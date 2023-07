Đà Nẵng đón du khách với hơn 20 địa điểm du lịch đẹp say lòng người (P1)

Những địa điểm check in ở Đà Nẵng bạn nhất định nên ghé thăm

Được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", những địa điểm check in ở Đà Nẵng sở hữu vẻ đẹp đặc trưng không giống bất kì nơi nào. Đà Nẵng rất đẹp, mỗi một địa danh, một điểm đến lại mang những dáng vẻ thu hút khác nhau. Du khách đến đây dù chỉ một lần cũng khó có thể quên được không gian nơi này. Bằng những trải nghiệm thực tế, đam mê khám phá những điểm du lịch mới lạ, PV Gia đình và Xã hội xin giới thiệu đến bạn đọc một số những địa điểm check in cực đẹp tại Đà Nẵng mà bạn nhất định nên ghé qua:

1. Bãi đá đen - địa điểm check in ở Đà Nẵng "hot" nhất hiện nay

Bãi đá đen Sơn Trà là điểm check in ở Đà Nẵng mà bạn nên ghé thăm. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách cảm giác yên tĩnh đến lạ kỳ.

Bãi đá đen Sơn Trà là một trong những điểm check in ở Đà Nẵng mà ai cũng muốn ghé thăm. Tạm gác lại những bộn bề trong cuộc sống, ghé bãi đá đen Sơn Trà để tự thưởng cho mình một không gian bình yên. Đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những dư vị tuyệt vời của cuộc sống.

Khác với vẻ đông đúc ở Mỹ Khê, Bà Nà Hill... Bãi đá đen Sơn Trà mang đến cho du khách cảm giác yên tĩnh đến lạ kỳ. Ngoài ra, bạn sẽ cảm thấy cực kì dễ chịu bởi cơn gió nhẹ và không khí dịu mát của biển. Hãy ghé thăm để trải nghiệm cảm giác thư giãn và tràn đầy năng lượng nơi này nhé.

2. Cầu Vàng - một trong những địa điểm check in ở Đà Nẵng được yêu thích nhất

Cầu Vàng là điểm check in ở Đà Nẵng mới đi vào hoạt động nhưng đã thu hút hàng ngàn du khách. Với tầm nhìn bao trùm thiên nhiên, nơi đây đã cho ra đời những bức ảnh "sống ảo" chất lượng. Nếu đến Đà Nẵng thì đừng quên ghé thăm Cầu Vàng - nơi mang tính biểu tượng của Đà Nẵng nhé!

Cầu Vàng xuất hiện như một kỳ quan mới, một biểu tượng mới của du lịch Đà Nẵng, thậm chí là niềm khát khao của nhiều du khách trong nước và quốc tế.

3. Địa điểm check in ở Đà Nẵng phố cổ Hội An

Địa điểm check in ở Đà Nẵng không thể không kể đến là phố cổ Hội An

Du lịch Đà Nẵng luôn đi liền với phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km di chuyển. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm phố ẩm thực độc đáo và những điểm check in ở Đà Nẵng cực đẹp.

Với những kiến trúc mang nét đẹp truyền thống, phố cổ mang cảm giác nhẹ nhàng, thuần khiết

Nếu bạn là người ưa vẻ đẹp cổ kính, nơi đây chắc chắn là thiên đường dành cho bạn. Với những kiến trúc mang nét đẹp truyền thống, phố cổ mang cảm giác nhẹ nhàng, thuần khiết. Sẽ thật tuyệt vời nếu được cùng bạn bè dạo quanh Hội An và thưởng thức những món ngon Hội An nổi tiếng như: Cao lầu, mì Quảng, bánh mì,...

Nếu bạn là người ưa vẻ đẹp cổ kính, nơi đây chắc chắn là thiên đường dành cho bạn

4. Bà Nà Hills là một trong những điểm check in ở Đà Nẵng mà bạn không nên bỏ lỡ

Bà Nà Hills là điểm check in ở Đà Nẵng được ví như "Đà Lạt version 2". Bà Nà Hills không chỉ mang không khí mát mẻ mà còn sở hữu phong cảnh nên thơ. Những năm gần đây, Bà Nà Hills là nơi đánh dấu bước chân du khách khi ghé thăm Đà Nẵng. Bạn có thể ghé hầm rượu Debay, vườn hoa Bà Nà, khu trưng bày tượng sáp,... và lưu lại cho mình những bức ảnh sống ảo cực chất lượng.

5. Công viên kỳ quan thế giới - điểm check in ở Đà Nẵng mà bạn nhất định nên ghé thăm

Một trong những địa điểm check in ở Đà Nẵng được ví như "trời Âu" là công viên kì quan thế giới. Công viên kỳ quan thế giới nằm ở đường Lê Văn Duyệt, thành phố Đà Nẵng. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới nổi tiếng nhất hiện nay như: từ tháp Eiffel, tượng Nữ Thần Tự Do đến tháp nghiêng Pisa,…

Mặc dù mới chỉ khánh thành từ năm 2017 nhưng nơi đây đã thu hút lượng khách "khủng" khi đến Đà Nẵng. Nếu bỏ lỡ "góc trời Âu" ở Đà Nẵng, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối đấy nhé. Vì vậy, đừng quên lưu giữ những bức ảnh "độc" tại nơi tham quan danh tiếng này.

6. Cầu Rồng - địa điểm check in ở Đà Nẵng được du khách "săn lùng"

Tiếp tục là một điểm check in ở Đà Nẵng mà ai cũng biết đến đó là Cầu Rồng. Cây cầu này mang tính biểu tượng dành cho những người yêu thích chụp ảnh. Ngoài ra, vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cầu Rồng sẽ có hoạt động phun nước và lửa. Đây là điểm mới lạ dành cho du khách tham quan. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cho Rồng phun nước và lửa trong những dịp Lễ kỉ niệm lớn.

