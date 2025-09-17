Hiển Lâm Các – Công trình bằng gỗ cao nhất bên trong hoàng thành

Hiển Lâm Các được xây dựng cùng một lần với Thế Miếu (1821 - 1822 - dưới thời Vua Minh Mạng), vị trí nằm ngay trước Thế Miếu. Đây là công trình được xem như đài kỷ niệm để ghi nhớ công tích các vua triều Nguyễn thờ ở Thế Miếu và các đại thần có công thờ ở hai nhà Tả Tùng tự và Hữu Tùng tự.

Hiển Lâm Các là một công trình kiến trúc bằng gỗ cao 3 tầng, được dựng trên khối nền cao hình chữ nhật, nền lát gạch Bát Tràng, xây bó bằng gạch vồ, vôi vữa và đắp nổi mảnh sành để trang trí.

Từ sân bước lên mặt nền bằng hai hệ thống bậc đá thanh ở trước và sau, mỗi hệ thống có 9 bậc. Hai bên thành bậc đắp hình rồng ở giữa là giới hạn lối đi dành riêng cho Vua.

Mặt bằng tầng một chia làm ba gian hai chái, quanh ba mặt ngoài của hai chái xây tường gạch để gia cố sức chịu lực của các hàng cột quân và che bớt phần nội thất. Ở hàng cột thứ ba tính từ mặt trước, dựng một dãy đố bản, giữa mỗi gian trổ một cửa vòm.

Hệ thống kèo, liên ba, đố bản ở tầng này đều chạm nổi các mô tip hình rồng cách điệu hóa thành dây leo lá cuốn. Trên cửa giữa treo tấm hoành phi lớn đề ba chữ “Hiển Lâm Các” trên nền sơn màu lục, khung chạm 9 con rồng vờn mây sơn son thếp vàng.

Gian bên phải đặt cầu thang đi lên tầng trên. Cầu thang được trang trí đẹp, hai tay vịn được chia thành các ô hộc trang trí hình chữ “thọ”, chữ “vạn” và các đường kỷ hà. Đầu và cuối tay vịn đều chạm nổi hình đầu và đuôi rồng uốn lượn mềm mại...

Tầng hai có ba gian. Trước đây đặt án thư và sập ngự. Hai mặt trước và sau đều có cửa lá sách, hai mặt bên nong ván, chung quanh là một hệ thống lan can bằng gỗ với những hàng con tiện trau chuốt tỉ mỉ. Đỡ giàn mái tầng này có 4 cột chính, 4 cột phụ, hệ thống con sơn được chạm trổ rất đẹp.

Tầng ba chỉ có một gian. Lối đi lên là một cầu thang gỗ 9 bậc. Mặt trước và sau lầu dựng cửa lá sách. Để chống đỡ toàn bộ mái trên cùng có hệ thống con sơn từ bốn cột chính ở bốn góc vươn ra như những cánh tay. Nhờ hệ thống con sơn đã đưa hệ mái ra khá rộng, vừa có giá trị kết cấu, vừa có giá trị trang trí.

Giữa bờ nóc trang trí bầu rượu bằng pháp lam màu vàng nhạt đặt trên một áng mây pháp lam ngũ sắc tươi thắm.

Hiển Lâm Các là công trình kiến trúc có giá trị về mặt kỹ thuật lẫn thẩm mỹ. Tòa nhà cao tầng nhưng tỷ lệ cân xứng, hài hòa giữa các tầng với nhau. Sự đứng vững của tòa nhà gần hai thế kỷ đã thể hiện tài năng, sự khéo léo tuyệt vời của người thợ mộc.

Trải qua thời gian hơn một thế kỷ, dù bị mưa nắng bào mòn, nhưng nhờ được bảo quản, trùng tu, tôn tạo nhiều lần (gần nhất là năm 2001), Hiển Lâm Các được coi là một trong những công trình được trùng tu hoàn chỉnh, mẫu mực nhất ở Hoàng thành Huế. Bên cạnh Thế Miếu và Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các trở thành điểm nhấn trong toàn bộ quần thể di tích Cố đô Huế và là điểm đến không thể thiếu của du khách khi đến tham quan Di sản văn hóa thế giới này của Việt Nam.