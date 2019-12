Vắng Trường Giang, Nhã Phương "tình tứ" bên dàn trai trẻ làm điều không ngờ

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 18:05 PM (GMT+7)

Nhiều nghệ sĩ có mặt cùng Quán quân, Á quân Mister Việt Nam làm hành động ý nghĩa nhân ngày Quốc tế người khuyết tật.

Nhân ngày Quốc tế người khuyết tật, trong chương trình "Gắn kết yêu thương", nhiều nghệ sĩ như: diễn viên Nhã Phương, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Phương Thanh, MC Quỳnh Hoa, diễn viên Vân Anh, Hoa hậu Đàm Lưu Ly, MC Quốc Bình, Á hậu Trịnh Kim Chi... đã cùng Quán quân Mister Việt Nam 2019- Phạm Minh Quyền và Á quân 1 Trần Quang Thắng tham gia hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Không chỉ gửi đến những người già bị khuyết tật không nơi nương tựa tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc - TP Hồ Chí Minh những phần quà thiết thực, các nghệ sĩ còn có buổi giao lưu, chia sẻ gần gũi, ấm áp dành cho các hoàn cảnh kém may mắn này.

Đặc biệt, sự có mặt của Quán quân, Á quân Mister Việt Nam cũng gây bất ngờ khi 2 anh chàng này liên tục thực hiện những cuộc thiện nguyện từ sau khi đăng quang.

Tham gia cùng Trần Quang Thắng và Phạm Minh Quyền, bà xã Trường Giang chọn trang phục giản dị, tông trang điểm nhẹ nhàng và rất nhiệt tình tham gia các hoạt động tại chương trình.

Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Thanh cũng là gương mặt thường xuyên có mặt trong các chương trình thiện nguyện.

Cả Phạm Minh Quyền và Trần Quang Thắng đều đang luyện tập để chuẩn bị cho các cuộc thi quốc tế dành cho nam giới. Tuy nhiên, với các hoạt động thiện nguyện, 2 anh chàng dù bận rộn với lịch trình vẫn luôn dành sự quan tâm và cố gắng tham gia.

Minh Quyền chia sẻ, toàn bộ số tiền thưởng từ giải Quán quân Mister Việt Nam, anh sẽ để dành để trích làm thiện nguyện dần. Vì vậy, Minh Quyền đã để riêng khoản tiền đó và nhất định chỉ dùng vào mục đích giúp đỡ cộng đồng.

"Tôi thực sự thấy cay mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của các cụ, đã bệnh tật lại không nơi nương tựa. Càng đi tôi càng thấy mình thật may mắn và càng mong có nhiều điều kiện để chia sẻ với những hoàn cảnh không may ngoài kia. Tôi tự hào khi các anh em trong gia đình Mister Việt Nam 2019 chúng tôi đã gặp nhau ở một điểm chung là luôn mong muốn được góp chút sức mọn để giúp những người kém may mắn, luôn đồng hành cùng nhau trên hành trình thiện nguyện, các hoạt động cộng đồng", Á quân Trần Quang Thắng chia sẻ.

Các chàng trai “đốn tim” công chúng khi có những hành động vô cùng ấm áp với người già, trẻ em, không ngại lăn xả nấu nướng để nấu những bữa ăn ngon trong nhiều chương trình thiện nguyện…

Từ sau khi đăng quang, ngoài những giờ tập luyện chuẩn bị cho chặng đường thi đấu sắp tới, Phạm Minh Quyền và Trần Quang Thắng chủ yếu dành thời gian để tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ trong khả năng của mình.