7. Cầu Tình Yêu - điểm check in ở Đà Nẵng được cho là lãng mạn nhất

Tiếp đến là điểm check in ở Đà Nẵng siêu ấn tượng với du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Cầu Tình Yêu Đà Nẵng là cây cầu nổi tiếng nhất của thành phố Đà Nẵng. Nơi đây mang vẻ đẹp bay bổng với những trái tim đỏ lãng mạn. Bên cạnh đó, hình ảnh sắc đỏ lung linh, sóng nước dập dềnh cũng tô nét đẹp cho nơi này. Nếu đến Đà Nẵng cùng người thương, nhất định lưu giữ hình ảnh kỉ niệm trên cây cầu này nhé.

8. Tượng cá chép hóa rồng - điểm check in ở Đà Nẵng vô cùng độc đáo

Đây là điểm check in ở Đà Nẵng mang biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Đây chính là nét đặc sắc của một công trình mang dấu ấn phương Tây. Nếu ghé thăm nơi này vào cuối tuần bạn sẽ bắt gặp hình ảnh cá chép hóa rồng phun mưa. Điều này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp của sự an lành. Ngoài ra, bạn cũng có thể thả dáng ở nơi đây bất cứ lúc thời điểm nào trong ngày.

Điều này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp của sự an lành. Ngoài ra, bạn cũng có thể thả dáng ở nơi đây bất cứ lúc thời điểm nào trong ngày.

9. Bãi Bụt Đà Nẵng

Bài Bụt là một trong những điểm du lịch Đà Nẵng miễn phí mà bất cứ du khách nào cũng muốn ghé thăm. Nơi đây được mệnh danh là tuyệt cảnh dưới chân Chùa Linh Ứng. Bên cạnh đó, Bãi Bụt còn là nơi được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm nơi tham quan, tắm biển, ngắm san hô, khám phá các loài sinh vật biển,... khi đến du lịch tại Đà Nẵng.

10. Ghềnh Bàng Đà Nẵng

Ghềnh Bàng nằm cách trung thành phố khoảng 20km. Đây là địa điểm du lịch Đà Nẵng thu hút đông đảo các bạn trẻ đến đây check in, chụp hình. Đến đây, du khách tha hồ tắm biển, ngắm san hô, cắm trại, thưởng thức hải sản tươi ngon,...

11. Núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Ngũ Hành Sơn được mệnh danh là một trong 10 đia điểm du lịch Đà Nẵng nổi tiếng bậc nhất. Bên cạnh đó, nơi đây còn được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Điểm tham quan Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn bao gồm: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Hỏa Sơn (Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn). Nơi đây mang nét đẹp độc đáo, tâm linh, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

12. Đèo Hải Vân Đà Nẵng

Đèo Hải Vân nằm giữa Huế và Đà Nẵng. Nơi đây được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan" do vua Lê Thánh Tông phong tặng. Bên cạnh đó, nơi đây sở hữu những khung cảnh nên thơ tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Đến với địa điểm du lịch Đà Nẵng này, du khách có thể ngồi trên đỉnh đèo nhìn ra biển, săn mây, ngắm bình minh, hoàng hôn tuyệt đẹp.

13. Suối Mơ Đà Nẵng

Suối Mơ Đà Nẵng là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan. Đây là địa điểm nên thơ với rừng cây xanh mát, nước suối trong veo. Bên cạnh đó, nơi đây còn sở hữu khí hậu vô cùng mát mẻ. Chính vì vậy, nơi đây thích hợp cho các hoạt động vui chơi, khám phá, cắm trại, dã ngoại ngoài trời,...

14. Thác Ba Đờ Phọt Đà Nẵng

Thác Ba Đờ Phọt nằm tọa lạc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là điểm du lịch sở hữu phong cảnh hùng vĩ, những hang đá tuyệt đẹp cùng thiên nhiên hoang sơ. Đồng thời, nơi đây sở hữu những thảm thực vật phong phú cùng khí hậu mát mẻ quanh năm. Điểm du lịch Đà Nẵng Ba Đờ Phọt đặc biệt thu hút du khách đam mê khám phá thiên nhiên.

15. Làng nghề nước mắm Nam Ô

Làng nghề nước mắm Nam ô nằm tọa lạc tại Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm và được công nhận là Di sản Văn hóa Phi Vật Thể Quốc gia.

Sở hữu đường bờ biển dài, đẹp như tranh, nơi đây thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm hoạt động làm mắm của người dân. Bên cạnh đó, những món ngon nơi đây như nước mắm, gỏi cá trích, cháo chờ cũng khiến nhiều du khách say mê.

Khung cảnh Đà Nẵng bình dị, mộc mạc nhưng đẹp say lòng người

Trên đây là một số những điểm check in (phần 1) ở Đà Nẵng mà Gia đình và Xã hội muốn giới thiệu đến bạn đọc. Tuy nhiên, đây mới là những khởi đầu của hành trình khám phá nơi "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Ngoài ra, còn rất nhiều những "khung trời sống ảo" sẽ giúp bạn cho ra đời những tấm hình "cực phẩm". Đừng quên theo dõi bài viết tiếp theo trên Gia đình và Xã hội để cùng nhau khám phá, cảm nhận và ghi lại vẻ đẹp của mỗi điểm tham quan lý tưởng nhé.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích. Chúc bạn sẽ có kỳ nghỉ dưỡng đầy ý nghĩa bên bạn bè và người thân!

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/da-nang-don-du-khach-voi-hon-20-dia-diem-du-lich-dep-say-long-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/da-nang-don-du-khach-voi-hon-20-dia-diem-du-lich-dep-say-long-nguoi-p1-172230619114101342.htm