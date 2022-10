Diệu Nhi bất ngờ nói lời xin lỗi trước thềm đám cưới

"Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến tất cả những ai từng cùng chúng em trên con đường 7 năm bên nhau", Diệu Nhi viết.

Trước hôn lễ 5 ngày, Diệu Nhi bất ngờ đăng tải hình ảnh bức thư tay được viết nắn nót, bày tỏ tình cảm của cô đối với người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã chứng kiến mối tình 7 năm của cô và nam diễn viên Anh Tú. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người quen biết, khán giả,... do không thể gửi thiệp mời vì nhiều lý do.

Diệu Nhi viết thư tay gửi tới "khán giả và những người thương"

"Trong 7 năm yêu nhau, em và Tú được gặp rất nhiều người, được gặp rất nhiều tâm giao. Và không ít những khoảnh khắc tình yêu được sự chứng kiến của mọi người. Với em, tất cả những ai ở bên, từng ở bên, từng thấy chúng em kề nhau là một chữ 'duyên', chữ 'duyên' nặng tình. Và em trân trọng tất cả những điều đó. Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến tất cả những ai từng cùng chúng em trên con đường 7 năm bên nhau. Những người mà vì nhiều lý do, điều kiện,... em Diệu Nhi chưa thể gửi 1 lời mời trân trọng, cùng thiệp cưới ngày 10/10 đến tay tất cả mọi người. Mong mọi người hiểu cho em", vì không ăn giỏi nói nên cô đã phải trăn trở rất nhiều để viết những lời xin lỗi này.

Vợ sắp cưới của diễn viên Anh Tú cũng bày tỏ sự trân trọng với tất cả những ai sẽ có mặt hoặc không thể có mặt vì bất cứ lý do gì vì cô luôn ghi nhớ tất cả những ân tình mọi người dành cho 2 vợ chồng: "Em không nghĩ mình là cô dâu tháng 10, đám cưới của tụi em cũng nhỏ bé và ấm cúng thôi. Do mọi người thương em và Tú nên mới thương cả đám cưới như vậy. Em cũng muốn nói rằng, em trân trọng tất cả những ai có mặt hoặc không thể có mặt vì bất kì lý do gì trong ngày 10/10 tới. Bởi, em Diệu Nhi ghi nhớ tất cả những ân tình dành cho tụi em suốt 7 năm qua".

Thời gian gần đây, cặp đôi tất bật chuẩn bị cho hôn lễ sắp sửa diễn ra vào ngày 10/10 tới đây tại Phan Thiết. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi cùng đi thử váy cưới, đáp trực thăng đến Phan Thiết để kiểm tra cũng như chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới của mình. Những người bạn thân của cặp đôi như Isaac, Thuý Ngân, Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành, Thuận Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc,… là các khách mời dự tiệc cưới.

Cặp đôi có mặt tại quê nhà cô dâu để chuẩn bị cho hôn lễ

Trước đó, ngày 21/8, Diệu Nhi - Anh Tú khoe giấy đăng ký kết hôn trên trang cá nhân, chính thức xác nhận tin vui “về chung một nhà”. Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn ngày 10/10/2019 ở Hà Nội. Đến nay cô mới báo tin vui tới công chúng vì thấy thời điểm thích hợp.

Diệu Nhi và Anh Tú cùng là diễn viên tại sân khấu kịch Thế giới trẻ. Cả hai công khai tình cảm vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, từ sau năm 2019, cả hai hạn chế tương tác trên mạng xã hội cũng như công khai thể hiện tình cảm ở chốn đông người vì lý do sợ đời tư ảnh hưởng đến sự nghiệp.

