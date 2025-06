Nỗi lo của du khách đến Mỹ

Bill Martin, du khách đến từ Australia, cho biết đã nghe đủ loại lý do khiến những người định đến Mỹ du lịch lo ngại như nỗi lo lắng khi nhập cảnh, sợ bị giữ lại ở biên giới để thẩm vấn. "Cả thế giới đang có nỗi sợ chung về những gì đang xảy ra tại Mỹ", ông nói.

Martin đang trong chuyến du lịch 6 tuần bằng du thuyền, khởi hành từ Tokyo, Nhật Bản đến Vancouver, Canada rồi dừng chân ở New York. Trong chuyến đi, ông có nhiều cơ hội trò chuyện với các du khách về vị thế của Mỹ như một điểm đến du lịch đang thay đổi.

"Người ta bắt đầu nghi ngờ liệu họ có thể nhập cảnh hay không và bắt đầu tính đến chuyện chọn điểm khác thay thế", ông nói.

Eman Moretti, sinh viên Italy đang học tại Mỹ, từng lo lắng khi gia đình đến thăm anh ở New York sẽ gặp rắc rối tại cửa khẩu do các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump. "Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn với họ", Moretti nói.

Renée Rewiski, hướng dẫn viên du lịch tại New York, đang chụp ảnh cùng một nhóm khách mà cô đang dẫn tour. Ảnh: CNN

"Visa của bạn có thể bị hủy. Có quá nhiều rủi ro với khách", Javier Muenala, du khách Ecuador, nói.

Nỗi lo của khách quốc tế khi đến Mỹ trong năm 2025 ngày càng thể hiện rõ qua các con số. Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới dự đoán chi tiêu của khách quốc tế đến Mỹ giảm 12,5 tỷ USD trong năm nay.

Nhiều thành phố nổi tiếng như Orlando, Miami và Los Angeles đang chuẩn bị đối phó với tác động do sụt giảm khách quốc tế - nhóm chi tiêu nhiều hơn so với du khách nội địa. Tại thành phố New York, nơi thường là điểm đến hàng đầu của khách quốc tế, tình hình đang trở nên đáng báo động.

Tổ chức du lịch chính thức của thành phố, New York City Tourism + Conventions, đã cắt giảm dự báo lượng khách quốc tế trong năm 2025 xuống 17%. CEO Julie Coker cho biết New York sẽ đón ít hơn hai triệu lượt khách quốc tế so với năm 2024.

"Chúng tôi vẫn hy vọng, nhưng số lượng đặt tour đang chậm lại", bà Coker nói. CEO New York City Tourism + Conventions cho biết du lịch quốc tế rất quan trọng với thành phố. Dù chỉ chiếm 20% tổng lượng khách, nhóm khách này lại đóng góp đến 50% doanh thu du lịch. Thành phố từng kỳ vọng năm nay sẽ đón lượng khách bằng năm 2019. Do đó, khách đến sụt giảm như hiện nay khiến nhiều người trong ngành thất vọng.

New York là cửa ngõ đón khách quốc tế lớn nhất Mỹ. Canada là quốc gia có nhiều công dân đến Mỹ du lịch nhất. Tuy nhiên, lượng khách Canada đang giảm đáng kể dẫn đến lượng khách quốc tế đến New York giảm theo.

Matt Levy, giám đốc công ty dịch vụ du lịch Spread Love Tours tại New York, cho biết lượng khách đặt tour giảm đáng kể khi tệp khách chính của ông (chiếm 40% doanh thu) là khách Canada. "Họ chọn tiêu tiền ở nước họ", ông nói và phỏng đoán tình hình 2026 còn tệ hơn hiện nay nếu tình hình chính trị không thay đổi.

Renée Rewiski, hướng dẫn viên du lịch tại New York hơn 10 năm, cho biết tình hình chưa bao giờ tệ như hiện tại, tệ hơn cả thời dịch bệnh. Năm 2024, mỗi tour cô dẫn thường có 20 người. Năm nay, con số là 5. Rewiski lo ngại nếu không có thay đổi, nhiều người sẽ mất việc.

"Tôi không biết phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của khách quốc tế, nhưng nhiều người đang mất việc ở New York và họ không phải là những người các bạn đang phản đối", cô nói.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, những người làm trong ngành du lịch ở New York vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Họ tin rằng không khí chính trị sẽ bớt căng thẳng, các sự kiện lớn như World Cup 2026 tại New Jersey hay lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ vào mùa hè tới sẽ thu hút thêm khách quốc tế.

Trong thời gian chờ đợi, tổ chức NYC Tourism + Conventions đang tích cực quảng bá du lịch từ tháng 5.

"New York luôn sẵn sàng chào đón các bạn. Dù đang gặp một số vấn đề nhưng chúng tôi vẫn ở đây khi bạn đến", bà Cooker.