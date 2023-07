20 điểm du lịch nhất định nên đến ít nhất một lần trong đời

20+ điểm du lịch phía Bắc nhất định nên đến ít nhất một lần trong đờiCác điểm du lịch biển phía Bắc

Du lịch đảo Cô Tô

Khi đến Cô Tô, du khách đừng quên check in tại các bãi tắm tuyệt đẹp như Vàn Chảy, Hồng Vàn, bãi đá Cầu Mỵ...

Đảo Cô Tô ở Quảng Ninh là một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam. Với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn, du lịch Cô Tô là điểm đến thu hút hàng ngàn du khách. Đến những điểm check in đảo Cô Tô, bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp thiên nhiên trong vùng biển miền Bắc.

Các bãi biển như Cô Tô, Minh Châu, Quan Lạn thu hút rất đông du khách đến vui chơi khám phá. Hơn nữa, thưởng thức các hải sản như sá sùng, cá song, tu hài, mực, cua, ghẹ,... càng làm cho chuyến vi vu của bạn thêm trọn vẹn hơn nữa.

Với thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, trời xanh trong, nắng ươm vàng, nước biển lại còn trong vắt, không khí luôn thoáng đãng trong lành, check in đảo Cô Tô là điểm đến đáng mong đợi mà bạn sẽ không thể bõ lỡ.

Du lịch Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long là một trong những điểm check in Quảng Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ. Vịnh Hạ Long hùng vĩ được tạo nên từ nhiều hòn đảo lớn nhỏ có hình thù khác nhau, nước biển xanh trong vắt và thảm thực vật xanh mướt.

Vùng đất Quảng Ninh là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Hầu hết, các du khách đều khá hài lòng với những điểm check in Quảng Ninh là những địa danh nổi tiếng. Bạn sẽ có cơ hội được hòa mình với sông nước và biển đảo, núi non. Ngoài ra, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh non nước được tạo bởi những khối đá khác nhau.

Đảo Cát Bà

Đảo "ngọc" Cát Bà nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30km. Nơi đây nổi tiếng là "viên ngọc xanh" của thành phố biển.

Khu du lịch sinh thái Cát Bà là địa điểm check in Hải Phòng nổi tiếng nhất. Đi du lịch Hải Phòng mà bỏ lỡ Cát Bà thì thật lãng phí. Đảo "ngọc" Cát Bà nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng 30km. Nơi đây nổi tiếng là "viên ngọc xanh" của thành phố biển. Cát Bà - Hải Phòng nổi tiếng với làn nước biển trong xanh cực kì đẹp. Ngoài ra, đến đây bạn có thể tắm biển và tổ chức building ngay tại bờ biển nơi này.

Vẻ đẹp trong veo, xanh mướt nơi đảo Cát Bà

Vịnh Lan Hạ

Địa điểm Vịnh Lan Hạ được ví như "người bạn hàng xóm" của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Không thua kém vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ có khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Mỗi hòn đảo sở hữu một vẻ đẹp riêng. Đây là điểm đến bạn không nên bỏ lỡ nếu muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất khi "check in Hải Phòng".

Khung cảnh vịnh Lan Hạ sẽ là nơi lấy cảm hứng để du khách cho ra đời những bức hình cực phẩm

Ngoài ra, đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm lặn biển ngắm san hô, leo núi, chèo thuyền kayak... Bên cạnh đó, vịnh Lan Hạ cũng sở hữu những bãi tắm tuy nhỏ nhưng mang vẻ đẹp hoang sơ. Dưới bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh, vịnh Lan Hạ chính là điểm check in Hải Phòng tuyệt đẹp mà bạn nhất định nên ghé thăm.

Đảo Bạch Long Vĩ

Nằm cách đất liền khoảng 110km, đảo Long Vĩ tuyệt đẹp với những bài triều, bãi biển hoang sơ. Đến đây, bạn không chỉ được hòa mình trong không gian bao la mà còn được hít thở và hòa mình với thiên nhiên nơi này. Điểm check in Hải Phòng đảo Long Vĩ sẽ mang lại cho bạn những góc sống ảo đặc sắc và ấn tượng.

Biển Sầm Sơn

Sầm Sơn là bãi biển nổi tiếng nhất của Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 180 km và thành phố Thanh Hóa khoảng 16 km. Bãi biển Sầm Sơn chạy dài 9 km từ chân núi Trường Lệ đến xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn). Mùa hè cũng là thời gian cao điểm của du lịch Sầm Sơn. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, Sầm Sơn chào đón hàng triệu lượt khách tới tham quan và nghỉ dưỡng.

