Vũ Duy Khánh: "Tôi lo đầy đủ để tương lai cho con trai sang Mỹ đoàn tụ gia đình ngoại"

Thứ Sáu, ngày 21/10/2022 20:12 PM (GMT+7)

Vũ Duy Khánh có nhiều chia sẻ về bà xã hiện tại và con trai sau khi tái hôn.

Vũ Duy Khánh được khán giả biết đến qua những bản "hit" đình đám như: "Buồn", "Vợ tuyệt vời nhất", "Vợ yêu",… cũng như hoạt động lâu năm của anh trong giới giải trí.

Anh từng nếm trải sự đổ vỡ trong hôn nhân và đã có lúc thầm nghĩ chắc có lẽ ở vậy để chăm sóc Bull (cậu con trai đầu của Vũ Duy Khánh và DJ Tiên Moon - PV) nhưng rồi khi gặp diễn viên múa Phương Anh, nam ca sĩ đã thay đổi mọi thứ. Anh bảo vẻ đẹp bên ngoài xinh đẹp của Phương Anh chưa hẳn là thỏi nam châm thu hút mà chính tính cách hướng nội, bao dung và sống tình cảm đã giúp cho anh muốn chinh phục để rồi yêu, có con và cả hai mới làm đám cưới vào ngày 15/10 vừa qua.

Đám cưới này lẽ ra phải được thực hiện năm ngoái nhưng Vũ Duy Khánh và Phương Anh phải lùi lại do dịch Covid-19. Anh nói: "Tôi và vợ rất chờ đợi đám cưới này, đặc biệt là tôi. Tôi rất thương vợ khi cô ấy đã mang nặng đẻ đau cậu con trai mới được vài tháng tuổi nhưng chưa một lần mặc váy cưới. Tôi cũng biết cảm xúc cô ấy khá hụt hẫng, bởi giây phút đẹp nhất trong cuộc đời người con gái là được khoác trên mình chiếc váy cưới. Nên tôi tự hứa với lòng mình sẽ tổ chức cho vợ một đám cưới trọn vẹn nhất, đông đủ nhất. Khi tôi thực hiện được đám cưới này, bản thân tôi cũng hạnh phúc".

Đám cưới của Vũ Duy Khánh đông đủ anh em đồng nghiệp thân thiết như Tuấn Hưng, Khắc Việt, MC Thành Trung…, gia đình và bạn bè. Nam ca sĩ tự nhận mình là người rất may mắn vì có những người anh em chân thành, họ đều giúp đỡ không chỉ ở đám cưới mà bất cứ việc gì trong cuộc sống hàng ngày. "Khi tôi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại Nhà hát Lớn, ai cũng nghĩ tôi không bán được hết vé. Tuy nhiên ngay khi mở bán đã cháy vé vì sự ủng hộ của anh em quá lớn. Cũng như ở đám cưới này, tôi nghĩ sẽ không thể có mặt đông đủ mọi người. Nhưng mọi thứ đã vượt quá kỳ vọng của tôi. Sau khi tổ chức xong đám cưới tôi thấy mình quá may mắn. Tất cả những người anh em, họ luôn ở cạnh đồng hành, giúp đỡ tôi trong tất cả mọi chuyện", Vũ Duy Khánh chia sẻ.

Giới nghệ sĩ nhiều người biết, hiểu hoàn cảnh đều thương Vũ Duy Khánh bởi anh sống cùng gia đình nhưng có bố NSƯT Minh Hải, diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội nổi tiếng một thời nhưng những năm cuối đời trọng bệnh và đã mất mấy năm nay. Khi bố mất đi, Vũ Duy Khánh không còn bất cứ ai ngoài mẹ. Và vì mẹ đã lớn tuổi nên anh phải tiếp tục hành trình cuộc đời của mình.

Ở tuổi 33, Vũ Duy Khánh ý thức được nhiệm vụ làm chồng, làm cha là vô cùng quan trọng. Trải qua nhiều sóng gió và biến cố trong cuộc sống, anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, giữ cho tổ ấm của mình thật bình yên và vững chắc. Nam ca sĩ ví von mình đã mất 1/3 quãng đời để trưởng thành, 1/3 quãng đời để gây dựng và rong chơi với sự nghiệp, nên giờ 1/3 quãng đời còn lại vẫn đi hát nhưng phải dành nhiều hơn cho gia đình.

Chia sẻ về người vợ trẻ kém mình 10 tuổi, ánh mắt của Vũ Duy Khánh không giấu được sự trân trọng và yêu thương dành cho cô. Nam ca sĩ thổ lộ, anh càng ngày càng cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn vì người bạn đời của mình tuy nhỏ hơn nhiều tuổi nhưng lại là một người luôn đồng cảm chia sẻ, cùng anh phân tích mọi chuyện đúng sai. "Có thể mọi người không tin nhưng tôi hay có slogan trong đầu 'Không ai tuyệt vời bằng vợ mình cả'. Tôi luôn tự nhủ điều đó để tự tránh xa những cạm bẫy, những cô gái trẻ đẹp khác. Đó cũng chính là điều tôi tự tu tỉnh ý thức và con người mình để toàn tâm toàn ý cho người vợ hiện tại’’, Vũ Duy Khánh thành thật.

Vũ Duy Khánh tâm sự rằng 3 năm trở lại đây khi gắn bó với diễn viên múa Phương Anh, nam ca sĩ hay nhận được câu hỏi về con trai đầu bởi trước đó sự quan tâm, tình yêu mà anh dành cho con mỗi khi đăng trên mạng xã hội luôn được khán giả ngưỡng mộ và quan tâm. "Từ khi có gia đình mới, tôi vẫn chưa một lần thiếu trách nhiệm với con trai mình. Tôi lo đầy đủ cho cháu trong tương lai sang Mỹ đoàn tụ với gia đình ngoại. Giờ là lúc chờ đợi bên Mỹ gọi cháu sang thôi. Lâu nay tôi luôn chọn cách xử lý tình huống không để bị động và bị đụng chạm đến cuộc sống hiện tại của mình".

Bé Bull trong mắt Vũ Duy Khánh là một người rất cá tính, mỗi lần bố con có dịp gặp nhau bé đều dành những cử chỉ thương yêu nhất cho nam ca sĩ. Phương Anh - vợ 2 của nam ca sĩ cũng rất thương con trai riêng của chồng. "Trong quá khứ, cô ấy chăm sóc con tôi rất nhiều, thậm chí dành sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên tôi vẫn không thể dung hoà được giữa vợ tôi và mẹ của con trai tôi. Do đó vợ chồng tôi quyết định sẽ không can thiệp quá sâu vào con trai tôi. Vì điều đó sẽ khiến mẹ của con trai tôi không thoải mái. Do đó tôi để cháu theo mẹ vào Đà Nẵng, còn tôi vẫn quan tâm từ xa. Tôi vẫn xuất hiện tại Đà Nẵng thường xuyên để chăm sóc con trai", Vũ Duy Khánh nói.

