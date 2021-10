Các thành phố hình ngôi sao tại châu Âu

Vào thời kỳ Phục hưng (từ thế kỷ XV- XVII), ở châu Âu có nhiều tòa thành được xây dựng theo hình ngôi sao hoàn hảo, tương tự như Palmanova.

Thành phố Naarden.

Những tòa thành ở Hà Lan

Hà Lan có lẽ là đất nước có nhiều thành phố được quy hoạch theo kiểu ngôi sao nhất với những tòa thành rất nổi tiếng như Naarden, Brielle, Heusden, Willemstad, Bourtange. Trong đó, nổi bật nhất là Naarden - thành phố nằm cách Thủ đô Amsterdam 20km về phía đông. Ngày nay, các tòa thành này vẫn được bảo tồn khá tốt và thu hút rất nhiều khách tham quan.

Peschiera del Garda (Italia)

Palmanova bảo vệ cho sườn đông của Venice, còn sườn tây phải nhờ vào pháo đài Peschiera del Garda. Được bao phủ bởi sông hồ xung quanh, thành phố pháo đài Peschiera del Garda cũng là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Almeida (Bồ Đào Nha)

Nằm ở phía bắc và rất gần biên giới với Tây Ban Nha, thị trấn này tuân thủ chặt chẽ mô hình "thành phố sao". Trong Chiến tranh Bán đảo (1807 - 1814), Almeida nổi tiếng khi bị quân Napoléon chiếm giữ sau một vụ nổ thuốc súng khiến hàng trăm lính Anh và Bồ Đào Nha thiệt mạng.

Elvas (Bồ Đào Nha)

Cách Thủ đô Lisbon 200km, pháo đài Elvas là điểm canh giữ biên giới phía đông của đất nước Bồ Đào Nha trước những người Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ.

Neuf-Brisach (Pháp)

Đây là một thành phố ngôi sao được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Công trình này nằm trong mạng lưới pháo đài do kỹ sư quân sự vĩ đại dưới thời vua Louis XIV là Sébastien Le Prestre de Vauban thiết kế.

Terezin (Cộng hòa Czech)

Được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII như một thị trấn quân sự nhưng vào Thế chiến thứ I, Terezin trở thành một trại tù nhân chính trị. Trong Thế chiến thứ II, sau khi phát xít Đức chiếm Tiệp Khắc, toàn bộ thị trấn được sử dụng làm trại tập trung và khu định cư cho người Do Thái. Tù nhân Do Thái từ khắp châu Âu được đưa về đây. Ngày nay, công trình này thuộc về Bảo tàng Do Thái Terezin.

Zamosc (Ba Lan)

Là một Di sản thế giới, Zamosc vẫn giữ được kiến trúc có nguồn gốc từ thế kỷ XVI. Do đây là nơi dừng chân cho các thương nhân đến từ phương Đông và phương Tây nên kiến trúc của Zamosc có sự kết hợp của nhiều phong cách khác nhau, nổi bật là phong cách châu Âu. Quy hoạch thành phố cũng được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Italia.

