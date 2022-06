Vy Oanh đề nghị Công an khởi tố loạt YouTuber giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Tư, ngày 22/06/2022 14:38 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo Vy Oanh, nhiều cộng sự và các YouTuber đã giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng, vu khống, xúc phạm danh dự nhiều người.

Trong đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố, xử lý trách nhiệm hình sự với các YouTuber: Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh Anh Nông Dân, Chinh Lê, Long Ngô. Theo nữ ca sĩ, nhóm người này đã tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok…

Ngoài ra, nhóm người trên còn nhiều lần lên mạng xã hội, chỉ đích danh, tạo ra các video với những thông tin sai sự thật theo những chủ đề đang được khán giả quan tâm, nhằm xúc phạm nữ ca sĩ cũng như các cá nhân khác.

“Những video này đánh vào sự tò mò, hiếu kỳ và lòng thù hận của người xem để thu lợi bất chính bằng cách chạy quảng cáo trên nền tảng video của YouTube hoặc quảng cáo trực tiếp sản phẩm cho những người có nhu cầu quảng cáo sản phẩm của họ đến người xem”, Vy Oanh nhấn mạnh trong đơn đề nghị khởi tố.

Cơ quan chức năng đã nhận được đơn đề nghị khởi tố của ca sĩ Vy Oanh đối với các cộng sự, YouTuber liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Theo Vy Oanh, những hành vi của các YouTuber có dấu hiệu của tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 BLHS 2015.

Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh kiến nghị Cơ quan chức năng giải quyết những yêu cầu sau để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

- Xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử những cá nhân có tên nêu trên về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân.

- Xác minh và điều tra làm rõ những khoản thu lợi bất chính từ những hành vi vi phạm pháp luật thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok có thu tiền quảng cáo trực tiếp trên video, quảng cáo sản phẩm theo yêu cầu của người bán hàng..

- Buộc các cá nhân có tên nêu trên bồi thường tổn thất tinh thần đã gây ra cho tôi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giọng ca “Đồng xanh” còn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố thêm 1 luật sư có vai trò cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng và 3 cá nhân thuộc ê-kíp hậu trường các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng gây bão các trang mạng xã hội

Ngày 22/6, theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh... thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã gửi đơn đến Công an TP.HCM để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/vy-oanh-de-nghi-cong-an-khoi-to-loat-youtuber-giup-suc-ba-nguyen-ph...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/vy-oanh-de-nghi-cong-an-khoi-to-loat-youtuber-giup-suc-ba-nguyen-phuong-hang-c47a6154.html