Choáng với số tiền cực “khủng” Minh Hằng và chồng doanh nhân chi cho đám cưới

Thứ Tư, ngày 22/06/2022 11:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Để ngày vui trọng đại được trọn vẹn, Minh Hằng và chồng đại gia không ngại chi tiền “khủng”.

Vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo đã có một đám cưới lãng mạn trên bãi biển tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hôn lễ được diễn ra kín đáo, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể.

Sau thời gian giấu kín, chân dung chồng Minh Hằng cũng lộ diện trong đám cưới

Mới đây, Minh Hằng chia sẻ loạt ảnh cưới chưa từng công bố khiến fan thích thú. Đồng thời, trang Instagram của thương hiệu váy cưới Minh Hằng diện có 3,5 triệu lượt người theo dõi đã đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ trong hôn lễ, kèm nhiều lời khen ngợi về sắc vóc.

Theo nguồn tin thân cận của Minh Hằng, chiếc váy cưới cúp ngực nữ ca sĩ diện đến từ một thương hiệu xa xỉ có giá 16.000 USD (hơn 371 triệu đồng). Đi cùng váy là chiếc mạng che mặt có lối thiết kế tinh tế, giá 4.900 USD (khoảng 114 triệu đồng).

Ở chiếc váy cưới thứ 2 mang phong cách cổ điển, có nét chấm phá gợi cảm, hiện đại. Váy đuôi cá kết hợp corset được may theo số đo của Minh Hằng, giúp nữ ca sĩ tôn dáng. Theo thông tin của hãng, chiếc váy cưới này có giá 4.830 USD (khoảng 112 triệu đồng). Như vậy, tổng chi phí cho phần váy cưới của giọng ca “Một vòng trái đất” khoảng hơn 600 triệu đồng, chưa tính đến phần trang sức, phụ kiện đi kèm…

Minh Hằng chi hàng trăm triệu đồng cho váy cưới xa xỉ

Lựa chọn một resort sang trọng ở Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu để tổ chức đám cưới, vợ chồng Minh Hằng cũng đã bỏ ra chi phí không nhỏ để bao trọn gói các chi phí ăn uống, chỗ ở, quà tặng... cho khách mời. Chi phí mỗi đêm cho một phòng 2 người tại đây có giá trung bình khoảng 5 triệu đồng. Với số lượng khoảng 300 khách mời, Minh Hằng phải chi hơn 700 triệu đồng. Chưa kể một số khách mời còn nán lại để tham quan nghỉ dưỡng. Phần chi phí cho địa điểm tổ chức hôn lễ, trang trí tiệc… cũng không hề nhỏ.

Ngoài ra, để đám cưới được diễn ra riêng tư nhất, vợ chồng Minh Hằng đã thuê hàng trăm vệ sĩ đảm bảo an ninh suốt buổi tiệc. Sau lễ chính, cô dâu, chú rể còn đầu tư sân khấu hoành tráng bên bể bơi để các nghệ sĩ, khách mời… quẩy hết mình.

Các khách mời quậy tưng bừng trong đám cưới Minh Hằng

Trong một lần phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ, "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm hoạt động showbiz sôi nổi, thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Anh tên Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-so-tien-cuc-khung-minh-hang-va-chong-doanh-nhan-chi-cho-dam-cuoi-50...Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-so-tien-cuc-khung-minh-hang-va-chong-doanh-nhan-chi-cho-dam-cuoi-50202222611925569.htm