Biển Hải Tiến

Ngoài biển Sầm Sơn, bãi biển Hải Tiến cũng là một trong những điểm du lịch đang nhận được sự yêu mến từ du khách thập phương. Mặc dù dịch vụ du lịch tương đối phát triển nhưng nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có.

Ngoài ra, ghé thăm nơi đây du khách sẽ có thể đi chợ sớm và mua hải sải tươi ngon với giá rẻ. Hơn thế nữa, du khách sẽ được hòa mình với nhịp sống ngư dân trên biển. Bên cạnh đó, bãi biển Hải Tiến phù hợp với những du khách yêu sự yên bình để thoải mái tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng thư giãn nhất.

Biển Hài Hòa

Biển Hải Hòa thuộc xã Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 60km. Đây là một trong những điểm du lịch Thanh Hóa nổi tiếng với vẻ đẹp yên bình. Không những thế, đến đây du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp quyến rũ, hài hòa của thiên nhiên.

Đến biển Hải Hòa, du khách sẽ được trải nghiệm tắm mát, bơi lội dưới làn nước trong xanh, những con sóng hiền hòa cùng bờ cát trắng chạy dài 20km. Ngoài ra, du khách còn có thể khám phá đền Quang Trung, đảo Nghi Sơn, pháo đài Tĩnh Hải, Thành ông Ninh, giếng Rửa Ngọc,…

Biển Cửa Lò

Bãi biển Cửa Lò luôn là điểm du lịch thu hút lượng khách "khủng" về đây tránh nóng. Ngoài ra, biển Cửa Lò là điểm du lịch Nghệ An lý tưởng để du khách cho ra đời những tấm ảnh biển xinh lung linh.

"Góc trời Tây" giữa biển Cửa Lò

Khung cảnh bờ cát trắng trên bờ biển cùng những tiếng sóng vỗ chắc chắn sẽ khiến du khách cực yêu thích không gian này. Ngoài ra, những du khách đam mê nghệ thuât cũng có thể tranh thủ “bắt” những khoảnh khắc siêu đẹp, siêu lãng mạn của các cặp đôi đi xe đạp dạo quanh con đường sát biển này.

Biển Cửa Hội

Cửa Hội là bãi biển thuộc tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí sát sông Lam, cách bãi biển Cửa Lò khoảng 6km về hướng Nam. Với phong cảnh bình yên, mang vẻ khác biệt so với những bãi biển khác, Cửa Hội đang là điểm đến lý tưởng để du khách về đây thưởng ngoạn và trải nghiệm tắm biển. Thời điểm đẹp nhất nên đến Cửa Hội là vào tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Bên cạnh đó, khoảng thời gian này sóng êm, thích hợp để tắm biển.

Biển Cửa Hội là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Bãi biển nằm tại khu vực ranh giới tự nhiên của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Khoảng cách từ Cửa Hội đến các điểm Cửa Lò, đảo Hòn Ngư cũng khá gần và tiện lợi để du khách ghé thăm.

Đặc biệt, Cửa Hội hấp dẫn du khách bởi bãi biển hoang sơ, yên bình. Bên cạnh đó, nơi đây cũng sở hữu những phong cảnh thiên nhiên huyền ảo cùng nền ẩm thực biển vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, bãi biển này càng được du khách yêu thích, là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn.

Biển Cồn Đen

Cồn Đen chính là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến địa điểm check in Thái Bình. Nằm ở xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, biển Cồn Đen là điểm đến thu hút khách du lịch trong những năm gần đây.

Ngắm khung cảnh biển bình yên hoang sơ giữa rừng nguyên sinh

Biển Cồn Đen sở hữu hình ảnh đẹp nhất của bãi biển hoang sơ giữa rừng nguyên sinh. Đây cũng là khoảnh khắc được nhiều người săn đón nhất. Vẻ đẹp trong lành từ không khí kết hợp mặt nước biển trong xanh là khung cảnh rất tuyệt. Nhớ ghé thăm biển Cồn Đen để không bỏ lỡ món quà từ thiên nhiên ban tặng nhé.

Biển Vô Cực Thái Bình

Biển vô cực đang điểm du lịch cực "hot" được nhiều người lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng

Biển vô cực Thái Bình đang là chủ đề siêu hot của nhiều bạn trẻ hiện nay. Biển vô cực (biển Quang Lang) tọa lạc ở xã Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình. Trước khi trở thành biển vô cực, nơi đây là nơi ngư dân đánh bắt hải sản. Tuy vậy, biển vô cực vẫn sở hữu cho mình những ưu ái mà thiên nhiên ban tặng.

