Vợ Tây nói 1 câu đặc biệt với Bùi Tiến Dũng sau sinh hạ quý tử đầu lòng

Cô cũng tiết lộ tên con trai và đăng tải loạt ảnh đầy hạnh phúc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân Dianka Zakhidova lần đầu đăng tải loạt ảnh bên chồng và con trai sau khi vượt cạn thành công.

Dianka Zakhidova lần đầu đăng ảnh bên con trai nhỏ sau khi vượt cạn thành công

Bà mẹ trẻ bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi đón đứa con đầu lòng. Cô nghẹn ngào viết: "It's been the most amazing but very painful past few days. For having the most perfect pregnancy health wise, a cesarean section was the last option I thought would happen.

And let me tell you that it's the most pain I have ever experienced in my life and finally, this long-awaited moment has come, November 25 at 3:35 am 2,855kg of happiness our boy Danil was born. I enjoy his eyes, nose, tender cheeks, smell and at the same time, I immediately feel maternal anxiety, I worry a lot that I will do something wrong". (Tạm dịch: Con trai là điều tuyệt vời nhất và cũng đau đớn nhất trong những ngày qua. Trong suốt thời gian mang thai, tôi có một sức khỏe hoàn hảo, tuy nhiên cuối cùng tôi chọn sinh mổ. Đó là nỗi đau lớn nhất mà tôi từng trải qua trong đời.

Khoảnh khắc mong đợi bấy lâu đã đến, chàng trai Danil của chúng tôi chào đời vào 3h35 sáng ngày 25/11, nặng 2,8kg. Tôi có thể ngắm nhìn đôi mắt, mũi, má dịu dàng, thơm tho của con. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy lo lắng vì sợ mình làm điều gì sai cho con).

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng hạnh phúc khi đón con trai đầu đời

Người mẫu 2K gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ông xã: "Many thanks to my husband. Your support means a lot to me. You are always there when I really need it. Your words and your presence give me a huge amount of strength and energy. Together we can do everything. Love you". (Tạm dịch: Sự ủng hộ của anh rất có ý nghĩa với em. Anh luôn ở bên khi em thật sự cần. Lời nói và sự hiện diện của anh mang đến cho em một sức mạnh và nghị lực khổng lồ. Cùng nhau chúng ta có thể làm tất cả. Em yêu anh!).

"I want to thank my mom for being by my side and supporting me, worried about me on the most important day in my life. For teaches me so much, helps so lucky to have a mommy like mine", cô viết đầy xúc động. (Tạm dịch: Con xin cảm ơn mẹ vì đã ở bên con ủng hộ con, lo lắng cho con trong ngày quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì đã dạy con rất nhiều điều và giúp đỡ con. Thật may mắn khi có mẹ).

Dianka Zakhidova và mẹ ruột

Được biết, mẹ của chân dài sinh năm 2000 bay từ Ukraina sang Việt Nam để chăm sóc cô. Vì ngày dự sinh của Dianka đã được bác sĩ thông báo nên 2 ngày trước, mẹ ruột của Bùi Tiến Dũng đã bay từ Thanh Hóa và Sài Gòn để đợi con dâu “lâm bồn”. Mẹ vợ chàng thủ môn quê Thanh Hóa có phản hồi: "Chúc mừng các con. Chúc thiên thần của chúng ta phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc".

Ngay khi khoảnh khắc này được đăng tải, chân dài sinh năm 2000 nhận được nhiều lời khen ngợi, chúc mừng. "Chúc mừng con trai Danil chào đời! Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người phụ nữ", "Chúc mừng con trai", "Chúc mừng bạn, hãy là một người mẹ tuyệt vời nhé",... là những bình luận bên dưới bài viết của thủ môn quê Thanh Hóa.

Bùi Tiến Dũng và vợ về chung một nhà vào tháng 5/2022 sau nhiều tháng công khai hẹn hò. Trong hành trình mang thai của mình, nàng mẫu sinh năm 2000 luôn chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân. Cả hai cũng không ngần ngại công khai giới tính của con trai, thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc thông báo nho nhỏ trước sự chứng kiến của bạn bè. Thủ thành 9X cũng dành thời gian ở bên cạnh, chăm sóc bà xã chu đáo từ nấu nướng, chải đầu, sấy tóc… hay đưa cô đi ăn những món ngon, bổ dưỡng.

