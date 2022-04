Hẻm núi Linh Dương - tuyệt tác của tạo hóa

Thứ Bảy, ngày 09/04/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hiếm có nơi nào khác trên thế giới cho du khách thấy các đường cong tuyệt mỹ của núi đá sa thạch được chạm khắc bởi gió, nước và thứ ánh sáng ma mị xuyên qua khe núi như ở hẻm núi Linh Dương (Antelope Canyon).

Hẻm núi này tọa lạc trên vùng đất Navajo, thuộc tiểu bang Arizona, miền Tây Nam nước Mỹ. Đây là điểm đến mơ ước của rất nhiều khách du lịch và nhiếp ảnh gia. Antelope Canyon giống như viên ngọc huyền bí đối với những ai từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Hẻm núi Linh Dương là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Điểm tham quan nổi tiếng

Nếu một lần được nhìn ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của Antelope Canyon, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước tác phẩm chạm khắc tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Vẻ đẹp này không hề giống với bất kỳ tuyệt tác nào khác trên thế giới.

Antelope Canyon được tạo nên bởi 2 vách núi màu nâu đỏ, có hình thù uốn lượn kỳ ảo và được cấu tạo gồm nhiều lớp địa chất khác nhau, chủ yếu là sa thạch và đá vôi. Hàng triệu năm trước, toàn bộ khu vực này là sa mạc cát. Khi trời đổ mưa, nước thấm lên cát đã khiến cát được nén chặt lại, sau đó dưới sức nóng của sa mạc các khối cát nén này đã cứng chặt lại, dần tạo thành các hẻm núi đá sa thạch Navajo. Động đất đã khiến các hẻm núi đá này bị nứt, sau đó lũ quét xuyên qua các tảng đá và gió đã khiến cát tràn vào các khe nứt, mài nhẵn các cạnh trong hàng nghìn năm để tạo ra hẻm núi với hình thù độc đáo như ngày nay.

Hẻm núi Antelope không thuộc hệ thống công viên quốc gia của nước Mỹ mà thuộc sự quản lý của bộ lạc người thổ dân da đỏ Navajo. Nó bắt đầu được mở cửa chào đón du khách từ năm 1997 khi Navajo Nation được xây dựng thành công viên bộ tộc Navajo (Navajo Tribal Park). Sở dĩ nó có tên là hẻm núi Linh Dương bởi trước đây có rất nhiều linh dương sinh sống ở khu vực này.

Khi tới miền Tây Nam nước Mỹ, bạn sẽ thấy rất nhiều tấm postcard có in hình hẻm núi Antelope. Nơi này xuất hiện trong bộ phim hành động “Mũi tên gãy" (“Broken Arrow”) của đạo diễn John Woo năm 1996 và cũng là địa điểm quay clip “I’m not a girl, not yet a woman” của ca sĩ Britney Spears.

Antelope Canyon được chia làm hai khu: Antelope Thượng (Upper Antelope) và Antelope Hạ (Lower Antelope). Mỗi khu đều có vẻ đẹp độc đáo riêng. Tuy nhiên, bạn không thể tự mình khám phá khu vực này mà phải mua tour của người Navajo thông qua các công ty du lịch địa phương, có xe đưa đón và hướng dẫn viên dẫn vào tham quan. Nguyên nhân là hẻm núi này rất hẹp, chỗ nào có ánh sáng rọi vào thì sáng, còn có những chỗ rất tối, nếu không cẩn thận bạn sẽ bị ngã. Thỉnh thoảng khe núi còn bị nước sông tràn vào ngập sâu hoặc có thể có lũ quét bất ngờ nên rất nguy hiểm nếu bạn đi một mình.

Upper Antelope

Upper Antelope hay “Tsé bighánílíní” trong tiếng Navajo, có nghĩa là “nơi nước chảy qua đá”. Nó có hình dạng giống chữ V lộn ngược, phía trên hẹp hơn phía dưới nên các chùm ánh sáng xuyên qua khe hẹp chiếu sáng xuống sàn hẻm núi và những tảng đá xung quanh. Ánh sáng phản chiếu từ những bức tường đá tạo nên vẻ đẹp huyền ảo.

Nếu bạn từng xem ảnh của Antelope Canyon trên mạng internet thì 90% đó là ảnh của Upper Antelope. Upper Antelope nằm ở trên một ngọn đồi nhỏ, chính giữa có một vết nứt thẳng đứng như cắt đôi ngọn đồi làm hai, vết nứt này chính là hẻm vực Upper Antelope.

Thời gian tốt nhất để đến thăm Antelope Canyon nếu bạn muốn nhìn thấy các chùm ánh sáng kỳ ảo là từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 10, trong khoảng thời gian từ 11h sáng đến 1h30 chiều vào mùa xuân hoặc mùa hè vào một ngày nắng.

Giá tour Upper Antelope Canyon khoảng từ 100USD/người (tương đương 2.350.000VND) trong một giờ kể cả thời gian đi về. Tour chụp ảnh cao cấp hơn dành cho các nhiếp ảnh gia có giá khoảng 150USD/người (tương đương 3.525.000VND) với thời gian chụp hình khoảng 2 giờ.

Upper Antelope rất đông khách du lịch, đặc biệt vào mùa hè và đôi khi có thể gây tắc nghẽn bên trong hẻm núi.

Lower Antelope

Lower Antelope Canyon hay “Hazdistazí” trong tiếng Navajo có nghĩa là “vòm đá xoắn ốc”. Nó có hình dạng giống như chữ V, phía dưới sàn hẹp và phía trên rộng hơn nên ánh sáng sẽ tản mát và không huyền ảo, độc đáo bằng Upper Antelope. Tuy nhiên, do ánh sáng có thể lọt vào hẻm núi nhiều hơn nên màu sắc đá ở đây lại tươi sáng và rực rỡ hơn.

Lower Canyon ít khách du lịch hơn nhưng bù lại nó vắng vẻ, yên tĩnh hơn rất nhiều. Tới Lower, bạn sẽ được ngắm cảnh và chụp hình nhiều hơn ở Upper Canyon. Giá tour ở Lower cũng rẻ hơn, từ 50USD (tương đương 1.175.000VND) trong một giờ.

Đến Lower Antelope đúng lúc hoàng hôn hoặc bình minh, ánh mặt trời rọi những tia nắng xuyên qua những khe núi đá tạo nên cảnh tượng đá biến đổi màu sắc rất tuyệt vời, có lẽ chỉ có mắt thường mới ghi lại hết được cảnh sắc đặc biệt này chứ không máy ảnh nào có thể ghi lại hết sự kỳ diệu của tạo hóa ở nơi đây.

Chính vì vẻ đẹp quyến rũ, hùng vĩ rất đặc biệt này mà Antelope Canyon là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Mỹ, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp săn lùng những hình ảnh tuyệt mỹ nhất của kỳ quan thiên nhiên này. Nhiều nhiếp ảnh gia ở lại Antelope cả tháng trời chỉ để chụp được những khoảnh khắc ánh sáng và đá đổi màu đẹp nhất.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1028882/hem-nui-linh-duong---tuyet-tac-cua-tao-hoaNguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1028882/hem-nui-linh-duong---tuyet-tac-cua-tao-hoa