Những chiều hoàng hôn, biển vô cực luôn khoác trên mình vẻ ấm áp, thơ mộng đến lạ thường

Ngày nay, biển Quang Lang trở thành biển vô cực vì vẻ đẹp siêu thực của nó. Nếu đến thăm biển vô cực lúc bình minh lên, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bãi biển hệt như chiếc gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng tạo cảm giác vô cực. Cả mặt biển dài vô tận như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời trên cao tưởng như không có điểm dừng.

Khung cảnh biển vô cực Thái Bình vào lúc bình minh

Các điểm du lịch vùng cao phía Bắc

Du lịch Mộc Châu Sơn La

Mộc Châu Sơn La vẫn luôn là một trong những địa danh xếp hạng đầu trên bản đồ du lịch vùng cao.

Mộc Châu Sơn La vẫn luôn là một trong những địa danh xếp hạng đầu trên bản đồ du lịch vùng cao. Mộc Châu sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hàng loạt các địa điểm du lịch hấp dẫn. Mộc Châu Sơn La là một trong những những điểm du lịch vùng cao trở thành "tâm điểm" thu hút du khách vào tháng 5,6 bởi mùa mận chín. Ngoài ra, một số địa điểm tham quan khác có thể kể đến như: Rừng thông bản Áng, trang trại bò sữa, vườn hoa nhiệt đới Mộc Châu,...

Du lịch Tà Xùa Sơn La

Tà Xùa sơn La

Tà Xùa là một điểm du lịch vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ngày nay, các cung đường đi săn mây Tà Xùa ngày càng nhiều. Nơi đây đang trở thành điểm đến yêu thích của các bạn đam mê phượt.

Tà Xùa vào mỗi buổi sớm mai với ánh nắng rực rỡ cùng nền trời xanh sẽ mang đến không gian cực kì thích thú cho du khách đến đây check in

Tà Xùa nổi tiếng với tên gọi "Thiên đường săn mây" sở hữu biển mây tuyệt đẹp. Nhờ thế, nơi đây đã trở thành điểm nhấn du lịch Sơn La thu hút đông đảo du khách. Rất nhiều các bạn trẻ đã lên đây, check in tại một trong 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam với thiên đường săn mây Tà Xùa.

Check in tại hòn Cá Heo

Du lịch Sapa Lào Cai

Sapa (Lào Cai) không còn là cái tên xa lạ đối với người đam mê trải nghiệm. Sở dĩ người ta ví Sapa như người mẹ dịu hiền bởi du khách có thể ghé thăm nơi đây vào bất cứ mùa nào. Mặc dù đã qua tu sửa nhưng nơi này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của thị trấn yên bình.

Du khách check in với núi non hùng vĩ khung cảnh Sapa

Bên cạnh đó, chốn bình yên này cũng là nơi hội tụ đầy đủ tiết trời "xuân, hạ , thu , đông" trong một ngày. Sớm mai thức dậy, mở chiếc rèm cửa là gặp ngay tiết trời mùa xuân tươi tắn. Ban trưa là khoảng thời gian được trải nghiệm với những tia nắng hạ ban mai. Chiều chiều, mặc một chiếc áo khoác nhẹ đi dạo phiên chợ để cảm nhận sự se lạnh của mùa thu. Thêm vào đó, không gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức đặc sản Tây Bắc, cùng người thân sưởi ấm, xua tan sương lạnh không khí mùa đông. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một bức tranh nơi giao thoa đất trời.

Sapa còn nổi tiếng với nhiều điểm check in được ví như "Góc trời Âu"

Du lịch Y Tý Lào Cai

Y Tý - Bát Xát - Lào Cai được mệnh danh là "Đặc sản xuyên Việt" của các phượt thủ

Y Tý - Bát Xát - Lào Cai được mệnh danh là "đặc sản xuyên Việt" của các phượt thủ. Y Tý một điểm nổi tiếng bậc nhất bởi "biển mây" kín mít trên bầu trời. Bên cạnh đó, du lịch Y Tý đang trở thành tâm điểm yêu thích của các bạn trẻ đam mê xê dịch trên dải đất Việt Nam. Nét đẹp của "biển mây" trên vùng cao Y Tý - Lào Cai chính là món quà đặc sắc mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Du lịch Thác Háng Đề Chơ Yên Bái

Thác Háng Đề Chơ là một điểm du lịch còn khá lạ đối với nhiều du khách. Nơi đây được mệnh danh là một trong "tứ đại tử địa" rừng nguyên sinh quốc gia. Thác Háng Đề Chơ đang là "đích đến" cực hot của nhiều phượt thủ trong thời gian gần đây.

Thác Háng Đề Chơ là địa điểm du lịch trải nghiệm cực thú vị.

