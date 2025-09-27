Vy Oanh từ chối thi Chị đẹp

Ngày 25/9, ca sĩ Vy Oanh công bố album Ảo ảnh, đánh dấu sự trở lại sau quãng thời gian dài gần như vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Dự án được cô ấp ủ và thực hiện trong một năm với nhiều nhạc sĩ, ê-kíp phối khí, gồm những ca khúc trữ tình lãng mạn, phối theo phong cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Vy Oanh cho biết đây là lựa chọn có tính toán sau khi tạm gác công việc để lo cho gia đình. “Với tôi, mỗi ngày trôi qua chỉ cần hoàn thiện và chân thật hơn với chính mình, được hát và chia sẻ bằng âm nhạc đã là đủ”, cô nói.

Nếu trước đây khán giả quen với hình ảnh giọng hát nhẹ nhàng, thì ở Ảo ảnh, nữ ca sĩ cho thấy sự chín chắn, khẳng định đam mê nghệ thuật dù bận rộn với cuộc sống riêng.

Vy Oanh nói cô không cạnh tranh với nghệ sĩ trẻ.

Trước câu hỏi về sức ép cạnh tranh trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nhiều ngôi sao Gen Z xuất hiện, Vy Oanh thẳng thắn: “Là nghệ sĩ, ai cũng mong sống trong hào quang, nhưng phải thực tế và biết mình đang ở đâu. Tôi từng được mời tham gia mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhưng tôi tự lượng sức mình, thấy không đủ thể lực, thời gian để tham gia và cạnh tranh trực tiếp với các nghệ sĩ trẻ cũng như phần đông khán giả của các bạn ấy nên đành từ chối”, Vy Oanh nói.

Cô cho biết thêm hiện tại quỹ thời gian và sức khỏe của cô tập trung cho nhiều thứ, có thêm gia đình và con cái, không thể toàn tâm với âm nhạc như trước. "Dù có tiếc, tôi nghĩ mình phải biết lựa chọn, không thể ôm đồm. Điều quan trọng nhất là được làm điều phù hợp với hoàn cảnh và giá trị của mình”, Vy Oanh chia sẻ thêm.

Điểm nhấn của album là MV Đông đến đây rồi em về bên ai, ca khúc ballad về chuyện tình kéo dài một thập kỷ. Vy Oanh kể đã chọn bài này ngay khi nghe bản demo vì “chạm” vào tâm trạng. Ca khúc có giai điệu da diết, nhiều đoạn cao trào, đòi hỏi sự kiểm soát kỹ thuật thanh nhạc.

“Đây là ca khúc khó nhưng tôi muốn thử thách mình. Với tôi, làm nhạc là để sống cùng cảm xúc thật”, cô nói.

Qua Ảo ảnh, Vy Oanh gửi gắm thông điệp âm nhạc có thể hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường và mang lại sự đồng cảm cho người nghe.