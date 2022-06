YouTuber Duy Thường bị Công an tạm giữ: Từng bị VTV lên án, khán giả kêu gọi tẩy chay

YouTuber Duy Thường vừa bị Công an tạm giữ do liên quan đến một vụ hỗn chiến ở Bắc Giang.

Các diễn đàn mạng giải trí lớn vừa đồng loạt chia sẻ thông tin YouTuber Duy Thường bị Công an tạm giữ, vì liên quan đến vụ hỗn chiến tại Bắc Giang, gồm 12 nghi phạm.

Theo Cơ quan chức năng, các nghi phạm xảy ra mâu thuẫn khi ăn nhậu. Hỗn chiến khiến 2 người bị thương do súng bắn. Quá trình điều tra, Cảnh sát đã thu giữ được 3 khẩu súng và nhiều hung khí liên quan.

YouTuber Duy Thường tên thật là Đào Văn Thường, sinh năm 1994, quê Bắc Giang. Anh sinh ra trong một gia đình thuần nông. Anh từng theo học ngành Điện tử, trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp. Về sau anh gắn bó với công việc phát triển nội dung trên YouTube.

Đào Văn Thường là người sở hữu kênh YouTube - Duy Thường Team với hơn 1,3 triệu người đăng ký. Phần lớn video trên kênh này đều có nội dung phản cảm, nhảm nhí từng bị dư luận lên án nhiều lần. Dẫu vậy, các video trên kênh vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Trước đây, những video bạo lực, giang hồ đánh nhau của kênh Duy Thường từng bị VTV lên án. Sau đó, nhóm xóa kênh và lập kênh mới, đăng tải những nội dung sai lệch tương tự. Đào Văn Thường còn được mệnh danh là một giang hồ mạng, quen biết với các nhân vật tai tiếng như Dương Minh Tuyền, Tiến Bịp...

Tháng 10/2021, Đào Văn Thường đăng tải hình ảnh bị Cảnh Sát Giao Thông lập biên bản vì lỗi chạy xe vượt quá tốc độ cho phép. Nhưng lời nói và thái độ ngông nghênh của YouTuber này khiến cộng mạng không khỏi bất bình. Cụ thể, sau khi bị xử phạt, nhóm quay thêm đoạn trích cảm nhận sau khi bị xử phạt và tự bạch rằng “mình chạy sai thì mình bị phạt thôi, các chú cũng vất vả có lòng tốt nhắc nhở mình để lần sau đi đúng. Nhưng mình đi quá có mấy km thôi”. Sau rất nhiều clip nhảm, nội dung độc hại với trẻ em, nhiều người đã quyết định kêu gọi tẩy chay kênh Duy Thường.

Cũng vào tháng 10/2021, Nam Ok cùng 2 thành viên khác của nhóm YouTuber Duy Thường đã tử vong do gặp tai nạn giao thông nguy hiểm. YouTuber Duy Thường đi chung xe nhưng may mắn sống sót.

