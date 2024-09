10 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2024

Capella Bangkok: Khách sạn ở Thái Lan xếp thứ nhất, có vị trí đắc địa bên bờ sông Chao Phraya, mang đến cảm giác thanh bình và tĩnh lặng. Thiết kế khách sạn lấy cảm hứng từ Nhật Bản với tông màu trung tính, đường nét tinh tế, gọn gàng. Giá phòng từ 1.000 USD mỗi đêm và Capella Bangkok cũng cung cấp lựa chọn phòng nghỉ dạng biệt thự cho du khách có nhu cầu tận hưởng trải nghiệm sang trọng.

Danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2024 được công bố bởi The World's 50 Best Hotels Academy. 600 giám khảo ẩn danh, là chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn, đã tham gia đánh giá để đưa ra danh sách này. Ảnh: Capella Hotels

Passalacqua: Khách sạn nằm ở Como, Italy xếp thứ hai trong danh sách, được các chuyên gia từ The World's 50 Best ví như "viên ngọc". Passalacqua tọa lạc trong một biệt thự từ thế kỷ XVIII, từng đón tiếp nhiều quý tộc Italy. Khách sạn có 24 phòng, mang phong cách boutique, thể hiện nghệ thuật thủ công tinh xảo của Italy. Năm ngoái, Passalacqua đã nhận giải khách sạn tốt nhất.

Giá khởi điểm từ 1.300 USD mỗi đêm. Ảnh: 50 Best Hotels

Rosewood Hong Kong: Khách sạn xếp thứ ba trong danh sách, được nhận xét "thể hiện chủ nghĩa tối giản tuyệt vời, kết hợp cùng đá cẩm thạch sang trọng". Cơ sở lưu trú này bắt đầu đón khách từ năm 2019, mang đến tầm nhìn ra cảng Victoria nổi tiếng.

Phòng tắm là điểm nhấn của khách sạn, được tạo nên từ "bản giao hưởng của đá cẩm thạch và gương", đem đến cảm giác như trong một cung điện. Trong khi đó, phòng ngủ lại mang tông màu trung tính, sử dụng đồ nội thất gỗ, tạo sự thư thái.

Giá khởi điểm từ 650 USD mỗi đêm. Ảnh: Rosewood

Cheval Blanc: Xếp thứ tư là khách sạn tọa lạc ở Paris, bên cạnh cây cầu Pont Neuf nổi tiếng của thành phố. 72 phòng nghỉ đều tràn ngập ánh sáng, có tầm nhìn ra sông Seine, nổi bật với phòng tắm lát đá cẩm thạch, phòng thay đồ riêng và được cung cấp nước hoa từ Maison Dior.

Giá khởi điểm từ 3.000 USD mỗi đêm. Ảnh: CN Traveller

The Upper House: Khách sạn tại Hong Kong xếp thứ năm, nổi bật với hơn 400 tác phẩm nghệ thuật được bố trí khắp nơi, gợi cảm giác yên bình trong từng ngóc ngách. Các tác phẩm được lựa chọn tỉ mỉ, từ đồ gốm đến những bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch, đá sa thạch và đồng.

Giá khởi điểm từ 650 USD mỗi đêm. Ảnh: Travel Pulse

Raffles Singapore: Theo Visit Singapore, đây là khách sạn nổi tiếng nhất đảo quốc, mang trong mình nhiều câu chuyện lịch sử, từ vụ bắn con hổ cuối cùng ở Singapore tới việc sáng tạo ra loại cocktail Singapore Sling biểu tượng. Tòa nhà được chính phủ Singapore công nhận Di tích quốc gia năm 1987, trải qua nhiều lần cải tạo, lần cuối là năm 2019. Những người nổi tiếng từng lưu trú ở đây có thể kể tới Charlie Chaplin, Nữ hoàng Elizabeth II hay nhà văn Rudyard Kipling.

Giá khởi điểm từ 2.000 USD mỗi đêm. Ảnh: Visit Singapore

Aman Tokyo: Khách sạn tại Tokyo xếp thứ 7, được miêu tả là "nơi ngập tràn ánh sáng giữa lòng Tokyo nhộn nhịp". Theo các chuyên gia từ The World's 50 Best, không khí bên trong khách sạn đối lập hoàn toàn với vị trí trung tâm sầm uất của nó. Tới đây, du khách không thể bỏ qua The Spa, cơ sở chăm sóc sức khỏe trong khách sạn, cung cấp nhiều phương pháp điều trị từ thảo mộc đến nghi lễ thanh lọc Misogi trong thần đạo (một kiểu thanh lọc tinh thần bằng nước, hướng đến kết nối với thần linh).

Giá khởi điểm từ 1.800 USD mỗi đêm. Ảnh: TJC Travel

Soneva Fushi: Resort ở Maldives xếp thứ 8, phương châm hoạt động của cơ sở này là "không tin tức, không giày dép", chứng tỏ sự biệt lập hoàn toàn. Do resort nằm trên đảo, du khách tới đây sẽ di chuyển bằng thủy phi cơ. Khu nghỉ có 63 biệt thự tách biệt, khiến du khách đôi khi quên mất sự hiện diện của những người khác. Mỗi biệt thự có quản gia riêng, phục vụ 24/7, đáp ứng yêu cầu của du khách.

Giá khởi điểm từ 2.800 USD mỗi đêm. Ảnh: Hope and May

Atlantis The Royal: Khách sạn tại Dubai xếp thứ 9, nổi bật với "sự xa hoa quá mức". Cơ sở này có 795 phòng, 17 nhà hàng, 17 cửa hàng thời trang và không gian chăm sóc sức khỏe rộng hơn 3.000 m2. Theo The World's 50 Best, đây là nơi hoàn hảo để trải nghiệm sự xa hoa của Dubai.

Giá khởi điểm từ 2.200 USD mỗi đêm. Ảnh: CN Traveller

Nihi Sumba: Resort trên đảo Sumba, Indonesia, là cái tên thứ 10. Khu nghỉ dưỡng đề cao tính bền vững, thường xuyên đưa ra các sáng kiến xanh để bảo vệ hệ sinh vật trên đảo. Ở Nihi Sumba, du khách có thể tìm thấy khu vườn hữu cơ, hệ thống tái chế nước và trại giống rùa cũng như tham gia các chương trình bảo vệ chất lượng nước, thực vật trên đảo.

Giá khởi điểm từ 1.300 USD mỗi đêm.

50 Best hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và đồ uống có trụ sở tại Anh. Đây là năm thứ hai tổ chức xếp hạng và công bố 50 khách sạn Tốt nhất thế giới, mang đến tư vấn toàn diện cho du khách từ ăn uống đến khách sạn. Xếp hạng của 50 Best được đánh giá uy tín ngang giải thưởng World Travel Awards trong lĩnh vực du lịch hay Skytrax của ngành hàng không và Oscar của điện ảnh.Ảnh: Nihi Sumba

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]