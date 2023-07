10 điểm du lịch dành cho sĩ tử xả stress sau kì thi THPT quốc gia

1. Điểm du lịch Thủ Đô Hà Nội

Địa danh "Hà Nội" từ lâu đã trở thành dấu ấn "nghìn năm văn hiến" trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Điểm du lịch Hà Nội là thành phố Trung ương với muôn vẻ sắc màu. Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ về vẻ đẹp thơ mộng của chiều thu rụng kín lá vàng trên phố Phan Đình Phùng; buổi tối bình yên đạp vịt trên hồ Trúc Bạch và ngắm nhìn đô thị;… Địa danh "Hà Nội" từ lâu đã trở thành dấu ấn "nghìn năm văn hiến" trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Check in trên đường Phan Đình Phùng

Bên cạnh đó, Thủ Đô Hà Nội cũng là nơi tụ điểm của các trường đại học danh tiếng hàng đầu tại Việt Nam. Hãy khám phá một vòng Thủ Đô trước khi nhập học để cảm nhận nhịp sống náo nhiệt, sôi động, đầy màu sắc nơi đây nhé. Các địa danh nổi tiếng mà các sĩ tử có thể ghé thăm như: Bảo tàng Hà Nội; Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội; Lăng Bác; Công viên nước Hồ Tây; Thung lũng hoa Hồ Tây;...

2. Điểm du lịch Hà Nam

"Hà Nam - đất mẹ anh hùng" là bài hát thân thuộc được nhiều tỉnh bạn biết đến. Đến Hà Nam, bạn sẽ được tham quan 6 địa điểm du lịch tâm linh đẹp đến mê lòng người: chùa Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Phật Quang, Ngũ Động Thi Sơn, Chùa Liên Sơn Tự và khu di tích Ao Dong - Hang Luồn.

Hà Nam là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng

3. Điểm du lịch Ninh Bình

Tam Cốc - Bái Đính - Tràng An hẳn không còn là những địa danh lạ lẫm. Ngoài ra, nếu yêu thiên nhiên và vẻ đẹp hoang sơ thì đừng bỏ lỡ địa điểm rừng Cúc Phương.

Đầm sen Hang Múa - Ninh Bình

Khu du lịch Ninh Bình sở hữu núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình. Bên cạnh đó, đặc sản nơi đây cũng hết sức phong phú và đa dạng. Sẽ không có bất kì lời nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp thiên nhiên của địa điểm này. Kì nghỉ Lễ của chúng ta, hãy cùng bạn bè Ninh Bình thẳng tiến thôi nào!

4. Điểm du lịch Thanh Hóa

Ngoài biển Sầm Sơn, Thanh Hóa còn nổi tiếng với nhiều địa danh nổi tiếng như: Thành Nhà Hồ; Suối cá thần; khu di tích Lam Kinh,... Đây đều là các đia danh nổi tiếng về thiên nhiên phong cảnh. Ngoài ra, đến đây, các bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử.

5. Điểm du lịch Hải Phòng

Đất cảng Hải Phòng vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên, không khí sôi động, náo nhiệt nơi đô thị. Hải Phòng nổi tiếng với điểm du lịch Cát Bà trong xanh, đẹp đến say lòng người. Ngoài ra, đây chính là nơi "tụ điểm ẩm thực" thu hút hàng ngàn các bạn trẻ về đây khám phá. Bạn đã sẵn sàng cho một hành trình hết mình ở Hải Phòng chưa?

Hải Phòng nổi tiếng với nhiều điểm du lịch biển trong xanh

6. Điểm du lịch Quảng Ninh

Quảng Ninh là nơi tọa lạc của thắng cảnh nổi tiếng Vịnh Hạ Long. Nét đẹp hoang sơ nơi đảo đá và những hang động đã thu hút hàng ngàn du khách. Sẽ thật lãng phí nếu chúng ta không có những bức hình kỉ niệm trên mảnh đất này. Đến Quảng Ninh, bạn sẽ được thưởng thức những món hải sản đậm chất vùng biển. Bên cạnh đó, đừng quên hòn đảo xinh đẹp Cô Tô cũng đang chờ bạn khám phá.

7. Điểm du lịch Vĩnh Phúc

Tam Đảo - Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm du lịch bậc nhất của giới phượt thủ. Nhắc đến Tam Đảo, thứ đầu tiên mà người ta nghĩ đến chính là vẻ đẹp lãng mạn như những chàng trai, thiếu nữ đôi mươi. Cảnh đẹp săn mây vào mỗi buổi sáng hay ngắm hoàng hôn lúc chiều tà đã trở thành những điểm đặc trưng của Tam Đảo.

Ngoài ra, Vĩnh Phúc có món ăn vặt bánh mỳ kẹp kem khá lạ miệng. Phải ăn thử mới thấy hết độ ngon của nó. Vĩnh Phúc chính là điểm hẹn "bất diệt" quanh năm của giới trẻ.

8. Điểm du lịch Nghệ An

Nghệ An sở hữu địa hình đa dạng từ núi cao, đồng bằng, trung du đến đường bờ biển dài. Chính vì những nét đẹp hùng vĩ ấy, du lịch Nghệ An đang trở thành niềm cảm hứng tại Việt Nam. Đến Nghệ An, các bạn trẻ sẽ có cơ hội vui chơi tại các điểm du lịch nổi tiếng như: Cửa Lò, Cửa Hội, thăm lăng Bác,... Bên cạnh đó, còn có thể chơi các trò chơi trải nghiệm trên bờ biển như: Tổ chức team building, chèo thuyền kayak,...

9. Điểm du lịch Quy Nhơn

Quy Nhơn là tên gọi ngày càng “hot” và trở thành điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách trên mọi miền. Sau những ngày thi cử căng thẳng, ghé thăm những điểm du lịch Quy Nhơn nổi tiếng như: Mũi Vi Rồng, biển Bãi Bàu, đồi cát Phương Mai,... Ngoài ra, các bạn trẻ còn có thể được khám lặn ngắm san hô dưới biển, tắm biển trong làn nước mát trong xanh,... Nhất định đây sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời khó quên của bất kì du khách nào khi đến đây.

10. Điểm du lịch Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những điểm du lịch "hot" quanh năm. Với nhịp sống nhẹ nhàng, con người giản dị, Đà Nẵng đích thị là điểm đến lý tưởng cho các sĩ tử sau những ngày đèn sách mệt mỏi. Đến Đà Nẵng, đừng quên ghé thăm các điiểm du lịch nổi tiếng như: Cầu Vàng; Bãi đá đen; Phố cổ Hội An; Bà Nà Hills, Công viên kỳ quan thế giới; Tượng cá chép hóa rồng:...

Trên đây là gợi ý 10 địa điểm du lịch nổi tiếng dành cho các sĩ tử sau những ngày học hành áp lực. Hãy lên lịch ngay để có những ngày hè xả stress đầy ý nghĩa nhé!

