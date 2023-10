8 địa điểm du lịch nguy hiểm nhất thế giới

Hawaii, Mỹ

Đây là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho những người đi hưởng tuần trăng mật, tuy nhiên bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết Big Island của Hawaii là một nơi khá nguy hiểm. Vụ phun trào của một ngọn núi lửa đã đặt hòn đảo này vào tình trạng khẩn cấp, với nguy cơ hít phải khí độc, các vết nứt, dung nham và động đất.

Borneo, Malaysia

Điểm đến tại Đông Nam Á này có những bãi biển hoang sơ, rừng nhiệt đới phong phú và nhiều loài động vật hoang dã tuyệt vời, từ báo hoa mai đến đười ươi. Thử thách lớn nhất dành cho khách du lịch khi tới đây là cố gắng leo lên tới đỉnh Kinabalu, đỉnh núi cao nhất đảo với chiều cao 4.096m. Đã có nhiều người thiệt mạng khi lên đây.

Sa mạc Danakil, Ethiopia

Sa mạc Danakil, nằm ở biên giới giữa Ethiopia và Eritrea có cảnh quan tuyệt đẹp nhưng cũng nguy hiểm vì sức nóng quá mức. Mặc dù không quá nóng như Thung lũng Chết nhưng sa mạc Danakil vẫn có nhiệt độ trung bình khoảng 55°C.

Vách đá Moher, Ireland

Vẻ đẹp tự nhiên, lịch sử phong phú và sự chào đón nồng nhiệt của người dân Ireland đã giúp đất nước này trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng. Một trong những điểm thu hút chính là vách đá tuyệt đẹp Moher, nằm trên bờ biển phía tây gồ ghề của hòn đảo. Điểm tham quan này thật ngoạn mục, với tầm nhìn ra bờ biển và Đại Tây Dương, tuy nhiên vịnh biển hình giọt nước tuyệt đẹp này cũng rất nguy hiểm. Nhiều người đã tử vong sau khi đến quá gần mép vực để chụp hình.

Đảo san hô Bikini, Quần đảo Marshall

Đảo san hô Bikini là một trong những địa điểm đẹp nhất hành tinh. Những bãi biển hoang sơ và làn nước trong xanh rất thu hút du khách đổ xô đến để tận hưởng hương vị thiên đường. Tuy nhiên đây là địa điểm thử hạt nhân và tàn phá động vật hoang dã trong khu vực. Không chỉ vậy, các cuộc thử nghiệm còn để lại mức độ phóng xạ cao đến mức nguy hiểm.

Bãi biển New Smyrna, Mỹ

Bãi biển New Smyrna của Florida là thiên đường của người lướt sóng. Những con sóng hoàn hảo thu hút người lướt sóng từ khắp nơi trên thế giới nhờ khí hậu ấm áp của Florida. Tuy nhiên thật không may, mối nguy hiểm đang rình rập ngay dưới những con sóng. Vùng biển ngoài khơi bãi biển New Smyrna có rất nhiều cá mập. Florida được mệnh danh là thủ đô cá mập của thế giới và bãi biển New Smyrna là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất ở bang này.

Vanuatu, Thái Bình Dương

Được mệnh danh là “chốn thần tiên giữa Thái Bình Dương” với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, lẽ ra Vanuatu phải là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Nhưng những thảm họa tự nhiên đã ảnh hưởng đến đất nước này, bao gồm lốc xoáy mạnh, núi lửa phun trào và động đất. Cuộc sống của người dân trên đảo đang gặp nhiều nguy hiểm do hòn đảo dễ bị tổn thương trước thiên tai.

Ấn Độ

Theo John Gobbels, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Medjet (một dịch vụ cấp cứu quốc tế), vấn đề an toàn y tế thực sự khiến Ấn Độ trở thành một điểm đến nguy hiểm. Ấn Độ cũng có ô nhiễm không khí, bệnh thương hàn, nhiễm trùng qua đường nước và thực phẩm và cả virus Nipah hiếm gặp nhưng có nguy cơ đe dọa tính mạng.

