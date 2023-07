Đón bình minh rực rỡ ở Cửa Đại Hội An

Tháng 7, thời gian cao điểm mùa du lịch, du khách đến tham quan phố cổ Hội An có thể thức dậy sớm trên thuyền trên sông Thu Bồn hoặc đến khu vực cầu Cửa Đại để chiêm ngưỡng trọn vẹn không gian thiên nhiên tuyệt đẹp vào buổi bình minh nơi đây. Vắt ngang khu vực này là cây cầu Cửa Đại nối TP Hội An với huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Khoảng 5h20, mặt trời rực rỡ nhô lên từ phía chân trời phia xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP Hội An. Buổi bình minh khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo, tạo điểm nhấn đặc sắc cho miền sông nước yên bình. Trong ảnh là ngọn hải đăng ở khu vực Đồn Biên phòng Cửa Đại, TP Hội An nổi bật trong ngày mới.

Cửa Đạị, nơi gặp nhau của ba dòng sông gồm: Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng trước khi đổ ra vùng biển Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khu vực này có nhiều hộ ngư dân tập trung sinh sống và đánh bắt hải sản.

Ngày mới, những chiếc rớ chồ nhìn từ xa hệt như những bông hoa sắc màu bung nở trên mặt nước hệt như bức tranh thủy mặc.

Sau một đêm lao động trên biển, ngư dân đưa thuyền rẽ sóng về qua Cửa Đại về cập bến để đưa thủy sản đến các chợ để bán trang trải cuộc sống gia đình.

Làng chài bên Cửa Đại xanh mướt, thanh bình trong ngày mới. Vào buổi sáng sớm, ngư dân nơi đây đi thuyền ra sông quay, cất rớ lên khỏi mặt nước để thu hoạch thủy sản mở ra không gian cuộc sống bình dị nơi cửa biển.

Hội An đang đặt mục tiêu xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng thành phố văn hóa – sinh thái – du lịch. Lãnh đạo UBND TP Hội An chia sẻ rút kinh nghiệm từ sự phát triển của các đô thị khác, địa phương đang nỗ lực đảm bảo cho sự phát triển theo tính bền vững, phù hợp với nguồn tài nguyên của mình. TP Hội An cố gắng vừa bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, vừa bảo tồn phát huy các di sản thiên nhiên, sinh thái sông nước, cây cỏ, biển đảo…

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/don-binh-minh-ruc-ro-o-cua-dai-hoi-an-c14a56034.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/don-binh-minh-ruc-ro-o-cua-dai-hoi-an-c14a56034.html