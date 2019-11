Hòn đảo hẻo lánh nhất thế giới gắn với quãng đời lưu đày của Napoleon Bonaparte

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Hòn đảo núi lửa nằm giữa Đại Tây Dương, St.Helena là một trong những địa điểm khó tiếp cận nhất thế giới.

Do vậy, đầu thế kỷ XIX, người Anh đã chọn St.Helena để xây dựng một nhà tù cho Napoleon Bonaparte, người bị lưu đày đến đây năm 1815. Napoleon đã mất trước khi ông có thể ra khỏi hòn đảo này.

Tuy nhiên, một chuyến bay thương mại từ New York sắp khiến hòn đảo xa xôi này của Anh dễ dàng tiếp cận hơn. Trong ảnh là Jamestown, thủ phủ của hòn đảo. Hãng United Airlines giới thiệu một dịch vụ bay thẳng mới từ New York/Newark đến Cape Town, bắt đầu từ 15-12-2019, có thể kết nối với các chuyến bay theo thời vụ mới từ Cape Town đến St. Helena do hãng hàng không địa phương Airlink của Nam Phi vận hành.

Airlink sẽ khai thác các chuyến bay này vào mỗi ngày thứ Ba hàng tuần, từ Cape Town đến St. Helena, bắt đầu từ ngày 3-12 đến 25-2 năm sau (ngoại trừ lễ Giáng sinh và Giao thừa). Ngoài ra, vẫn có một chuyến bay của Airlink nối Johannesburg đến St. Helena vào mỗi ngày thứ Bảy.

Trước năm 2017, St. Helena chưa hề được bất kỳ một chuyến bay thương mại nào ngó ngàng tới. Những năm trước đây, liên kết thường xuyên duy nhất từ hòn đảo này đến thế giới bên ngoài là dịch vụ thư RMS St. Helena, cứ ba tuần một lần, theo lịch trình năm ngày rưỡi từ Cape Town. Năm 2016, trong lúc St. Helena chuẩn bị khai trương sân bay đầu tiên của mình thì gặp một trở ngại bất ngờ là gió Nam Đại Tây Dương.

Hãng hàng không Comair của Nam Phi, một thương hiệu nhượng quyền của British Airways đã lên kế hoạch bắt đầu chuyến bay đến hòn đảo này từ năm 2016 bằng máy bay Boeing 737 và 800, tuy nhiên, máy bay gặp sự cố khi hạ cánh. Các loại máy bay nhỏ hơn vẫn có thể bay đến hòn đảo, tuy nhiên, giới hạn về kích thước và trọng lượng khiến nhiều hãng hàng không e ngại về hiệu quả kinh doanh.

St. Helena có dân số khoảng 4.500 người, ngành công nghiệp du lịch vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và được biết đến là một “thiên đường bị lãng quên”.

Người dân nơi đây rất tự hào với môi trường thiên nhiên hoang sơ, với các hệ sinh thái từ rừng nhiệt đới đến sa mạc. Vùng biển của hòn đảo cũng thuận lợi cho việc theo dõi cá heo và cá voi. Hòn đảo này có thủ phủ đẹp như tranh vẽ, Jamestown, một số di tích lịch sử và công trình liên quan đến căn cứ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Ngoài ra, bầu trời tại St. Helena rất trong phù hợp với các hoạt động quan sát thiên văn. Nhà thiên văn học Edmond Halley từng làm việc tại hòn đảo này khi ông soạn ra danh mục sao đầu tiên với sự hỗ trợ của kính viễn vọng.

Một trong những thị trường du lịch hứa hẹn nhất đó chính là những người có đam mê với thời Napolean. Do vậy, St. Helena chào đón một lượng du khách nhỏ nhưng thường xuyên từ Pháp đến thăm các địa điểm gắn với Napoleon.