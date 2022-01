Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Hoa hậu Lê Phương tuyên bố trả 100% tiền thuê luật sư

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 17:50 PM (GMT+7)

Phương Lê khẳng định, cô sẵn sàng hỗ trợ 100% chi phí thuê luật sư cho mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành tử vong.

Những ngày qua, thông tin bé N.T.V.A. (8 tuổi, cư trú tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận vô cùng bức xúc. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Cục Trẻ em... đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội.

Người dân đốt nến tưởng niệm bé N.T.V.A.

Mới đây, Phương Lê – “Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017” từng thu hút sự chú ý của dư luận khi đăng tải bức ảnh quỳ gối, rửa chân cho ông xã đại gia vào đầu năm 2017, đã có những chia sẻ gây chú ý về vụ việc của bé N.T.V.A.

Theo đó, Phương Lê tuyên bố sẽ giúp đỡ mẹ ruột của bé N.T.V.A. theo đuổi vụ việc đến cùng. Cô cũng hứa sẽ hỗ trợ 100% chi phí thuê luật sư nếu gia đình muốn mang sự việc ra pháp luật.

"Nỡ lòng nào đánh con bé tới gãy xương sườn… Tôi quá bức xúc, tôi theo tới cùng. Tôi muốn giúp đỡ mẹ bé, kiện đi em, tiền thuê luật sư chị trả chi phí hết", Hoa hậu Phương Lê nói.

Hoa hậu Phương Lê bày tỏ bức xúc vụ việc bé V.A. qua đời vì bị bạo hành

Theo Hoa hậu Phương Lê, khi biết được sự việc đau lòng của bé V.A, cô đã mất ăn, mất ngủ và ám ảnh khi thấy trên cơ thể bé đầy những vết thương bầm tím. Là mẹ của 3 người con gái nên người đẹp quê Trà Vinh không cho phép bản thân im lặng. Cô quyết định đứng ra bảo vệ dù nạn nhân không có quan hệ họ hàng.

Đồng thời, Hoa hậu Phương Lê đặt niềm tin vào pháp luật Việt Nam sẽ xử lý nghiêm vụ việc, để làm bài học răn đe cho những ai đang dạy dỗ con trẻ bằng bạo lực.

“Đòn roi không phải là cách dạy con của thời đại tiến bộ nữa rồi. Phải tăng mức xử phạt lên gấp 4-5 lần. Bạo hành có thể khiến trẻ em ám ảnh suốt cả cuộc đời. Tôi cũng mong trẻ em Việt Nam cần có hệ thống bảo vệ quyền trẻ em mạnh mẽ hơn”, Phương Lê bày tỏ.

Hoa hậu Phương Lê tuyên bố sẽ giúp đỡ gia đình bé V.A. theo đuổi vụ kiện đến cùng

Theo Tiền Phong, ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ cháu N.T.V.A. cùng anh trai là anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố N.V.Q.Tr (26 tuổi, quê Gia Lai) và ông N.K.T.Th. (36 tuổi) về 3 hành vi.

Cụ thể, gia đình cháu V.A. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tr. và ông Th. về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

"Lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím thì chỉ có ông Th. và bà Tr. đã hành hạ, đánh đập cháu đến chết. Vì đây là hai người duy nhất chung sống, trông nom cháu. Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào", chị H. viết trong đơn.

Chị H. cho rằng, ông Th. biết rõ Tr. đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài nhưng không đứng ra bảo vệ, không hề có thái độ ngăn cản, đưa con đi chữa trị, khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức, ra đi trong tuyệt vọng.

"Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con của mình", chị H. bức xúc.