Mặc dù đường đến con thác này du khách sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng nơi đây đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đam mê phượt. Vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, chưa bị khai thác của Háng Đề Chơ đã mang lại cho nhiều du khách chuyến "trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên" một cách đúng nghĩa.

Du lịch Cao Bằng

Cảnh sắc sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp tại điểm du lịch Cao Bằng, vừa ngắm vừa check-in sống ảo

Nhắc đến du lịch Cao Bằng, những tín đồ xê dịch sẽ nghĩ ngay đến vùng đất phía Bắc hùng vỹ. Nơi đây không chỉ được thiên nhiên ưu ái khung cảnh nguyên sơ mà còn sở hữu khí hậu mát mẻ trong suốt 4 mùa trong năm.

Thác Bản Giốc là một trong những điểm du lịch Cao Bằng nổi tiếng tại Việt Nam. Nơi đây đã từng lọt vào danh sách một trong những thác nước đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, thác Bản Giốc Cao Bằng còn là một trong 4 dòng thác lớn nhất thế giới

Bên cạnh đó, Cao Bằng còn nổi tiếng với những khu rừng nguyên sinh và hệ thống sông suối dày đặc. Chính những điều này đã khiến Cao Bằng trở thành điểm yêu thích của các tín đồ xê dịch yêu thích khám phá thiên nhiên.

Du lịch Bắc Kạn

Bắc Kạn là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam giáp tỉnh Cao Bằng, phía đông tỉnh Lạng Sơn. Bắc Kạn cách Hà Nội khoảng 165km, là nơi giàu tiềm năng du lịch bởi sự phong phú và đa dạng về nguồn tài nguyên, khoáng sản và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, Bắc Kạn là một trong những địa bàn trọng yếu ở phía Bắc về kinh tế - chính trị - quân sự. Chính vì lẽ đó, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân Bắc Kạn đã luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân cả nước để bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Du lịch Hà Giang

Hà Giang khoác lên mình một màu xanh mướt khiến lòng người say đắm lạ thường.

Hà Giang không còn là cái tên quá xa lạ đối với du khách mọi miền. Đối với những "phượt thủ" Hà Giang trở thành một trong những "đặc sản" không thể thiếu trong hành trình xuyên Việt. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình với khung cảnh check in Hà Giang hùng vĩ.

Thửa ruộng bậc thang nơi Hà Giang "cao nguyên đá"

Nhắc đến Hà Giang, ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp hoang sơ của những phiến núi đá sừng sững. Nơi đây được mệnh danh là "Đá nở hoa" bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ hiếm có. Ngày nay, những cung đường nơi đây đã được mở rộng và trải nhựa để du khách có thể di chuyển dễ dàng hơn. Chính vì vậy, trong lúc di chuyển, bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng đẹp hoang dại mà đậm chất trữ tình trên vùng đất Hà Giang.

Na Hang Tuyên Quang

Làn nước trong xanh, mát mẻ nơi hồ Na Hang - Lâm Bình

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, khu du lịch Na Hang– Lâm Bình có diện tích bảo vệ hơn 40 nghìn ha, thuộc 14 xã, thị trấn thuộc hai huyện Na Hang và Lâm Bình (Tuyên Quang). Trong đó, có tới hơn 8000 ha là phần diện tích mặt nước. Du khách sẽ có cả một khoảng không gian lớn để khám phá và nghỉ ngơi thư giãn tinh thần.

Không chỉ nguyên Hà Giang mà Tuyên Quang cũng có điểm check in "Cao Nguyên Đá" để du khách tha hồ ngắm trọn khung cảnh núi rừng Tuyên Quang

Na Hang - Lâm Bình cách Hà Nội khoảng 5 giờ di chuyển. Không chỉ có thiên nhiên trù phú, Na Hang còn có một nền văn hóa đặc sắc đến từ 12 dân tộc Mường, Nùng, Tày… Mỗi một dân tộc là một “mảnh ghép” làm cho bức tranh văn hóa của Na Hang thêm trọn vẹn.

Thác Khuổi Nhi Na Hang - Tuyên Quang cũng là một điểm du lịch cực hot cho du khách nghỉ dưỡng trong ngày hè.

Bên cạnh đó, nơi đây nổi tiếng với các điểm du lịch lý tưởng cho mùa hè như: Thác Khuổi Nhi, thác Mơ, đền Pác Tạ, Phúc Lâm Tự, động Song Long,... Đồng thời, du khách có thể kết hợp khám phá hồ Ba Bể (Bắc Kạn).

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/20-diem-du-lich-nhat-dinh-nen-den-it-nhat-mot-lan-trong-doi-172230619113834623.htm