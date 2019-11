Khám phá cung đường nguy hiểm nhất thế giới

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 12:32 PM (GMT+7)

Núi Hoa Sơn (Hua Shan) ở thành phố Tây An là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nó được biết đến không phải bởi độ cao chót vót mà bởi con đường leo lên đỉnh hiểm trở và là cơn "ác mộng" của nhiều người.

Đất nước Trung Quốc rộng lớn có hàng nghìn thắng cảnh đẹp, nổi tiếng thế giới với các đỉnh núi, thung lũng, hẻm núi, khe núi, kiến tạo đá, hang động và thác nước... Núi Hoa Sơn (Hua Shan) ở thành phố Tây An là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nó được biết đến không phải bởi độ cao chót vót mà bởi con đường leo lên đỉnh hiểm trở và là cơn "ác mộng" của nhiều người.

Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn Đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây và là một trong 5 dãy núi lớn của Trung Quốc gọi là Ngũ Nhạc, bao gồm: Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông, Hành Sơn ở Hồ Nam, Hằng Sơn ở Sơn Tây và Tung Sơn ở Hà Nam.

Có thể thấy cả 5 ngọn núi nổi tiếng này được đặt tên dựa trên hướng của chúng, tức là các đỉnh Bắc, Nam, Đông, Tây và Trung và từng là nơi có một số lượng lớn các ngôi đền, mặc dù chỉ có một vài trong số chúng còn tồn tại đến ngày nay.

Do đó chúng không những hùng vĩ về cảnh sắc, in đậm văn hóa truyền thống Trung Quốc mà còn gắn liền với sự huyền diệu của tôn giáo và đất trời. Vì lý do đó, chúng đều là những điểm đến rất quan trọng đối với các cuộc hành hương của các tín đồ theo đạo và thu hút một lượng lớn người hành hương đến hàng năm.

Hoa Sơn có 5 đỉnh núi chính, được bao bọc bởi toàn đá hoa cương, hình núi dựng đứng như một bông hoa và vì vậy mà có tên là Hoa Sơn. Nơi đây được mệnh danh là đỉnh cao đạo Giáo, vì người ta tin rằng Lão Tử (Laozi), người sáng lập đạo Giáo, đã từng sống và thuyết pháp trên ngọn núi này. Các đỉnh chính của Hoa Sơn được bao bọc bởi những ngôi đền cổ, là địa điểm cầu nguyện và cúng bái từ ít nhất là thời Tần Thủy Hoàng vào những năm 200 trước Công nguyên.

Để lên được đỉnh Hoa Sơn, bạn phải vượt qua những con đường chạy dọc theo sườn núi cao 1.800m. Sau khi leo xong các bậc thang cheo leo bằng đá, du khách còn phải bám người vào vách núi để đi men theo hệ thống đường ván hẹp bằng gỗ chỉ rộng 0,3m, bắt vít vào mặt bên của vách đá dựng đứng ở độ cao hơn 600m mới có thể lên đỉnh núi.

Từ độ cao này, bạn có thể nhìn thấy 4 đỉnh khác của Hoa Sơn, cũng như sông Hoàng Hà phía dưới. Cuối con đường, du khách sẽ được uống một loại trà mà tất cả đều tự nhiên và được làm từ tuyết, mưa và suối trên núi, đây là phần thưởng cho sự trải nghiệm cuối khi đi hết con đường đầy nguy hiểm.

Cung đường nguy hiểm bậc nhất thế giới được các tu sĩ, tín đồ đạo Lão xây dựng để đi lên các đền thờ trên đỉnh núi. Bởi Hoa Sơn là trung tâm đạo Lão, nơi đặt nhiều tu viện đạo Lão lớn và có tầm ảnh hưởng đến tôn giáo Trung Quốc. Còn đối với những du khách ưa mạo hiểm thì “con đường ván gỗ trên bầu trời” này chính là một trải nghiệm vô cùng đắt giá.

Mặc dù là con đường nguy hiểm nhất thế giới, chỉ cần sẩy chân một cái là đi đứt, và trên thực tế có đến cả trăm người đã tử nạn vì sẩy chân hàng năm, nhưng đường đi lên đỉnh núi tràn ngập những móc khóa tình yêu được móc đỏ rực trên những đoạn dây cáp căng bên vực sâu, cho thấy rất, rất nhiều người đã trải nghiệm trên con đường này.

Có lẽ hơn cả sự linh thiêng của ngọn núi, hay trà ngon, mà chính sự hồi hộp và nguy hiểm đã khiến nhiều du khách “lang thang” ở Hoa Sơn. Bởi để giữ an toàn hơn cho mọi người, chính quyền địa phương đã cho xây cáp treo, hay đóng cửa một số đoạn đường nguy hiểm, xây các bậc thang đá và làm con đường mòn rộng nhưng nhiều khách du lịch vẫn thích lựa chọn phương thức leo núi nguy hiểm để lên đến đỉnh.