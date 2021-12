Phía Thủy Tiên đề cập “giấc mơ 320 tỷ” sau khi Bộ Công an thông tin kết quả rà soát tiền từ thiện

Trang FC chính thức của ca sĩ Thủy Tiên vừa lên tiếng về ồn ào từ thiện của giọng ca quê Kiên Giang.

Chiều 28/12, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) trả lời báo giới về kết quả xác minh đối với các đơn thư tố cáo ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ trong việc làm từ thiện. Theo đó, quá trình xác minh cho thấy ngoài các phản ánh trên mạng xã hội còn có một số trường hợp gửi đơn tố cáo đến C02. Sau khi phân công giải quyết và làm việc với những người gửi đơn, công an xác định trong số này có những người gửi từ thiện 100.000 - 200.000 đồng, sau khi đọc thông tin trên mạng thì họ cóp nhặt tin tức rồi gửi tới Bộ Công an chứ cũng không xác định chắc chắn có hay không việc chiếm đoạt tiền từ thiện.

“Chúng tôi xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện, việc này đều có xác nhận của UBND hoặc MTTQ hoặc cá nhân liên quan tại địa phương diễn ra hoạt động từ thiện…”, đại diện C02 thông tin.

Vị đại diện cũng cho biết C03 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan. Dự kiến ngày 15/1/2021, việc xác minh sẽ kết thúc và có kết quả cuối cùng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ.

Mới đây, trang FC chính thức của Thủy Tiên đã đăng tải video được cắt ra từ chương trình Thời sự của VTV, ghi lại phát ngôn của đại diện Bộ Công an về kết quả xác minh đối với các đơn thư tố cáo ca sĩ Thủy Tiên và một số nghệ sĩ trong việc làm từ thiện. Ngoài ra, phía Thủy Tiên còn viết: “Vậy là ngân hàng không hề có 320 tỷ như giấc mơ”.

Phía dưới bình luận, nhiều fan liền réo tên nữ CEO Đại Nam – Nguyễn Phương Hằng vì bà là người khơi mào vấn đề sao kê từ thiện. Ngoài ra, trên sóng livestream, bà Hằng nhiều lần nói nằm mơ thấy Thủy Tiên nhận được quyên góp với con số 320 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin một chiều, không có căn cứ...

Kể từ sau khi kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung 2020, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vướng ồn ào không minh bạch, rõ ràng. Thậm chí còn có tin đồn Công Vinh, Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ, 700 tỷ nhưng chỉ công bố hơn 177 tỷ và ăn chặn tiền từ thiện.

Hình ảnh Thủy Tiên ra tận miền Trung cứu trợ đồng bào bị lũ lụt hồi năm 2020

Ngày 17/09, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã đến tận ngân hàng in 18.000 trang sao kê số tiền hơn 177 tỷ đồng quyên góp, như đúng lời hứa trước đó. Sau đó, cả hai cùng luật sư đại diện đứng trước chi nhánh ngân hàng phát trực tiếp lên trang cá nhân và trần tình với khán giả về số tiền từ thiện. Cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng tuyên bố sẽ khởi kiện những cá nhân vu khống vợ chồng anh “ăn chặn từ thiện” để lấy lại danh dự cho bản thân.

Tối cùng ngày, vợ chồng cầu thủ quê Nghệ An đã công bố file sao kê 2 số tài khoản của Thủy Tiên lên mạng xã hội. Trong đó, 1 là tài khoản của nữ ca sĩ dùng để chi tiêu cá nhân và 1 tài khoản dùng để kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ từ thiện. Thủy Tiên nhấn mạnh: “Tổng báo có (nghĩa là số tiền quyên góp nhận được) là 177.520.495.816 đồng, không hề có con số 320 tỷ hay 700 tỷ như đồn đoán”.

Thủy Tiên - Công Vinh đến tận ngân hàng livestream sao kê từ thiện

Trong lúc bà xã vướng lùm xùm tiền từ thiện, Công Vinh luôn là người sát cánh bên cạnh vợ, động viên và bênh vực Thủy Tiên. Công Vinh từng bày tỏ: "Chuyện từ thiện là xuất phát từ cái tâm, chúng tôi chỉ thay mặt mọi người để đi ủng hộ, chúng tôi rất quý vì có thể hỗ trợ đồng bào miền Trung. Chúng tôi để có được ngày hôm nay đã phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có được sự nghiệp nên không thể vì cái chuyện Thủy Tiên đi từ thiện mà nhiều người nói chúng tôi ăn chặn, chửi bố mẹ, con gái chúng tôi không ra gì, kể cả phá nồi cơm của chúng tôi. Lần này, chúng tôi lên tiếng vì không thể ngồi yên để bị chà đạp”.

Thời gian qua, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh vẫn chia sẻ hình ảnh sinh hoạt đời thường lên trang cá nhân. Thậm chí nữ ca sĩ còn khoe buổi tập vũ đạo cho một chương trình âm nhạc sắp tới. Có thể thấy, cuộc sống hiện tại của gia đình giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” vẫn diễn ra rất bình thường, không hề bị xáo trộn sau ồn ào từ thiện.

Hình ảnh gia đình Thủy Tiên đăng tải trên trang cá nhân gần đây

Dịp sinh nhật của Thủy Tiên, FC và Công Vinh cũng bí mật tổ chức tiệc cho nữ ca sĩ

Thủy Tiên nhận quà sinh nhật từ FC

Cô chia sẻ ảnh tập vũ đạo cho một chương trình âm nhạc sắp tới

