưu huỳnh, kali và đồng.

Devil's Town có hơn 200 thành đá sở hữu hình dáng kì lạ này. Nếu bạn dành cả ngày để ngắm nhìn chúng thì không thể không suy đoán về cách mà tự nhiên đã tạo ra chúng. Dấu tích của hai nhà thờ đổ nát ở phía xa chắc chắn sẽ củng cố cho một số suy nghĩ tâm linh. Chỉ cần đứng ở nơi đây, lặng nghe tiếng gió rít qua những thành đá cũng đủ để khiến bạn tin vào những linh hồn, ma quỷ và những thế lực không thuộc thế giới này. Vẻ đẹp tự nhiên tuyệt đẹp của Thị trấn quỷ sẽ khiến bạn vui mừng vì bạn đã bất chấp những thế lực siêu nhiên để đắm mình trong vẻ đẹp lộng lẫy của một ngọn núi có “1-0-2” này.

