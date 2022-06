"Thánh nữ nhạc chế" có kênh YouTube 1,5 tỷ lượt xem: “Tôi không bất chấp để câu view”

Thứ Năm, ngày 09/06/2022

Sở hữu kênh YouTube về nội dung học đường, Thiên An hiểu được tầm ảnh hưởng của mình qua các sản phẩm đến giới trẻ.

Nối tiếp thành công của series “Cô giáo tôi là trùm cuối”, Youtuber Thiên An tiếp tục thực hiện dự án mới mang tên “Madam An”. Cô tiết lộ chi phí đầu tư cho phim là 3 tỷ đồng. Đây cũng là dự án thử thách của “cô gái triệu view”, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu từ bối cảnh, diễn xuất cho đến nội dung.

Chia sẻ về “Madam An”, Thiên An thừa nhận quyết định lần này khá táo bạo nhưng phù hợp ở thời điểm hiện tại. Bởi hình ảnh một Thiên An nhiều năng lượng, cá tính trong các sản phẩm trước đây đã quá nhàm chán với khán giả. Đã đến lúc “thánh parody” bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ. Trước đó, bản thân Thiên An cũng không ngừng học hỏi, thể hiện sự đa màu sắc ở nhiều vai trò khác nhau như: đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, KOL, biên kịch….

Thiên An liên tục đầu tư cho các sản phẩm trên YouTube

Mặc dù đã có kinh nghiệm sản xuất nhưng trong quá trình thực hiện dự án mới, Thiên An gặp không ít trắc trở. Bài toán khó nhằn cần giải quyết là phải cân bằng giữa yếu tố giải trí và sự đột phá, tránh đi vào lối mòn của những kịch bản mang yếu tố rùng rợn để phù hợp với đối tượng khán giả học đường. Để làm được điều đó, Thiên An đã đọc rất nhiều sách tâm lý tội phạm, lắng nghe dòng chảy xã hội và tạo ra bản sắc độc nhất của mình.

“Những năm trước, An muốn làm nhiều thứ. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của An đã thay đổi khá nhiều. Nhiều chủ đề mình rất muốn làm nhưng đành phải gạt qua một bên vì nghĩ nó không còn phù hợp với đối tượng khán giả của mình. Trinh thám cũng là một đề tài hay mà mình từng muốn thực hiện nhưng chưa dám vì thường nó liên quan đến các vụ án mạng. Nhưng sau khi bàn bạc, An nhận thấy mình có thể khai thác khá nhiều đề tài khác từ trinh thám chứ không nhất thiết là các chủ đề máu me và làm sao để lồng ghép vào đó những câu chuyện thật nhân văn, vừa là thử thách vừa làm mình phấn khích, háo hức muốn thực hiện”, Thiên An chia sẻ

Nữ YouTuber hiện cân nhắc về nội dung cho các sản phẩm của mình

Ngoài trau chuốt về chất xám, Thiên An còn “chơi lớn” cắt bỏ mái tóc dài đã theo mình suốt nhiều năm. Dẫu đây là quyết định không dễ dàng nhưng nữ YouTuber hi vọng sự hi sinh này sẽ mang đến sự tươi mới cho bản thân và làm khán giả thích thú.

“An nghĩ khi làm bất kỳ điều gì mới, khác với những điều quen thuộc cũng sẽ có rủi ro. Làm phim cũng vậy. An không chắc các bạn có thích hay không nhưng đơn giản là An thích làm điều đó. Khi bản thân mình thích thì mới truyền tải điều đó đến người xem được. Thứ hai, qua sản phẩm lần này, An muốn cho mọi người biết rằng không phải cứ trinh thám là sẽ khô khan, cứng nhắc mà trong đó còn có nhiều mảnh ghép vui tươi, ý nghĩa và đầy tình người nữa”, Thiên An nói thêm.

Thời gian gần đây, không ít nghệ sĩ nổi tiếng nhận chỉ trích vì sử dụng yếu tố nhạy cảm, không phù hợp trên không gian mạng. Ở cương vị là một nhà sáng tạo nội dung và có tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, “thánh parody” Thiên An khẳng định những dự án trước khi phát hành đều được thẩm định một cách kỹ lưỡng. Không vì những yếu tố câu like hay câu view mà bất chấp tung ra thị trường. Điều này thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng mà Thiên An luôn muốn hướng đến.

“Khi bạn thần tượng hay yêu thích một ai, bạn sẽ có xu hướng bắt chước họ. Nhưng không phải ai cũng phân biệt được đúng - sai và chắt lọc nội dung tiêu cực, đặc biệt là những bạn trẻ hay thậm chí là các em nhỏ. Chính vì thế, đối với những người sáng tạo nội dung cần hết sức cẩn trọng trước khi cho ra mắt một sản phẩm, hay mang đến thông điệp, hình ảnh nào đó.

An thừa nhận lúc đầu khi mới lập kênh YouTube và bước vào con đường sáng tạo nội dung, bản thân An khá ngô nghê, suy nghĩ có phần đơn giản. Nhưng càng về sau, khi nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình, An nghĩ mình cần có trách nhiệm với cộng động những người yêu thích mình. Đặc biệt là khi hình ảnh của An gắn liền với chủ đề học đường. An chú trọng hơn những sản phẩm của mình không theo hướng giật tít, câu view mà muốn đề cao tính thời sự, những bài học trong sản phẩm của mình”, Thiên An bày tỏ quan điểm

Thiên An khẳng định những dự án của cô trước khi phát hành đều được thẩm định một cách kỹ lưỡng

Series “Madam An” phần 1 bao gồm 12 tập, sẽ lên sóng vào thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Thiên An Official từ ngày 10/6.

Thiên An đã không còn là cái tên quá xa lạ với những ai yêu thích parody, webdrama học đường. Kênh YouTube của cô gần 4 triệu lượt đăng ký, đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem.

Cuối năm 2020, Thiên An được Google vinh danh là một trong những nhà sáng tạo YouTube nổi bật của Việt Nam cùng hàng loạt tên tuổi streamer, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Cụ thể, kênh YouTube “Thiên An Official” xếp thứ 4 trong danh sách Top 10 Nhà sáng tạo YouTube nổi bật nhất năm 2020, sản phẩm nhạc chế "Chị đại chuyển trường Phần 2 - Gangster Girl In Highschool Part 2” đạt Top 4 Video nổi bật nhất (hiện sở hữu 62 triệu lượt xem).

